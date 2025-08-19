10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
Путешествие по северной Черногории откроет перед вами захватывающие дух горные пейзажи, изумрудные озера и старинные монастыри. Вы посетите национальный парк Дурмитор, Пивское озеро, мост Джурджевича и каньон Тара.
Прогулка по оборудованной читать дальшеуменьшить
зоне парка и обед в аутентичном ресторане «Савардак» в Колашине оставят незабываемые впечатления. Монастырь Морача и река с каньоном Морача дополнят картину этого удивительного региона. Забронируйте экскурсию и откройте для себя уникальные места Черногории
Лучшие месяцы для экскурсии по северной Черногории - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами и уникальными достопримечательностями региона. Погода позволяет комфортно путешествовать и проводить время на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пивское озеро
Пивский монастырь
Национальный парк Дурмитор
Мост Джурджевича
Река и Каньон Тара
Колашин
Монастырь Морача
Описание экскурсии
Пивское озеро. Рукотворный резервуар пресной воды Европы, настолько гармонично вписался в местный пейзаж, что забываешь что он – творение человека. Это гармоничное место идеально для лодочных прогулок и рыбалки. Пивский монастырь, перенесенный при строительстве платины на реке Пива с исторического места с сохранением всех фресок и икон. Монастырь 16 века построен непримечательным для скрытия от турков, хранит старинные росписи, позолоченный иконостас, императорскую российскую грамоту и мощи святых. Национальный парк Дурмитор, один из самых захватывающих маршрутов Черногории. Мы пересечем самые высокие вершины страны, где живут редкие пастухи, пасутся стада коров, лошадей и баранов. Даже летом здесь лежит снег. Погуляем по оборудованной зоне парка и обойдем Черное озеро, самое большое ледниковое озеро Черногории. Мост Джурджевича. Арочный мост – визитная карточка и одно из самых значимых мест северной Черногории. Отсюда открывается сказочный вид на окружающие горные панорамы и каньон реки Тара. Река и Каньон Тара. Изумрудная горная река с бурным характером, которая протекает между высокими склонами, образуя глубочайший каньон Европы. Колашин. Небольшой уютный городок, окруженный горными массивами Национального парка «Биоградская Гора», имеет уникальный лечебный воздух и привлекает множество туристов в любое время года, хотя более известен своими лыжными трассами и зимним отдыхом. Здесь мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторане «Савардак». Монастырь, река и каньон Морача. Вы полюбуетесь потоками изумрудной воды, пробившей в скалах себе дорогу к Скадарскому озеру. Увидите ключевое место ущелья – православный мужской Монастырь Морача, памятник Балканского Средневековья.
Организационные детали
Дополнительные расходы
Вход в нац. парк (5€ с человека)
Обед в ресторане
По желанию: зиплайн над каньоном (30€ с человека)
Как проходит экскурсия
С ноября по май горный перевал «Седло» засыпан снегом и недоступен для осмотра
Я могу забрать вас в любом городе Черногории, для расчёта итоговой стоимости прошу заранее указывать количество человек, включая детей, и место откуда вас необходимо забрать
Возможна более обширная экскурсия с ночёвкой или сокращенная на каньоны. Пишите в сообщении ваши пожелания и я могу разработать для вас специальный маршрут.
Наденьте удобную обувь, захватите с собой питьевую воду и приготовьте ветровку или теплую кофту (или напишите, и я возьму плед)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1118 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. читать дальшеуменьшить
Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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–
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–
А
Александра
Были с мамой на обзорной экскурсии по Черногории на целый день. Евгений нас встретил около дома, по пути рассказывал о том, что видим вокруг и про историю Черногории. Очень интересно читать дальшеуменьшить
и познавательно. И самое главное, что информация запомнилась) не просто сухие факты и даты, а в виде рассуждений и историй
Посмотрели каньоны, заехали в монастырь, остановились у моста Джуржевича, очень вкусно пообедали, дальше национальный парк Дурмитор, прогулка к Черному озеру, путешествие по горам среди овец, Пивское озеро и живописная дорога сквозь туннели. И точки остановки были очень красивые, и сама дорога потрясающая. Нам повезло с погодой, было не жарко и облачно, и удалось посмотреть разную Черногорию.
Евгений аккуратный водитель, интересный рассказчик и настоящий знаток и сердечный любитель Черногории. Нам было очень комфортно. Ещё один плюс индивидуальной экскурсии, что и остановиться можно в любом месте и задержаться, где хочется, и экскурсия проходит в нашем темпе.
Я уже в Черногории третий раз, и экскурсия была вдохновляющей и увлекательной. Рекомендую и само путешествие, посмо́трите всю страну и самые главные её достопримечательности, и Евгения, как проводника, открытый, душевный, с юмором и глубоким знанием страны.
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Анна
Шикарная экскурсия! Евгений отличный гид. Я люблю глазами и максимально проживаю те места, которые посещаю. Поэтому для меня было важно, что информация была подана легко, без академического налёта, понятным языком. читать дальшеуменьшить
Именно это я и получила. Также для меня важно не спешить и уделять местам достаточно времени, по ощущениям. Евгений заложил достаточно времени для того, чтобы я оставалась в расслабленном состоянии и действительно отдыхала во время экскурсии, а не бежала галопом в попытках успеть максимум. Приятным бонусом было то, что Евгений делал фото. Когда ты одна, это круто) Спасибо огромное! С удовольствием порекомендую друзьям!
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Д
Дамир
Евгений отличается дружелюбием, умением поддержать лёгкое и неформальное общения. Видно, что человек проявляет любовь не только к Черногории, но и к другим соседним странам, благодаря чему можно узнать, чем вообще читать дальшеуменьшить
живут Балканы в данный момент. Умеет создать комфортную и приятную обстановку так, что долгие переезды между достопримечательностями пролетают незаметно. Может рассказать не только исторические факты, но и поделиться информацией, которая известна только коренному жителю Черногории. Однако, если вас сильно интересует историческая сводка по конкретным локациям, лучше прямо об этом говорить. . Показывает места, о которых не узнаешь из обычного путеводителя. Сама экскурсионная программа максимально насыщена впечатлениями, маршрута лучше и не придумаешь. Здесь вам и посещение горных озер и альпийских лугов, и прогулки по лесу со сбором земляники и черники, и поездки в древние монастыри. Одним словом, если вы хотите посмотреть север Черногории, а времени у вас не так много, не раздумывая берите данную экскурсию и поезжайте с Евгением открывать для себя эту прекрасную страну!
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В
Владислав
Если вы хотите увидеть и узнать настоящую Черногорию — отправляйтесь на экскурсию с Евгением. Он ответил на все наши вопросы о местной жизни и быте, показал самые лучшие места для читать дальшеуменьшить
фото и помог сделать отличные снимки. Даже если у вас не будет настроения, его вам обязательно поднимут. Дорога совершенно не утомляет — вы можете наслаждаться видами, не беспокоиться за свою безопасность, поскольку Евгений — внимательный и аккуратный водитель. За один день вам предстоит переваривать много удивительного: поднимаясь от подножия гор, проезжая по живописным каньонам, любуясь горными реками и озерами, вы увидите невообразимый мост Джурджевича, замечательный монастырь с милой местной общиной, пройдетесь (если осмелитесь) по подвесному мосту, оцените уютную атмосферу национального парка с прозрачными озерами и курортный городок с размеренным течением жизни, застанете черногорский быт на всех уровнях. Конечно, вам покажут, где лучше всего отведать местную кухню и напитки и какие сувениры увезти. Не забудьте утеплиться и будьте готовы к массе положительных впечатлений, которые еще долго можно будет вспоминать.
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А
Анастасия
Экскурсия очень объемная, по факту заняла 14 часов (вместо 12) На Пивское озеро мы приехали уже после заката, видами насладиться в полной мере не удалось. Видимо, нужно пораньше выезжать, чтобы читать дальшеуменьшить
все успеть. В целом очень понравилось, не было спешки. Фотографии получились отличные (заслуга Евгения). Объехали практически всю страну вне побережья - именно это и хотелось сделать (посмотреть что-то помимо курортной зоны). Рекомендую тем, кто хочет за один день получить максимум впечатлений от Черногории. Детям немного утомительно, особенно горные серпантины и обратная дорога домой. Рекомендую экскурсию и гида.
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О
Ольга
Очень рада, что поехала на экскурсию с Евгением. Даже не представляю, кто лучше него справился бы с непростой задачей 12 часового путешествия с 3 детьми. По дороге Евгений много раз читать дальшеуменьшить
просто спасал положение. Он легкий и приятный человек, обожающий свою работу. Маршрут был просто невероятным. Я не ожидала, что будет так красиво. Еще оказалось, что мы ничего не знали о национальной кухне Черногории. За эту поездку мы побывали в очень приятных ресторанах и попробовали очень интересные блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Просто здорово, что мы решились на эту экскурсию и что сопровождал нас именно Евгений.
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