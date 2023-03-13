Романтичный Херцег-Нови

Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса

5
1 отзыв
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Зелёный и уединённый город Херцег-Нови и его окрестности давно облюбованы художниками, писателями и просто ценителями великолепных природных видов.

Я познакомлю вас с историей города, в черте которого несколько средневековых крепостей, покажу его главные архитектурные изюминки и помогу вам уловить спокойствие и очарование этого уголка Боко-Которского залива.
Романтичный Херцег-Нови
Романтичный Херцег-Нови
Романтичный Херцег-Нови
Романтичный Херцег-Нови
Романтичный Херцег-Нови
Романтичный Херцег-Нови
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Описание

Что вас ожидает

Увлекательная история «молодого» города

Херцег-Нови, по меркам адриатического побережья, довольно юн — ему всего 600 лет. Но у него за плечами богатая история, с которой я вас и познакомлю: кто основал Херцег-Нови и кто владел им на протяжении веков; почему здесь так часто всплывают турецкие названия; какое отношение к городу имеет адмирал Синявин; где проходила старая дорога, которую, по преданию, проложили римляне. Я расскажу про образование первых партизанских отрядов в Боко-Которском заливе, местную культуру и славу Херцег-Нови как города творческих людей.

Красоты херцегновской ривьеры

Вы заглянете в аутентичную деревушку, полюбуетесь на зелень и ландшафты Боко-Которского залива с восхитительных смотровых площадок и увидите многочисленные средневековые крепости, которыми славится Херцег-Нови. Крепость Форте Маре и замок Канли Кула — два непохожих друг на друга архитектурных памятника, которые, как и монастырь Савина, давно стали визитными карточками города. Вы окажетесь на центральной площади Херцег-Нови, посмотрите на церковь Святого архангела Михаила и узнаете, где была резиденция Йосипа Броза Тито.

Организационные детали

  • Посещение крепостей — по желанию и за дополнительную плату
  • Начало экскурсии в городе Херцег-Нови. Возможен выезд из любого города Черногории за дополнительную плату

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
13 мар 2023
Побывали с семьёй на этой прекрасной экскурсии! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с историей Херцег Нови и в целом Черногории. Честно говоря, после неё теперь ощущение, что знаем о стране всё что нужно и даже больше)
Здесь и архитектура, и история, и великолепные виды. Очень понравились необычные истории про судьбы местных жителей и тайные места! Гид Александр – очень эрудированный, рассказывает интересно, понятными словами, сразу нашел общий язык с нашим подростком. В общем, от души рекомендую эту экскурсию, вы будете приятно удивлены и замечательно проведете время. 5 баллов!

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