10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по северной Черногории откроет перед вами захватывающие дух горные пейзажи, изумрудные озера и старинные монастыри. Вы посетите национальный парк Дурмитор, Пивское озеро, мост Джурджевича и каньон Тара.Прогулка по оборудованной

зоне парка и обед в аутентичном ресторане «Савардак» в Колашине оставят незабываемые впечатления. Монастырь Морача и река с каньоном Морача дополнят картину этого удивительного региона. Забронируйте экскурсию и откройте для себя уникальные места Черногории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по северной Черногории - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами и уникальными достопримечательностями региона. Погода позволяет комфортно путешествовать и проводить время на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.