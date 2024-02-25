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Честно говоря, после неё теперь ощущение, что знаем о стране всё что нужно и даже больше) Здесь и архитектура, и история, и великолепные виды. Очень понравились необычные истории про судьбы местных жителей и тайные места! Гид Александр – очень эрудированный, рассказывает интересно, понятными словами, сразу нашел общий язык с нашим подростком. В общем, от души рекомендую эту экскурсию, вы будете приятно удивлены и замечательно проведете время. 5 баллов!