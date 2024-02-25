1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Романтичный Херцег-Нови
Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Боко-Которская бухта на ладошке
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Погулять по загадочному Котору и подняться на одну из самых высоких точек Черногории
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Познакомиться с городом тысячи ступенек на авто-пешеходной прогулке
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Увидеть пещеры гномов, лужайки эльфов и горные глаза - ледниковые озёра с прозрачной водой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Узнать о жизни последних правителей Черногории и понять, почему из-за свиста можно обеднеть
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей25 февраля 2024Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
- AAnna7 декабря 2023Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
- ААнна13 марта 2023Побывали с семьёй на этой прекрасной экскурсии! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с историей Херцег Нови и в целом Черногории.
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июне 2024
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