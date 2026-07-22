Херцег-Нови, город с богатой историей и культурой, предлагает уникальную экскурсию по своим главным достопримечательностям.



Вы посетите средневековые крепости, такие как Форте Маре и Канли Кула, и полюбуетесь на зелёные ландшафты Боко-Которского залива.



На центральной площади города вас ждёт церковь Святого архангела Михаила и рассказ о резиденции Йосипа Броза Тито. Начало экскурсии в Херцег-Нови, возможен выезд из любого города Черногории за дополнительную плату

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Херцег-Нови - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Весной и в октябре также приятно посетить город, когда туристов меньше, а природа расцветает. В зимние месяцы, несмотря на более прохладную погоду, можно насладиться спокойствием и уютом города, хотя стоит учитывать, что некоторые туристические объекты могут работать с ограничениями.

Сейчас август — это идеальное время.