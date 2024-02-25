А Алексей

Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!