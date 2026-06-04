23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения монастырей Острог и Цетинье, а также прогулки по Подгорице - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но возможны дожди, что может повлиять на комфортность прогулок. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холодная погода и более короткий световой день могут ограничить впечатления.

Во время экскурсии вы посетите две главные святыни страны - знаменитый монастырь Острог и монастырь Цетинье. Также познакомитесь с крупнейшим по населению городом Черногории - Подгорица. В Цетинье увидите дворец

короля Николы I и резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша. В монастыре Цетинье хранится Десница Иоанна Крестителя и Животворящий Крест Господня. В Острожском монастыре поклонитесь мощам Василия Острожского. Завершите экскурсию прогулкой по Подгорице, где увидите мост Миллениум и памятник Высоцкому. При желании можно заменить Подгорицу на водопад Ниагара

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Черногория — это не только море, горы, пляжи… Это страна духовная, в ней расположены древние монастыри, которые привлекают паломников со всего мира.

Что вас ожидает

Экскурсия в монастырь Острог, Цетинье и прогулка по Подгорице займёт весь световой день. Первым делом мы отправимся в историческую столицу, где познакомимся с главными достопримечательностями Цетинье. Это маленький и очень уютный город сразу расположит вас к себе. Вы прогуляетесь по центральным улочкам, увидите дворец короля Николы I, который был переделан в Национальный музей Черногории, при желании посетите резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша.

Далее вас ждет одна из главных целей поездки — монастырь Цетинье в Черногории, которому уже более 200 лет. Служители монастыря бережно хранят Десницу Иоанна Крестителя, ею был крещен сам Иисус Христос. Также на обозрение выставлены Животворящий Крест Господня и мощи Петра I Петровича Негоша.

Путешествие продолжится экскурсией в Острожский монастырь в Черногории, куда стекается много паломников, чтобы поклониться мощам чудотворца Василия Острожского. Храм высечен в отвесной скале на высоте 900 м. Перед храмом из камня произрастает виноградная лоза, она появилась тут на месте смерти Василия Острожского. Заметим, что Острожский монастырь в Черногории привлекает нескончаемый поток страждущих и обычных туристов, так как многие верят во врачебные силы его основателя.

А закончить эту экскурсию я предлагаю ознакомительной прогулкой по столице Черногории — городу Подгорица. Вы увидите мост Миллениум, открытый в 2005 году и соединяющий берега реки Морача. 140-метровый мост Тысячелетия хорошо виден с другого моста — «Москва-Подгорица». Неподалеку стоит памятник Высоцкому, в Подгорице его возвели в 2004 году.

При желании Подгорицу можно заменить на водопад Ниагара с одноимённым рестораном, попробовать вкуснейшую черногорскую кухню и полюбоваться живописными местами в округе.

Организационные детали

В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane.

Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.

Дополнительные траты – обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные расходы.