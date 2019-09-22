10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пивское озеро. Рукотворный резервуар пресной воды Европы, настолько гармонично вписался в местный пейзаж, что забываешь что он – творение человека. Это гармоничное место идеально для лодочных прогулок и рыбалки.
Пивский монастырь, перенесенный при строительстве платины на реке Пива с исторического места с сохранением всех фресок и икон. Монастырь 16 века построен непримечательным для скрытия от турков, хранит старинные росписи, позолоченный иконостас, императорскую российскую грамоту и мощи святых.
Национальный парк Дурмитор, один из самых захватывающих маршрутов Черногории. Мы пересечем самые высокие вершины страны, где живут редкие пастухи, пасутся стада коров, лошадей и баранов. Даже летом здесь лежит снег. Погуляем по оборудованной зоне парка и обойдем Черное озеро, самое большое ледниковое озеро Черногории.
Мост Джурджевича . Арочный мост – визитная карточка и одно из самых значимых мест северной Черногории. Отсюда открывается сказочный вид на окружающие горные панорамы и каньон реки Тара.
Река и Каньон Тара. Изумрудная горная река с бурным характером, которая протекает между высокими склонами, образуя глубочайший каньон Европы.
Колашин. Небольшой уютный городок, окруженный горными массивами Национального парка «Биоградская Гора», имеет уникальный лечебный воздух и привлекает множество туристов в любое время года, хотя более известен своими лыжными трассами и зимним отдыхом. Здесь мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторане «Савардак».
Монастырь, река и каньон Морача. Вы полюбуетесь потоками изумрудной воды, пробившей в скалах себе дорогу к Скадарскому озеру. Увидите ключевое место ущелья – православный мужской Монастырь Морача, памятник Балканского Средневековья.