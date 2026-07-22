Зелёный и уединённый Херцег-Нови привлекает художников и писателей. Узнайте его историю, посетите средневековые крепости и насладитесь природными видами
Херцег-Нови, город с богатой историей и культурой, предлагает уникальную экскурсию по своим главным достопримечательностям.
Вы посетите средневековые крепости, такие как Форте Маре и Канли Кула, и полюбуетесь на зелёные ландшафты Боко-Которского залива.
На центральной площади города вас ждёт церковь Святого архангела Михаила и рассказ о резиденции Йосипа Броза Тито. Начало экскурсии в Херцег-Нови, возможен выезд из любого города Черногории за дополнительную плату
Лучшее время для посещения Херцег-Нови - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Весной и в октябре также приятно посетить город, когда туристов меньше, а природа расцветает. В зимние месяцы, несмотря на более прохладную погоду, можно насладиться спокойствием и уютом города, хотя стоит учитывать, что некоторые туристические объекты могут работать с ограничениями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость Форте Маре
Замок Канли Кула
Монастырь Савина
Церковь Святого архангела Михаила
Резиденция Йосипа Броза Тито
Описание экскурсии
Увлекательная история «молодого» города
Херцег-Нови, по меркам адриатического побережья, довольно юн — ему всего 600 лет. Но у него за плечами богатая история, с которой я вас и познакомлю: кто основал Херцег-Нови и кто владел им на протяжении веков; почему здесь так часто всплывают турецкие названия; какое отношение к городу имеет адмирал Синявин; где проходила старая дорога, которую, по преданию, проложили римляне. Я расскажу про образование первых партизанских отрядов в Боко-Которском заливе, местную культуру и славу Херцег-Нови как города творческих людей.
Красоты херцегновской ривьеры
Вы заглянете в аутентичную деревушку, полюбуетесь на зелень и ландшафты Боко-Которского залива с восхитительных смотровых площадок и увидите многочисленные средневековые крепости, которыми славится Херцег-Нови. Крепость Форте Маре и замок Канли Кула — два непохожих друг на друга архитектурных памятника, которые, как и монастырь Савина, давно стали визитными карточками города. Вы окажетесь на центральной площади Херцег-Нови, посмотрите на церковь Святого архангела Михаила и узнаете, где была резиденция Йосипа Броза Тито.
Организационные детали
Посещение крепостей — по желанию и за дополнительную плату
Начало экскурсии в городе Херцег-Нови. Возможен выезд из любого города Черногории за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Херцеге-Нови
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 56 туристов
Я профессиональный гид по Черногории с лицензией Министерства Туризма Черногории. Живу в этой замечательной стране с 2006 года. Знаю и люблю каждый её уголок. Маршруты моих экскурсий включают как посещение известных и популярных мест, так и диковинок Черногории, знакомство с которыми будут для вас приятным сюрпризом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Ирина
Очень интересная экскурсия. Много фантастических видов залива. Интересная история города и окрестностей. Спасибо большое
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Елена
Хотелось посмотреть Херцег Нови, так как о городе очень мало информации. Кроме того, было важно, чтобы гид был лицензированный и давно живущий в стране, а не приехавший недавно с информацией читать дальшеуменьшить
из Википедии) Александр - прекрасный гид, владеет сербским и отлично знает местные реалии, это чувствуется с первых фраз. Мы проехали в интересные места, куда сама бы я не попала, посмотрели очень крутые локации не для массового туризма. Александр прекрасный рассказчик. Рассказывает понятным языком, с хорошим чувством юмора, было действительно интересно) Еще хочу отметить Александра как комфортного водителя. В общем рекомендую эту интересную экскурсию и гида!)
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Л
Любовь
Нам понравилась экскурсия с Александром. Он живёт здесь и искренне любит Черногорию и Герцег-Нови, рассказывает об этих местах очень интересно, не сухо, видно что знает много из истории, культуре, быте читать дальшеуменьшить
этих мест, причём многое не понаслышке, а из личного опыта. Понятно почему экскурсия пешеходно-автомобильная, гид возил нас по многим интересным местам - красивые обзорные площадки с видами на залив, остатки старых укреплений, старый очень красивый монастырь, мы прогулялись по историческим улочкам Герцег-Нови. Александр знает много фактов и легенд, не перегружает свою экскурсию, слушать его одно удовольствие, знает ответы на наши вопросы об этих местах. Мы жили в Перасте - он забрал нас из отеля и потом отвёз обратно. По Герцег-Нови проводится не много экскурсий и тем радостнее было найти гида, который очень интересно и с душой их проводит. Рекомендуем!
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А
Анна
Побывали с семьёй на этой прекрасной экскурсии! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с историей Херцег Нови и в целом Черногории. Честно говоря, после неё теперь ощущение, что знаем о стране читать дальшеуменьшить
всё что нужно и даже больше) Здесь и архитектура, и история, и великолепные виды. Очень понравились необычные истории про судьбы местных жителей и тайные места! Гид Александр – очень эрудированный, рассказывает интересно, понятными словами, сразу нашел общий язык с нашим подростком. В общем, от души рекомендую эту экскурсию, вы будете приятно удивлены и замечательно проведете время. 5 баллов!