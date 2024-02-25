Экскурсии по Херцегу-Нови на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Романтичный Херцег-Нови
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Романтичный Херцег-Нови
Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Боко-Которская бухта на ладошке
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Погулять по загадочному Котору и подняться на одну из самых высоких точек Черногории
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
155 за всё до 4 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Познакомиться с городом тысячи ступенек на авто-пешеходной прогулке
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
130 за всё до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Увидеть пещеры гномов, лужайки эльфов и горные глаза - ледниковые озёра с прозрачной водой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
450 за всё до 4 чел.
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Узнать о жизни последних правителей Черногории и понять, почему из-за свиста можно обеднеть
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    25 февраля 2024
    Боко-Которская бухта на ладошке
    Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
  • A
    Anna
    7 декабря 2023
    «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
    Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
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    это очень здорово. Совершенно по-другому начинаешь смотреть на страну при таких экскурсиях. Хочу еще поблагодарить за то, что программу адаптировали под нас. Будущим туристам от души рекомендую Ксению!

  • А
    Анна
    13 марта 2023
    Романтичный Херцег-Нови
    Побывали с семьёй на этой прекрасной экскурсии! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с историей Херцег Нови и в целом Черногории.
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    Честно говоря, после неё теперь ощущение, что знаем о стране всё что нужно и даже больше) Здесь и архитектура, и история, и великолепные виды. Очень понравились необычные истории про судьбы местных жителей и тайные места! Гид Александр – очень эрудированный, рассказывает интересно, понятными словами, сразу нашел общий язык с нашим подростком. В общем, от души рекомендую эту экскурсию, вы будете приятно удивлены и замечательно проведете время. 5 баллов!

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Романтичный Херцег-Нови
  2. Боко-Которская бухта на ладошке
  3. «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
  4. Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
  5. Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июне 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Херцеге-Нови (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на машине, 3 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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