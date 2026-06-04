23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные святыни
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌄 Живописные виды
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Монастырь Острог
- Монастырь Цетинье
- Дворец короля Николы I
- Резиденция князя Петра II Петровича-Негоша
- Мост Миллениум
- Памятник Высоцкому
Описание экскурсии
Черногория — это не только море, горы, пляжи… Это страна духовная, в ней расположены древние монастыри, которые привлекают паломников со всего мира.
Что вас ожидает
Экскурсия в монастырь Острог, Цетинье и прогулка по Подгорице займёт весь световой день. Первым делом мы отправимся в историческую столицу, где познакомимся с главными достопримечательностями Цетинье. Это маленький и очень уютный город сразу расположит вас к себе. Вы прогуляетесь по центральным улочкам, увидите дворец короля Николы I, который был переделан в Национальный музей Черногории, при желании посетите резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша.
Далее вас ждет одна из главных целей поездки — монастырь Цетинье в Черногории, которому уже более 200 лет. Служители монастыря бережно хранят Десницу Иоанна Крестителя, ею был крещен сам Иисус Христос. Также на обозрение выставлены Животворящий Крест Господня и мощи Петра I Петровича Негоша.
Путешествие продолжится экскурсией в Острожский монастырь в Черногории, куда стекается много паломников, чтобы поклониться мощам чудотворца Василия Острожского. Храм высечен в отвесной скале на высоте 900 м. Перед храмом из камня произрастает виноградная лоза, она появилась тут на месте смерти Василия Острожского. Заметим, что Острожский монастырь в Черногории привлекает нескончаемый поток страждущих и обычных туристов, так как многие верят во врачебные силы его основателя.
А закончить эту экскурсию я предлагаю ознакомительной прогулкой по столице Черногории — городу Подгорица. Вы увидите мост Миллениум, открытый в 2005 году и соединяющий берега реки Морача. 140-метровый мост Тысячелетия хорошо виден с другого моста — «Москва-Подгорица». Неподалеку стоит памятник Высоцкому, в Подгорице его возвели в 2004 году.
При желании Подгорицу можно заменить на водопад Ниагара с одноимённым рестораном, попробовать вкуснейшую черногорскую кухню и полюбоваться живописными местами в округе.
Организационные детали
В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane.
Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.
Дополнительные траты – обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные расходы.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Сегодня были с Михаилом на экскурсии "Острог. Цетине. Подгорица". В связи с тем, что мы ранее посетили Цетине, Михаил скорректировал экскурсию и предложил нам новые места, в которых мы еще