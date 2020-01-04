47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета

Андрей
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Андрей – ваш гид
Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории.

Вы посетите древний Цетинский монастырь с христианскими реликвиями, увидите всю страну с панорамной площадки на вершине горы, узнаете всё самое интересное о культуре Черногории и отведаете традиционные местные деликатесы.
108 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Будве
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У этой экскурсии47 отзывов
4.87
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории

Что вас ожидает

Древняя столица Цетинье
Рассматривая в дороге пейзажи Будванской ривьеры, мы доберемся до средневековой столицы Черногории – Цетинье. Вы прогуляетесь по древнему городу, посетите Цетинский монастырь и его святыни: мощи Св. Петра Цетинского, десницу Св. Иоанна Крестителя, крестившего Иисуса Христа, а также Частицы Святого Креста. Кроме того, в Цетинье вы увидите Художественную галерею и узнаете историю хранящейся здесь загадочной иконы Богоматери Филеримской.

Панорамы горы Ловчен
Затем отправимся в горный национальный парк Ловчен – один из красивейших заповедников Черногории, который является символом свободы для местных людей. Путь до вершины Ловчена пройдет по извилистой дороге, с которой вам откроется чудесный вид на Цетинье и его окрестности. А с видовой площадки на самой вершине горы перед нами, как на ладони, раскинется вся Черногория.

Деревня Негуши и местные деликатесы
Вы посетите колоритную деревушку Негуши, в которой родился Петр Негуш — известный поэт и правитель Черногории. Это местечко славится своими деликатесами: здесь можно попробовать негушский сыр, несколько видов ракии и вкуснейший пршут — копченый свиной окорок. В деревне вы сможете отведать блюда традиционной кухни в национальном ресторане, купить местные лакомства и сувениры. А на обратном пути мы преодолеем 25 петель серпантина, останавливаясь на фотопаузы и любуясь лучшими видами Черногории.

А в завершение экскурсии мы можем посетить большой рыбный магазин и супермаркет с самыми низкими в Черногории ценами!

Организационные детали

  • Обычно экскурсия начинается в Будве, но по договоренности можем начать и из других населенных пунктов.
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии. Путешествовать мы будем на новом автомобиле комфорт класса, который вмещает 4 пассажира.
  • Маршрут экскурсии можно дополнить посещением Скадарского озера и побережья Боко-Которской бухты.
  • Въезд на территорию заповедника Ловчен платный – 2 евро/чел.
  • В стоимость экскурсии не включены личные расходы и обед в национальном ресторане Негуши (8-15 евро с человека).
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Заповедник Ловчен и святыни Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Будве.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Мне 40 лет,я являюсь знатоком-любителем.5 лет проживаю в постоянно в Черногории и много интересного могу расказать про эту страну.Я сам получаю огромное удовольствие от проведения экскурсий и поделюсь им с вами.
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47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Андрей замечательный экскурсовод и сопровождающий! Сохранил его телефон, буду рекомендовать друзьям!
13 сентября 2019
Экскурсия очень понравилось. Экскурсия отвечает за те деньги которую заплатили. Прекрасные виды, комфортабельная машина, хороший экскурсовод. Заказывайте, не пожалеете. Рекомендуем.
9 сентября 2019
Отличная экскурсия с чудесным экскурсоводом Павлом.Релаксирующая экскурсия, потрясающие виды Черногории, неспешные прогулки.Спасибо Павлу за интересные рассказы, за его терпение, понимание и деликатность(экскурсию переносили несколько раз по нашим просьбам).Однозначно рекомендуем!!!
8 сентября 2019
Отличная экскурсия с Павлом! Потрясающие виды Черногории! Нам все очень понравилось, большое спасибо!
3 сентября 2019
Экскурсию выбрали по отзывам, но это оказалось большой ошибкой. Экскурсовод Павел совершенно не владеет материалом и не умеет его приподносить. Слушать его просто мучение. Сам маршрут невнятен - 20 минут метаний по древней столице Цетинье, заезд в Негуши за сыром для экскурсовода, обед в весьма посредственном заведении и несколько остановок на смотровых площадках (с погодой нам не повезло, так что поснимать удалось только туман). Большую часть дороги в тишине созерцали ничто. В финале заехали в обещанную рыбнаю лавку, которая оказалась небольшим отделом в гипермаркете. Проще купить те же мидии и рыбу на рынке в Будве. В общем, за 5 часов испортилось все впечатление от поездки в Черногорию. Очень жалко времени и денег, потраченных на эту "экскурсию".
29 ноября 2018
Шикарная экскурсия, шикарные виды:) Андрей рассказал много всего интересного и показал, мы в восторге! Приедем еще и закажем экскурсии 100%
11 ноября 2018
Очень отлично прошла экскурсия!!ноябрь оказался прекрасным месяцем,чтобы посмотреть все эти места!отличная погода была,светило солнце и даже в горах не чувствовалось девять градусов.Андрей много знает и щедро делится своими знаниями.Благодарим.Всем кто приедет,рекомендуем!
9 ноября 2018
Большое спасибо Андрею! Считаю,что экскурсия очень достойная - маршрут был скорректирован под мои пожелания, было очень много рассказано интересного и показано даже больше заявленного! С Андреем приятно пообщаться,как с человеком, машина очень опрятная,манера езды очень аккуратная. Большое спасибо! Буду ещё раз,или поедут друзья- порекомендую!
30 октября 2018
Нашей семье очень понравилась экскурсия! Мы были с маленьким ребенком, который недоспал и немного капризничал в пути, но Андрей терпеливо и с улыбкой сопровождал нас. Показал красивые места, смотровые площадки с прекрасным видом, нескучно рассказал об истории Черногории, правящей династии Црноевичей, показал интересные города и места. Рекомендуем!!!
25 октября 2018
Экскурсия понравилась. Из-за погоды (тучи в горах) была предложена без доплаты замена - экскурсия в Котор, чем мы и воспользовались. Перед этим заехали в д. Негуши, где посмотрели процесс вяления пршута, попробовали вина и ракии у жителя деревни. Андрей показал во время экскурсии все самые красивые точки для обзора. В конце экскурсии заехали в кафе, где за очень умеренные деньги очень вкусно покушали.
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