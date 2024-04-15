Экскурсия без суеты в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям города — что может быть лучше для знакомства с Херцег-Нови? Только прогулка, в которую включены неочевидные локации — они помогут сделать город ближе. Неважно, впервые вы в Херцег-Нови или уже бывали здесь — я найду то, чего вы в нём не видели. И расскажу о том, что вы не знали.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Увидите ключевые достопримечательности:
- Знаменитую башню Сат Кулу
- Внушительную крепость Форте Маре
- Прекрасную площадь Белависта
- Парк экзотических деревьев, которые привозили в город капитаны дальнего плавания
И многое другое!
Вы узнаете:
- Как появился Херцег-Нови
- Какие тайны хранят башни старой крепости
- Почему Бока — особое место в Черногории
- Как русские устроили в Херцег-Нови пожар и чем это обернулось
- Чем император Франц Иосиф помог городу
А также:
- Услышите историю лучшего спортсмена Австро-Венгерской империи
- Узнаете о писателе, который не умел читать
- Увидите призрак отеля
- Рассмотрите архитектурные детали зданий
- Проникнете в секреты старых палаццо
- Прогуляетесь по средневековым улочкам и взглянете на город глазами коренных жителей
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день. Однако прогулка подойдёт и искушенным путешественникам, а также местным жителям, которые хотят лучше узнать город — я адаптирую маршрут под запрос.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми любого возраста. Однако в некоторых местах мы будет спускаться/подниматься по лестницам, поэтому вам будет комфортнее без коляски.
- Экскурсия не предполагает осмотра крепости внутри. Но если вы захотите в неё попасть, входные билеты оплачиваются дополнительно — для себя и для гида. Стоимость — 4€ за человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Херцеге-Нови
Приветствую вас в Черногории! Я — гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Alexey
15 апр 2024
Ксения – классная! Приятная, образованная, очень знающая, при этом – умеющая рассказать то, что стоит человеку рассказать, чтобы он смог на экскурсии совершить свое открытие. Хочет Ксения, чтобы ты понял,
Elena
30 мар 2024
Если вы хотите ни стандартную экскурсии,это к Ксении.
Она,,болеет,, своей работой. Расскажет вам о том,что вы возможно больше ни где не услышите и конечно покажет ни стандартные места во время экскурсии.
Она,,болеет,, своей работой. Расскажет вам о том,что вы возможно больше ни где не услышите и конечно покажет ни стандартные места во время экскурсии.
V
Valentina
4 мар 2024
Я в восторге от экскурсии! Видно, что человек в стране долго, прекрасно разбирается в деталях и делает все с душой. Легкий язык в сочетание с отличным, глубоким знанием материала. Просто
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