23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие на автомобиле по главным святыням Черногории и обзорная прогулка по столице

Михаил
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Михаил – ваш гид
Во время экскурсии вы посетите две главные святыни страны — знаменитый монастырь Острог и монастырь Цетинье — и познакомитесь с крупнейшим по населению городом Черногории — Подгорица.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии23 отзыва
4.96
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица

Черногория — это не только море, горы, пляжи… Это страна духовная, в ней расположены древние монастыри, которые привлекают паломников со всего мира.

Что вас ожидает

Экскурсия в монастырь Острог, Цетинье и прогулка по Подгорице займёт весь световой день. Первым делом мы отправимся в историческую столицу, где познакомимся с главными достопримечательностями Цетинье. Это маленький и очень уютный город сразу расположит вас к себе. Вы прогуляетесь по центральным улочкам, увидите дворец короля Николы I, который был переделан в Национальный музей Черногории, при желании посетите резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша.

Далее вас ждет одна из главных целей поездки — монастырь Цетинье в Черногории, которому уже более 200 лет. Служители монастыря бережно хранят Десницу Иоанна Крестителя, ею был крещен сам Иисус Христос. Также на обозрение выставлены Животворящий Крест Господня и мощи Петра I Петровича Негоша.

Путешествие продолжится экскурсией в Острожский монастырь в Черногории, куда стекается много паломников, чтобы поклониться мощам чудотворца Василия Острожского. Храм высечен в отвесной скале на высоте 900 м. Перед храмом из камня произрастает виноградная лоза, она появилась тут на месте смерти Василия Острожского. Заметим, что Острожский монастырь в Черногории привлекает нескончаемый поток страждущих и обычных туристов, так как многие верят во врачебные силы его основателя.

А закончить эту экскурсию я предлагаю ознакомительной прогулкой по столице Черногории — городу Подгорица. Вы увидите мост Миллениум, открытый в 2005 году и соединяющий берега реки Морача. 140-метровый мост Тысячелетия хорошо виден с другого моста — «Москва-Подгорица». Неподалеку стоит памятник Высоцкому, в Подгорице его возвели в 2004 году.

При желании Подгорицу можно заменить на водопад Ниагара с одноимённым рестораном, попробовать вкуснейшую черногорскую кухню и полюбоваться живописными местами в округе.

Организационные детали

В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane.
Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.

Дополнительные траты – обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные расходы.

Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране уже 3 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2019
Были на экскурсии с родителями. От всех нас огромное спасибо Михаилу )
Узнали много нового и увидели красивейшие места.
Михаил рассказывал нам не только о тех местах, которые мы посетили, но и рассказал о культуре Черногории, поддерживал беседу и отвечал на все вопросы ) Отдельно отмечу стиль вождения: очень аккуратный водитель.

Отличная экскурсия! Рекомендуем )
10 ноября 2019
Посетителям сайта хочу сказать, не сомневайтесь, выбирайте Михаила. Его индивидуальные экскурсии - это способ отлично провести время. Михаил - интересный рассказчик, отличный собеседник, внимательный экскурсовод. Михаил не водит в "прикромленные" магазинчики, где бы тебе что-нибудь навязывали. Вместе с тем, он остановится в нужных местах, поворотах, где откроются настолько изумительные виды, что голова закружится от нереальности и увиденной красоты.

Он знает множество не туристических, не попсовых мест, его повествование не утомляет (как это бывает в автобусных турах, когда засыпаешь под монотоное бубубу), напротив, целый день проходит увлекательно.

Михаил еще и аккуратный водитель. С ним вы будете спокойны на любой дороге в любую погоду. В машине чисто, комфортно, тепло. И, на мой взгляд, самое главное, он так умело строит путь, что ты не устаешь в дороге благодаря частым остановочкам и небольшим пешим перемещениям. Можно узнать Черногорию с той стороны, о которой даже не подозреваешь. Видно, что человек любит и знает свое дело, знает эту страну и делится этим со своими гостями.

Огромное спасибо Михаилу за незабываемую поездку.
1 октября 2019
Мы благодарим Михаила за содержательную экскурсию! Было очень познавательно услышать от человека с большим жизненным опытом и разносторонними знаниями о стране в целом, истории, культуре, географии, экономике, хозяйстве и многом другом.
С самого начала встречи мы ощутили, что Михаил очень любит своё дело, вкладывает душу и сердце! Хотим отметить доброжелательность и отеческую заботу по отношению к нам.
В завершении хотелось бы привести слова одного писателя: «У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твоё счастливое дыхание».
С уважением, гости из России
20 сентября 2019
Очень все понравилось! Гид действительно очень интересно рассказывает, приятен и пунктуален. Отлично водит машину, что очень важно при таком ландшафте
15 сентября 2019
Все очень хорошо. Михаил интересный собеседник и даёт много полезной информации. Мы с ним были на одной волне. Спасибо за экскурсию.
2 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, всё было на высшем уровне, прекрасный экскурсовод Михаил, любящий и знающий своё дело. Если ещё буду посещать Черногорию, то все экскурсии буду планировать с этим гидом.
1 сентября 2019
Огромнейшая благодарность Михаилу за экскурсию. Михаил - «ходячая энциклопедия», очееень приятное общение, поддерживает любую тему, великолепное чувствую юмора!!!! Отличный водитель, аккуратен на дороге! Внимательный, впечатлила забота о путешественниках ( в очереди к святым мощам резко стало плохо, жара и серпантин, позаботился о проходе без очереди, уже практически была у дверей к святыне), поддерживал, беспокоился всю обратную дорогу о моем самочувствии! Огромнейшее спасибо, Вам Михаил, здоровья Вам и Вашей семье!
27 августа 2019
Выражаем огромную благодарность Михаилу за интересную и познавательную экскурсию! Очень много узнали об истории Черногории и монастырях, которые посещали. Михаил замечательный гид и рассказчик. Рекомендуем посетить эту экскурсию!
24 августа 2019
Михаил - знающий, влюбленный в свое дело гид. Экскурсия прошла очень душевно. Больше подходит как паломническая.
18 августа 2019
Экскурсия отличная, рекомендую к посещению.
Ещё 13 отзывов

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