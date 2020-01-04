47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древняя столица Цетинье

Рассматривая в дороге пейзажи Будванской ривьеры, мы доберемся до средневековой столицы Черногории – Цетинье. Вы прогуляетесь по древнему городу, посетите Цетинский монастырь и его святыни: мощи Св. Петра Цетинского, десницу Св. Иоанна Крестителя, крестившего Иисуса Христа, а также Частицы Святого Креста. Кроме того, в Цетинье вы увидите Художественную галерею и узнаете историю хранящейся здесь загадочной иконы Богоматери Филеримской.

Панорамы горы Ловчен

Затем отправимся в горный национальный парк Ловчен – один из красивейших заповедников Черногории, который является символом свободы для местных людей. Путь до вершины Ловчена пройдет по извилистой дороге, с которой вам откроется чудесный вид на Цетинье и его окрестности. А с видовой площадки на самой вершине горы перед нами, как на ладони, раскинется вся Черногория.

Деревня Негуши и местные деликатесы

Вы посетите колоритную деревушку Негуши, в которой родился Петр Негуш — известный поэт и правитель Черногории. Это местечко славится своими деликатесами: здесь можно попробовать негушский сыр, несколько видов ракии и вкуснейший пршут — копченый свиной окорок. В деревне вы сможете отведать блюда традиционной кухни в национальном ресторане, купить местные лакомства и сувениры. А на обратном пути мы преодолеем 25 петель серпантина, останавливаясь на фотопаузы и любуясь лучшими видами Черногории.

А в завершение экскурсии мы можем посетить большой рыбный магазин и супермаркет с самыми низкими в Черногории ценами!