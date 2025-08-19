10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красоты северной Черногории

Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
Путешествие по северной Черногории откроет перед вами захватывающие дух горные пейзажи, изумрудные озера и старинные монастыри. Вы посетите национальный парк Дурмитор, Пивское озеро, мост Джурджевича и каньон Тара.

Прогулка по оборудованной
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зоне парка и обед в аутентичном ресторане «Савардак» в Колашине оставят незабываемые впечатления. Монастырь Морача и река с каньоном Морача дополнят картину этого удивительного региона. Забронируйте экскурсию и откройте для себя уникальные места Черногории

5
28 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие горные пейзажи
  • 🏞️ Изумрудные озера
  • 🏛️ Старинные монастыри
  • 🌲 Прогулки по национальному парку
  • 🍽️ Обед в аутентичном ресторане
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии по северной Черногории - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами и уникальными достопримечательностями региона. Погода позволяет комфортно путешествовать и проводить время на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории

Что можно увидеть

  • Пивское озеро
  • Пивский монастырь
  • Национальный парк Дурмитор
  • Мост Джурджевича
  • Река и Каньон Тара
  • Колашин
  • Монастырь Морача

Описание экскурсии

Пивское озеро. Рукотворный резервуар пресной воды Европы, настолько гармонично вписался в местный пейзаж, что забываешь что он – творение человека. Это гармоничное место идеально для лодочных прогулок и рыбалки.
Пивский монастырь, перенесенный при строительстве платины на реке Пива с исторического места с сохранением всех фресок и икон. Монастырь 16 века построен непримечательным для скрытия от турков, хранит старинные росписи, позолоченный иконостас, императорскую российскую грамоту и мощи святых.
Национальный парк Дурмитор, один из самых захватывающих маршрутов Черногории. Мы пересечем самые высокие вершины страны, где живут редкие пастухи, пасутся стада коров, лошадей и баранов. Даже летом здесь лежит снег. Погуляем по оборудованной зоне парка и обойдем Черное озеро, самое большое ледниковое озеро Черногории.
Мост Джурджевича. Арочный мост – визитная карточка и одно из самых значимых мест северной Черногории. Отсюда открывается сказочный вид на окружающие горные панорамы и каньон реки Тара.
Река и Каньон Тара. Изумрудная горная река с бурным характером, которая протекает между высокими склонами, образуя глубочайший каньон Европы.
Колашин. Небольшой уютный городок, окруженный горными массивами Национального парка «Биоградская Гора», имеет уникальный лечебный воздух и привлекает множество туристов в любое время года, хотя более известен своими лыжными трассами и зимним отдыхом. Здесь мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторане «Савардак».
Монастырь, река и каньон Морача. Вы полюбуетесь потоками изумрудной воды, пробившей в скалах себе дорогу к Скадарскому озеру. Увидите ключевое место ущелья – православный мужской Монастырь Морача, памятник Балканского Средневековья.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Вход в нац. парк (5€ с человека)
  • Обед в ресторане
  • По желанию: зиплайн над каньоном (30€ с человека)

Как проходит экскурсия

  • С ноября по май горный перевал «Седло» засыпан снегом и недоступен для осмотра
  • Я могу забрать вас в любом городе Черногории, для расчёта итоговой стоимости прошу заранее указывать количество человек, включая детей, и место откуда вас необходимо забрать
  • Возможна более обширная экскурсия с ночёвкой или сокращенная на каньоны. Пишите в сообщении ваши пожелания и я могу разработать для вас специальный маршрут.
  • Наденьте удобную обувь, захватите с собой питьевую воду и приготовьте ветровку или теплую кофту (или напишите, и я возьму плед)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1118 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов.
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Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
А
Были с мамой на обзорной экскурсии по Черногории на целый день. Евгений нас встретил около дома, по пути рассказывал о том, что видим вокруг и про историю Черногории. Очень интересно
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и познавательно. И самое главное, что информация запомнилась) не просто сухие факты и даты, а в виде рассуждений и историй

Посмотрели каньоны, заехали в монастырь, остановились у моста Джуржевича, очень вкусно пообедали, дальше национальный парк Дурмитор, прогулка к Черному озеру, путешествие по горам среди овец, Пивское озеро и живописная дорога сквозь туннели. И точки остановки были очень красивые, и сама дорога потрясающая. Нам повезло с погодой, было не жарко и облачно, и удалось посмотреть разную Черногорию.

Евгений аккуратный водитель, интересный рассказчик и настоящий знаток и сердечный любитель Черногории. Нам было очень комфортно. Ещё один плюс индивидуальной экскурсии, что и остановиться можно в любом месте и задержаться, где хочется, и экскурсия проходит в нашем темпе.

Я уже в Черногории третий раз, и экскурсия была вдохновляющей и увлекательной. Рекомендую и само путешествие, посмо́трите всю страну и самые главные её достопримечательности, и Евгения, как проводника, открытый, душевный, с юмором и глубоким знанием страны.

Были с мамой на обзорной экскурсии по Черногории на целый день. Евгений нас встретил около дома,
Были с мамой на обзорной экскурсии по Черногории на целый день. Евгений нас встретил около дома,
Были с мамой на обзорной экскурсии по Черногории на целый день. Евгений нас встретил около дома,
Были с мамой на обзорной экскурсии по Черногории на целый день. Евгений нас встретил около дома,
Были с мамой на обзорной экскурсии по Черногории на целый день. Евгений нас встретил около дома,
Были с мамой на обзорной экскурсии по Черногории на целый день. Евгений нас встретил около дома,
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Анна
Шикарная экскурсия! Евгений отличный гид. Я люблю глазами и максимально проживаю те места, которые посещаю. Поэтому для меня было важно, что информация была подана легко, без академического налёта, понятным языком.
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Именно это я и получила.
Также для меня важно не спешить и уделять местам достаточно времени, по ощущениям.
Евгений заложил достаточно времени для того, чтобы я оставалась в расслабленном состоянии и действительно отдыхала во время экскурсии, а не бежала галопом в попытках успеть максимум.
Приятным бонусом было то, что Евгений делал фото. Когда ты одна, это круто)
Спасибо огромное! С удовольствием порекомендую друзьям!

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Д
Евгений отличается дружелюбием, умением поддержать лёгкое и неформальное общения. Видно, что человек проявляет любовь не только к Черногории, но и к другим соседним странам, благодаря чему можно узнать, чем вообще
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живут Балканы в данный момент. Умеет создать комфортную и приятную обстановку так, что долгие переезды между достопримечательностями пролетают незаметно. Может рассказать не только исторические факты, но и поделиться информацией, которая известна только коренному жителю Черногории. Однако, если вас сильно интересует историческая сводка по конкретным локациям, лучше прямо об этом говорить. . Показывает места, о которых не узнаешь из обычного путеводителя. Сама экскурсионная программа максимально насыщена впечатлениями, маршрута лучше и не придумаешь. Здесь вам и посещение горных озер и альпийских лугов, и прогулки по лесу со сбором земляники и черники, и поездки в древние монастыри. Одним словом, если вы хотите посмотреть север Черногории, а времени у вас не так много, не раздумывая берите данную экскурсию и поезжайте с Евгением открывать для себя эту прекрасную страну!

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В
Если вы хотите увидеть и узнать настоящую Черногорию — отправляйтесь на экскурсию с Евгением. Он ответил на все наши вопросы о местной жизни и быте, показал самые лучшие места для
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фото и помог сделать отличные снимки. Даже если у вас не будет настроения, его вам обязательно поднимут. Дорога совершенно не утомляет — вы можете наслаждаться видами, не беспокоиться за свою безопасность, поскольку Евгений — внимательный и аккуратный водитель. За один день вам предстоит переваривать много удивительного: поднимаясь от подножия гор, проезжая по живописным каньонам, любуясь горными реками и озерами, вы увидите невообразимый мост Джурджевича, замечательный монастырь с милой местной общиной, пройдетесь (если осмелитесь) по подвесному мосту, оцените уютную атмосферу национального парка с прозрачными озерами и курортный городок с размеренным течением жизни, застанете черногорский быт на всех уровнях. Конечно, вам покажут, где лучше всего отведать местную кухню и напитки и какие сувениры увезти. Не забудьте утеплиться и будьте готовы к массе положительных впечатлений, которые еще долго можно будет вспоминать.

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А
Экскурсия очень объемная, по факту заняла 14 часов (вместо 12) На Пивское озеро мы приехали уже после заката, видами насладиться в полной мере не удалось. Видимо, нужно пораньше выезжать, чтобы
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все успеть. В целом очень понравилось, не было спешки. Фотографии получились отличные (заслуга Евгения). Объехали практически всю страну вне побережья - именно это и хотелось сделать (посмотреть что-то помимо курортной зоны). Рекомендую тем, кто хочет за один день получить максимум впечатлений от Черногории. Детям немного утомительно, особенно горные серпантины и обратная дорога домой. Рекомендую экскурсию и гида.

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О
Очень рада, что поехала на экскурсию с Евгением. Даже не представляю, кто лучше него справился бы с непростой задачей 12 часового путешествия с 3 детьми. По дороге Евгений много раз
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просто спасал положение. Он легкий и приятный человек, обожающий свою работу. Маршрут был просто невероятным. Я не ожидала, что будет так красиво. Еще оказалось, что мы ничего не знали о национальной кухне Черногории. За эту поездку мы побывали в очень приятных ресторанах и попробовали очень интересные блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Просто здорово, что мы решились на эту экскурсию и что сопровождал нас именно Евгений.

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Входит в следующие категории Будвы

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