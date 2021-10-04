Монастырь Острог – экскурсии в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Острог» в Будве на русском языке, цены от €210. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Два монастыря (Цетинский монастырь, Острог)
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по святыням Цетинский и Острог монастыри в Будве
Посетите духовные святыни Черногории, Цетинский и Острогский монастыри, с их богатой историей и святыми реликвиями
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Индивидуальная
8 часов
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    4 октября 2021
    Монастырь Острог
    В целом экскурсия прошла хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Монастырь Острог»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
  2. Два монастыря (Цетинский монастырь, Острог)
  3. Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Монастырь Острог" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 250.
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