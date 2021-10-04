1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по святыням Цетинский и Острог монастыри в Будве
Посетите духовные святыни Черногории, Цетинский и Острогский монастыри, с их богатой историей и святыми реликвиями
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина4 октября 2021Монастырь ОстрогВ целом экскурсия прошла хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Монастырь Острог»
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