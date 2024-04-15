читать дальше

открыл для себя, почему тут все такое как есть, каким образом за века и за счет чего сложилось то, что можно назвать Херцегновской душой. К этому я и прикоснулся, почувствовал, что оно тоже есть и благодаря Ксении немного заглянул в то, что это и как оно живет. Это впечатляет! Мне очень понравилось.