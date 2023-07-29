47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории.
Вы посетите древний Цетинский монастырь с христианскими реликвиями, увидите всю страну с панорамной площадки на вершине горы, узнаете всё самое интересное о культуре Черногории и отведаете традиционные местные деликатесы.
Описание экскурсии
Древняя столица Цетинье
Рассматривая в дороге пейзажи Будванской ривьеры, мы доберемся до средневековой столицы Черногории — Цетинье. Вы прогуляетесь по древнему городу, посетите Цетинский монастырь и его святыни: мощи Св. Петра Цетинского, десницу Св. Иоанна Крестителя, крестившего Иисуса Христа, а также Частицы Святого Креста. Кроме того, в Цетинье вы увидите Художественную галерею и узнаете историю хранящейся здесь загадочной иконы Богоматери Филеримской.
Панорамы горы Ловчен
Затем отправимся в горный национальный парк Ловчен — один из красивейших заповедников Черногории, который является символом свободы для местных людей. Путь до вершины Ловчена пройдет по извилистой дороге, с которой вам откроется чудесный вид на Цетинье и его окрестности. А с видовой площадки на самой вершине горы перед нами, как на ладони, раскинется вся Черногория.
Деревня Негуши и местные деликатесы
Вы посетите колоритную деревушку Негуши, в которой родился Петр Негуш — известный поэт и правитель Черногории. Это местечко славится своими деликатесами: здесь можно попробовать негушский сыр, несколько видов ракии и вкуснейший пршут — копченый свиной окорок. В деревне вы сможете отведать блюда традиционной кухни в национальном ресторане, купить местные лакомства и сувениры. А на обратном пути мы преодолеем 25 петель серпантина, останавливаясь на фотопаузы и любуясь лучшими видами Черногории.
А в завершение экскурсии мы можем посетить большой рыбный магазин и супермаркет с самыми низкими в Черногории ценами!
Организационные детали
Обычно экскурсия начинается в Будве, но по договоренности можем начать и из других населенных пунктов
Маршрут экскурсии можно дополнить посещением Скадарского озера и побережья Боко-Которской бухты
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер включен. Путешествовать мы будем на новом автомобиле комфорт класса, который вмещает 4 пассажиров.
Въезд на территорию заповедника Ловчен платный — 2 евро/чел.
Также дополнительно оплачиваются личные расходы и обед в национальном ресторане Негуши (8-15 евро с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 398 туристов
Мне 40 лет, я знаток-любитель. Несколько лет проживаю постоянно в Черногории и много интересного могу рассказать про эту страну. Я получаю огромное удовольствие от проведения экскурсий и поделюсь им с вами.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Я, считаю, эта экскурсия обязательна к посещению, вы действительно побываете в сердце Черногорию и увидите её с высоты птичьего полета, потрясающие виды! Милый городок Цетинье, приобщитесь к христианским реликвиям, колоритная читать дальшеуменьшить
деревушке Негуши, комфортная машина и мне кажется безопаснее, чем в высоком автобусе ехать по серпантину. Прекрасный гид Андрей подкрепляет свои рассказы старинными гравюрами или фотографиями, в формате-"было и стало". Приватная и комфортная поездка! Спасибо! Восторг!
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М
Максим
Эта экскурсия оставила исключительно приятные впечатления! Прежде всего, хочу отметить комфортное вождение гида – мы чувствовали себя в полной безопасности, наслаждаясь красивыми видами по пути. Общаться с гидом было очень приятно: читать дальшеуменьшить
он дружелюбен, внимателен и отвечал на все наши вопросы. Отдельная благодарность за интересный рассказ: гид не только поделился увлекательной информацией о достопримечательностях и истории, но и рассказал о повседневной жизни в Черногории, её культуре и особенностях местного менталитета. Экскурсия получилась насыщенной, но без лишней спешки – всё было организовано на высшем уровне. Определённо рекомендую!
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Елизавета
Сказать, что поездка очень понравилась - ничего не сказать. Андрей так увлекательно рассказывает о стране, мы его слушали взахлеб. Благодаря ему узнали очень много интересных исторических фактов о стране и читать дальшеуменьшить
ее соседях. Кажется, что нет таких вопросов, на которые Андрей не знает ответов. И это очень круто! А какие виды встретили, это не передать словами. Побывали в монастыре, поднялись в горы, заезжали в лес, увидели залив с горы и потом спустились к нему. Андрей прислушивается к пожеланиям, дает время для прогулок и фотографий. Поездка полностью оправдала ожидания! Определено советуем эту экскурсию, езжайте и точно не пожалеете
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И
Иван
Поездка с Андреем - это не экскурсия, а полноценное путешествие одного дня.
Сколько всего я увидел за эти 9 часов!
Потрясающие виды на Будванскую ривьеру и Негушскую долину, открывающиеся с горных дорог.
Тихий читать дальшеуменьшить
и уютный городок Цетинье с древним монастырем.
Грозовой фронт, наступающий на Негушскую долину.
Коптильню в Негушской долине, в которой местный дядька уже много лет делает пршут. К слову, пршут был великолепен!
Вид на Боку Которску, медленно-медленно проступающий сквозь завесу дождя и тумана.
Котор и его прекрасный Старый город.
Да, на гору Ловчен мы тогда не попали из-за погоды. Вот ещё одно преимущество индивидуальной экскурсии - маршрут можно поменять на месте.
Было здорово!
Андрей, спасибо. Путешествовать с Вами было интересно.
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O
Olga
Экскурсия получилась отличной! Нас было трое: муж, ребенок и Я. Все было содержательно и интересно. Правда я забыла таблетки от укачивания и серпантин меня и ребенка немного утомил, но живописные читать дальшеуменьшить
пейзажи сглаживали это. Экскурсию я брала именноиз-за пейзажей и безумно красивой архитектуры. Нас забрали прямо из дома, а на обратном пути мы заехали в Котор и нас снова завезли домой. А какую ягнятину под саче и прошут мы ели в деревне Негуши, мммм. Андрей нам всегда подсказывал, что лучше взять и куда лучше сходить, а где ничего интересного. Перечислять достоинства экскурсии можно много, но лучше поедете сами и убедитесь в этом. Мы остались очень довольны. Андрей, Спасибо!!!
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Т
Татьяна
Экскурсия была великолепной, и гид Андрей тоже. После экскурсии на каньоны (которую мы тоже всем настоятельно рекомендуем) мы думали, что вряд ли нас можно удивить теперь чем-то. Но нет, Черногории читать дальшеуменьшить
снова это удалось! Помимо того факта, что мы увидели невероятно ценные христианские святыни (а еще узнали очень интересную историю о том, что они России когда-то принадлежали), мы были просто ошеломлены прекраснейшей видовой площадкой "Черногория 360". Поверьте, это - нечто! Это, что называется, must-see в Черногории. А чего стоит серпантин с видом на Боко-Которский залив (где мы, кстати, жили)! Андрей - очень компетентный гид, ответил на все наши вопросы, рассказал интересные вещи не только по экскурсионному плану, но и о Черногории и черногорцах вообще. Андрей очень осторожен как водитель (а это, поверьте, очень важно на тех дорогах, где мы были). Спасибо за чудесный день, однозначно рекомендуем экскурсию к посещению!
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