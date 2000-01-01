Предлагаем Вам соприкоснуться с удивительными красотами карстовых образований
Предлагаем Вам соприкоснуться с удивительными красотами карстовых образований и погрузиться в уникальную атмосферу подземного мира. Липская пещера имеет богатую историю, полностью оборудована для посещения туристами.
Предлагаем Вам соприкоснуться с удивительными красотами карстовых образований и погрузиться в уникальную атмосферу подземного мира.
Липская пещера имеет богатую историю, полностью оборудована для посещения туристами.
Что вас ждет:
- На небольшом автопоезде мы добираемся до пещеры, где нас встретит гид который работает только там и знает пещеру досконально.
- Экскурсия по пещера длится от 45 минут до одного часа в зависимости от размера группы. После экскурсии мы на паровозике возвращаемся к месту парковки авто, пересаживаемся в автомобиль и отправляемся в обратный путь.
- На обратном пути посещаем австро-венгерскую крепость Космач. Крепость стоит на утесе с которого открывается великолепная панорама на Будванскую ривьеру.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на автомобиле с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида
- Страховка от позднего возврата
- Что не входит
- Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
- Питание (по желанию)
- Туристические сборы и таксы (обязательно)
- Входные билеты в Липскую пещеру (обязательно):
- Взрослые - 10,90 Евро
- Дети до 5 лет - 1 Евро
- Дети от 5 до 15 - 6,90 Евро
- Семейный билет (2+2 или 2+3)*: - 29,90Евро
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Старт от любого места проживания туристов в БудвеЗавершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристовЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- При посещении церквей и монастырей, одежа должна прикрывать плечи и колени!
- Рекомендуем взять с собой: удобную обувь, мелкие деньги
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Applicon — ваш гид в Херцеге-Нови
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