23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица

Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Во время экскурсии вы посетите две главные святыни страны - знаменитый монастырь Острог и монастырь Цетинье. Также познакомитесь с крупнейшим по населению городом Черногории - Подгорица. В Цетинье увидите дворец
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короля Николы I и резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша. В монастыре Цетинье хранится Десница Иоанна Крестителя и Животворящий Крест Господня. В Острожском монастыре поклонитесь мощам Василия Острожского. Завершите экскурсию прогулкой по Подгорице, где увидите мост Миллениум и памятник Высоцкому. При желании можно заменить Подгорицу на водопад Ниагара

5
78 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные святыни
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌄 Живописные виды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения монастырей Острог и Цетинье, а также прогулки по Подгорице - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но возможны дожди, что может повлиять на комфортность прогулок. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холодная погода и более короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица

Что можно увидеть

  • Монастырь Острог
  • Монастырь Цетинье
  • Дворец короля Николы I
  • Резиденция князя Петра II Петровича-Негоша
  • Мост Миллениум
  • Памятник Высоцкому

Описание экскурсии

Черногория — это не только море, горы, пляжи… Это страна духовная, в ней расположены древние монастыри, которые привлекают паломников со всего мира.

Что вас ожидает

Экскурсия в монастырь Острог, Цетинье и прогулка по Подгорице займёт весь световой день. Первым делом мы отправимся в историческую столицу, где познакомимся с главными достопримечательностями Цетинье. Это маленький и очень уютный город сразу расположит вас к себе. Вы прогуляетесь по центральным улочкам, увидите дворец короля Николы I, который был переделан в Национальный музей Черногории, при желании посетите резиденцию князя Петра II Петровича-Негоша.

Далее вас ждет одна из главных целей поездки — монастырь Цетинье в Черногории, которому уже более 200 лет. Служители монастыря бережно хранят Десницу Иоанна Крестителя, ею был крещен сам Иисус Христос. Также на обозрение выставлены Животворящий Крест Господня и мощи Петра I Петровича Негоша.

Путешествие продолжится экскурсией в Острожский монастырь в Черногории, куда стекается много паломников, чтобы поклониться мощам чудотворца Василия Острожского. Храм высечен в отвесной скале на высоте 900 м. Перед храмом из камня произрастает виноградная лоза, она появилась тут на месте смерти Василия Острожского. Заметим, что Острожский монастырь в Черногории привлекает нескончаемый поток страждущих и обычных туристов, так как многие верят во врачебные силы его основателя.

А закончить эту экскурсию я предлагаю ознакомительной прогулкой по столице Черногории — городу Подгорица. Вы увидите мост Миллениум, открытый в 2005 году и соединяющий берега реки Морача. 140-метровый мост Тысячелетия хорошо виден с другого моста — «Москва-Подгорица». Неподалеку стоит памятник Высоцкому, в Подгорице его возвели в 2004 году.

При желании Подгорицу можно заменить на водопад Ниагара с одноимённым рестораном, попробовать вкуснейшую черногорскую кухню и полюбоваться живописными местами в округе.

Организационные детали

В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane.
Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.

Дополнительные траты – обед, входные билеты в музеи, сувениры и прочие личные расходы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 703 туристов
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране с 2013 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! А также интересно расскажу об истории Балкан и Черногории, со мной не будет скучно. Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
3
3
1
2
1
О
Дата посещения: 4 июн 2026
Здравствуйте!
Сегодня были с Михаилом на экскурсии "Острог. Цетине. Подгорица". В связи с тем, что мы ранее посетили Цетине, Михаил скорректировал экскурсию и предложил нам новые места, в которых мы еще
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не были. Бонусом было возвращение в Будву через Будванскую ривьеру. Каждый поворот дороги открывал новые захватывающие пейзажи. Черногория потрясающе красива!
Отдельно хочу отметить логистику путешествия - всё было продумано до мелочей: остановки для фотографирования, перекусы, никто нас никуда не торопил.
Рекомендую Михаила, потому что он настоящий профессионал своего дела! Мы узнали много нового и увлекательного об истории и культуре Черногории!

Здравствуйте!
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Ш
Дата посещения: 17 авг 2026
Михаил спасибо вам за двухдневное путешествие по Черногории. Вы замечательный гид, который давно живет в стране и все про нее знает! Все было очень насыщенно и очень познавательно.
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Евгения
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы впервые посещаем Балканы. С какой любовью и трепетом Михаил рассказывает о стране, в которой
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проживает, это не передать словами, как он глубоко владеет знаниями обо всех югославских странах, говорит на четырех языках, поделился с нами такими историческими фактами, о которых вы никогда не узнаете из инета или от ИИ))). Мы посетили святые места Острог, Цетине, приятным бонусом было лично от гида посещение уникального места - монастыря Дайбабе (отмечу посещение этого места не входило в экскурсию), а также полюбовались красивейшей природой Черногории, пообедали в ресторане с панорамным видом на горы, покатались на лодочках по реке Црноевича.

Рекомендую обязательно посетить экскурсию с Михаилом.

Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы+2
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
Вчера состоялась наша долгожданная экскурсия. Хочу выразить благодарность Михаилу за теплое, душевное знакомство с Черногорией. Мы
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А
Замечательная поездка по святыням Черногории. Много приятных эмоций и впечатлений. Большое спасибо Михаилу за экскурсию!
Замечательная поездка по святыням Черногории. Много приятных эмоций и впечатлений. Большое спасибо Михаилу за экскурсию!
Замечательная поездка по святыням Черногории. Много приятных эмоций и впечатлений. Большое спасибо Михаилу за экскурсию!
Замечательная поездка по святыням Черногории. Много приятных эмоций и впечатлений. Большое спасибо Михаилу за экскурсию!
Замечательная поездка по святыням Черногории. Много приятных эмоций и впечатлений. Большое спасибо Михаилу за экскурсию!
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Н
Посетили экскурсию 17.06.2026. Мы в полном восторге! Во-первых по-нашему желанию без проблем был скорректирован маршрут. Во-вторых Михаил очень интересный человек, замечательный рассказчик, кладезь информации! Ну и самое главное, от красоты мест, которые посетили просто захватывает дух! Экскурсию однозначно рекомендую к посещению!
Посетили экскурсию 17.06.2026. Мы в полном восторге! Во-первых по-нашему желанию без проблем был скорректирован маршрут. Во-вторых
Посетили экскурсию 17.06.2026. Мы в полном восторге! Во-первых по-нашему желанию без проблем был скорректирован маршрут. Во-вторых
Посетили экскурсию 17.06.2026. Мы в полном восторге! Во-первых по-нашему желанию без проблем был скорректирован маршрут. Во-вторых
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Е
очень все понравилось!!! гид рассказывал интересно. Места красивые!!! всем советую.
очень все понравилось!!! гид рассказывал интересно. Места красивые!!! всем советую.
очень все понравилось!!! гид рассказывал интересно. Места красивые!!! всем советую.
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Входит в следующие категории Будвы

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