10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Cпасибо Евгению, мы остались вполне довольны экскурсией. Были в основном плюсы и незначительные минусы. Постараюсь объективно и не очень длинно все описать. Экскурсию планировали задолго. Мы часто бываем в Черногории, много о ней знаем, почти везде были, поездка на север была в первый раз. На этот раз мы хотели просто увидеть максимально красивые места, вкусно пообедать и безопасно добраться туда и обратно. Именно это и осуществил Евгений. С самого начала Евгений нас приятно удивил, поздравил маму с днем рождения (я сообщала, что поездка-подарок маме на д/р), подарив коробку конфет и налив нам по бокальчику вина. Потом, правда, случился небольшой сбой, Евгений нас повез в сторону Котора, мы не знали, какой дорогой надо ехать к каньону, поэтому просто ехали и болтали... когда остановились для красивых фото панорамы Боки, заподозрили что-то неладное, а когда Евгений сказал, что в Котор мы пойдем во второй половине дня, т.к. к нему причалило два лайнера с кучей туристов, мы поняли, что едем на совсем другую экскурсию :-) Ну бывает, просто гид запутался в туристах и переписках с ними)) ладно, не страшно, но час мы потеряли, т.к. вернулись ровно на место встречи в Бечичи. Потом все было динамично, маршрут обговорили еще раз. Показали фотки природных красот, которые хотели бы увидеть. Женя точно и четко составил маршрут в соответствии с нашими ожиданиям. Этому маршруту и следовали. Могу сказать, что мы не услышали ничего о истории Черногории/Югославии, но нам этого в принципе и не надо было, зато Евгений очень много выдавал в Instagram Stories разных деталей (что, где и сколько), что мы также невольно наблюдали и слушали. Было ощущение, что он повез туристов на север первый раз в этом году, и главной задачей было показать и рассказать обо всем потенциальным клиентам в режиме онлайн. Иногда это напрягало, но не сильно. Зато Женя мог ответить на любой вопрос, требующий точных деталей: какой длины мост, или в каком году это построено и т.д. Повторюсь, у нас не было задачи погрузиться в исторические дебри страны, а мы хотели максимально насладиться природой, видами и воздухом северной Черногории, и это было полностью выполнено. Еще один важный штрих. В принципе все гиды стараются "завести" клиентов в "свои" места, где туристы что-то съедят или купят. Естественно, Женя- не исключение, НО он это делал супер тактично ("Здесь супер сыр, хотите?"- "Нет, не хотим" - "Хорошо, едем дальше"). А вот в "свои" места пообедать и поужинать он нас привез, и мы абсолютно НЕ пожалели, что согласились. Это были два прекрасных места с отлично едой и прекрасными ценами. И еще, напоследок, Женя - СУПЕР водитель, очень умело и уверенно рулит по всем даже самым сложным местам, знает все дороги, объезды и т.д. Ехать очень комфортно. Меня укачивает в машине, и в какой-то момент это случилось, Женя очень быстро привел меня в норму, побрызгав водой в разные точки. Такие мелочи очень подкупают, правда. Резюмирую, экскурсия хорошая, стоит ехать, но если вы отдыхаете более недели. Дорога очень длинная. Не уверена, что детям (особенно маленьким) будет интересно, местами может укачать (берите средства от укачивания), Евгений, хоть и не супер рассказчик, но с ним очень комфортно находиться в машине и вести неспешные разговоры, время в пути пролетает быстро. Гид реально знает все места и местечки, но советую заранее все обговорить, чтобы получить удовольствие на все 100%. Женя-БОЛЬШОЕ Вам спасибо!