10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Национальный парк Дурмитор, живописные каньоны и Пивское озеро

Евгений
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Евгений – ваш гид
Это путешествие для тех, что хочет увидеть настоящую Черногорию: захватывающие дух горные пейзажи, изумрудные озера, старинные монастыри, высокогорные луга и затерявшиеся в массивах гор деревушки.

За всем этим великолепием вы отправитесь в национальный парк Дурмитор, самое живописное место северной Черногории.

Наша поездка пройдет под аромат хвои, сбор грибов и лесных ягод!
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории

Что вас ожидает

Пивское озеро. Рукотворный резервуар пресной воды Европы, настолько гармонично вписался в местный пейзаж, что забываешь что он – творение человека. Это гармоничное место идеально для лодочных прогулок и рыбалки.
Пивский монастырь, перенесенный при строительстве платины на реке Пива с исторического места с сохранением всех фресок и икон. Монастырь 16 века построен непримечательным для скрытия от турков, хранит старинные росписи, позолоченный иконостас, императорскую российскую грамоту и мощи святых.
Национальный парк Дурмитор, один из самых захватывающих маршрутов Черногории. Мы пересечем самые высокие вершины страны, где живут редкие пастухи, пасутся стада коров, лошадей и баранов. Даже летом здесь лежит снег. Погуляем по оборудованной зоне парка и обойдем Черное озеро, самое большое ледниковое озеро Черногории.
Мост Джурджевича . Арочный мост – визитная карточка и одно из самых значимых мест северной Черногории. Отсюда открывается сказочный вид на окружающие горные панорамы и каньон реки Тара.
Река и Каньон Тара. Изумрудная горная река с бурным характером, которая протекает между высокими склонами, образуя глубочайший каньон Европы.
Колашин. Небольшой уютный городок, окруженный горными массивами Национального парка «Биоградская Гора», имеет уникальный лечебный воздух и привлекает множество туристов в любое время года, хотя более известен своими лыжными трассами и зимним отдыхом. Здесь мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторане «Савардак».
Монастырь, река и каньон Морача. Вы полюбуетесь потоками изумрудной воды, пробившей в скалах себе дорогу к Скадарскому озеру. Увидите ключевое место ущелья – православный мужской Монастырь Морача, памятник Балканского Средневековья.

Организационные детали

  • В стоимость включена моя работа экскурсовода: вы забираете меня в Петроваце на вашем транспорте.
  • Если вы без транспорта, а он необходим, я организую авто (траснфер + расходы на топливо, парковку и услуги водителя оплачиваются дополнительно — 120 €).
  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории (это подразумевает трансфер: если место вашего пребывания не по пути следования, то за дополнительную плату я могу вас забрать и отвезти с остановкой для фото на смотровых площадках и красивых местах. Если вас нужно забрать по маршруту следования, никаких доплат за трансфер нет. Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания для расчета трансфера.)
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане и приобретение сувениров, вход в нац парк (3 € с человека).
  • Наденьте удобную обувь и захватите с собой питьевую воду, а также купальные принадлежности — вдруг вы захотите искупаться в реке Морача.
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории
Красоты северной Черногории

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2019
Евгений отличается дружелюбием, умением поддержать лёгкое и неформальное общения. Видно, что человек проявляет любовь не только к Черногории, но и к другим соседним странам, благодаря чему можно узнать, чем вообще живут Балканы в данный момент. Умеет создать комфортную и приятную обстановку так, что долгие переезды между достопримечательностями пролетают незаметно. Может рассказать не только исторические факты, но и поделиться информацией, которая известна только коренному жителю Черногории. Однако, если вас сильно интересует историческая сводка по конкретным локациям, лучше прямо об этом говорить.. Показывает места, о которых не узнаешь из обычного путеводителя. Сама экскурсионная программа максимально насыщена впечатлениями, маршрута лучше и не придумаешь. Здесь вам и посещение горных озер и альпийских лугов, и прогулки по лесу со сбором земляники и черники, и поездки в древние монастыри. Одним словом, если вы хотите посмотреть север Черногории, а времени у вас не так много, не раздумывая берите данную экскурсию и поезжайте с Евгением открывать для себя эту прекрасную страну !
19 сентября 2019
Если вы хотите увидеть и узнать настоящую Черногорию — отправляйтесь на экскурсию с Евгением. Он ответил на все наши вопросы о местной жизни и быте, показал самые лучшие места для фото и помог сделать отличные снимки. Даже если у вас не будет настроения, его вам обязательно поднимут. Дорога совершенно не утомляет — вы можете наслаждаться видами, не беспокоиться за свою безопасность, поскольку Евгений — внимательный и аккуратный водитель. За один день вам предстоит переваривать много удивительного: поднимаясь от подножия гор, проезжая по живописным каньонам, любуясь горными реками и озерами, вы увидите невообразимый мост Джурджевича, замечательный монастырь с милой местной общиной, пройдетесь (если осмелитесь) по подвесному мосту, оцените уютную атмосферу национального парка с прозрачными озерами и курортный городок с размеренным течением жизни, застанете черногорский быт на всех уровнях. Конечно, вам покажут, где лучше всего отведать местную кухню и напитки и какие сувениры увезти. Не забудьте утеплиться и будьте готовы к массе положительных впечатлений, которые еще долго можно будет вспоминать.
30 августа 2019
Экскурсия очень объемная, по факту заняла 14 часов (вместо 12) На Пивское озеро мы приехали уже после заката, видами насладиться в полной мере не удалось. Видимо, нужно пораньше выезжать, чтобы все успеть. В целом очень понравилось, не было спешки. Фотографии получились отличные (заслуга Евгения). Объехали практически всю страну вне побережья - именно это и хотелось сделать (посмотреть что-то помимо курортной зоны). Рекомендую тем, кто хочет за один день получить максимум впечатлений от Черногории. Детям немного утомительно, особенно горные серпантины и обратная дорога домой. Рекомендую экскурсию и гида.
11 августа 2019
Евгений настоящий профессионал. Экскурсия хоть и утомила к концу дня, но оставила только приятные воспоминания. Программа и маршрут, составленные Евгением, позволили нам за один день увидеть множество прекрасных мест северной Черногории. Также наша семья узнала много интересного о Черногории и просто получила удовольствие от общения с Евгением. А про полученный гастрономический опыт я вообще молчу, просто нет слов. Все было супер, спасибо. Всем рекомендую!!!
7 июля 2019
Очень рада, что поехала на экскурсию с Евгением. Даже не представляю, кто лучше него справился бы с непростой задачей 12 часового путешествия с 3 детьми. По дороге Евгений много раз просто спасал положение. Он легкий и приятный человек, обожающий свою работу. Маршрут был просто невероятным. Я не ожидала, что будет так красиво. Еще оказалось, что мы ничего не знали о национальной кухне Черногории. За эту поездку мы побывали в очень приятных ресторанах и попробовали очень интересные блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Просто здорово, что мы решились на эту экскурсию и что сопровождал нас именно Евгений.
20 августа 2018
Экскурсия прошла отлично!Экскурсовод Евгений просто влюблен в Черногорию и это чувство передал нам !Всем советую!Евгений ,ещё раз спасибо!
10 августа 2018
Отличный гид, интересный маршрут, очень красивые места!
25 июня 2018
Сомневался будет ли стоить экскурсия тех денег, что за нее просят: может достаточно простой автобусной. Зря сомневался! Все было на высшем уровне. Север Черногории не хуже чем Юг: озера, леса, горы. Можно даже облака потрогать. Теплые вещи и удобная обувь обязательны, но гид позаботится о том, чтобы ничего не забыли. Евгений отличный рассказчик, отвечает на любые вопросы, не только касаемо маршрута, но и вообще о жизни в Черногории. Показал больше чем планировали по маршруту, не давал заскучать во время переездов, подсказывал где что лучше купить. Экскурсия на целый день, мы даже увидели города Черногории при ночных огнях. День показался очень коротким, но явно одним из самых наполненных впечатлениями! Спасибо, Евгений. Думаю мы еще вернемся в Черногорию.
13 июня 2018
Cпасибо Евгению, мы остались вполне довольны экскурсией. Были в основном плюсы и незначительные минусы. Постараюсь объективно и не очень длинно все описать. Экскурсию планировали задолго. Мы часто бываем в Черногории, много о ней знаем, почти везде были, поездка на север была в первый раз. На этот раз мы хотели просто увидеть максимально красивые места, вкусно пообедать и безопасно добраться туда и обратно. Именно это и осуществил Евгений. С самого начала Евгений нас приятно удивил, поздравил маму с днем рождения (я сообщала, что поездка-подарок маме на д/р), подарив коробку конфет и налив нам по бокальчику вина. Потом, правда, случился небольшой сбой, Евгений нас повез в сторону Котора, мы не знали, какой дорогой надо ехать к каньону, поэтому просто ехали и болтали... когда остановились для красивых фото панорамы Боки, заподозрили что-то неладное, а когда Евгений сказал, что в Котор мы пойдем во второй половине дня, т.к. к нему причалило два лайнера с кучей туристов, мы поняли, что едем на совсем другую экскурсию :-) Ну бывает, просто гид запутался в туристах и переписках с ними)) ладно, не страшно, но час мы потеряли, т.к. вернулись ровно на место встречи в Бечичи. Потом все было динамично, маршрут обговорили еще раз. Показали фотки природных красот, которые хотели бы увидеть. Женя точно и четко составил маршрут в соответствии с нашими ожиданиям. Этому маршруту и следовали. Могу сказать, что мы не услышали ничего о истории Черногории/Югославии, но нам этого в принципе и не надо было, зато Евгений очень много выдавал в Instagram Stories разных деталей (что, где и сколько), что мы также невольно наблюдали и слушали. Было ощущение, что он повез туристов на север первый раз в этом году, и главной задачей было показать и рассказать обо всем потенциальным клиентам в режиме онлайн. Иногда это напрягало, но не сильно. Зато Женя мог ответить на любой вопрос, требующий точных деталей: какой длины мост, или в каком году это построено и т.д. Повторюсь, у нас не было задачи погрузиться в исторические дебри страны, а мы хотели максимально насладиться природой, видами и воздухом северной Черногории, и это было полностью выполнено. Еще один важный штрих. В принципе все гиды стараются "завести" клиентов в "свои" места, где туристы что-то съедят или купят. Естественно, Женя- не исключение, НО он это делал супер тактично ("Здесь супер сыр, хотите?"- "Нет, не хотим" - "Хорошо, едем дальше"). А вот в "свои" места пообедать и поужинать он нас привез, и мы абсолютно НЕ пожалели, что согласились. Это были два прекрасных места с отлично едой и прекрасными ценами. И еще, напоследок, Женя - СУПЕР водитель, очень умело и уверенно рулит по всем даже самым сложным местам, знает все дороги, объезды и т.д. Ехать очень комфортно. Меня укачивает в машине, и в какой-то момент это случилось, Женя очень быстро привел меня в норму, побрызгав водой в разные точки. Такие мелочи очень подкупают, правда. Резюмирую, экскурсия хорошая, стоит ехать, но если вы отдыхаете более недели. Дорога очень длинная. Не уверена, что детям (особенно маленьким) будет интересно, местами может укачать (берите средства от укачивания), Евгений, хоть и не супер рассказчик, но с ним очень комфортно находиться в машине и вести неспешные разговоры, время в пути пролетает быстро. Гид реально знает все места и местечки, но советую заранее все обговорить, чтобы получить удовольствие на все 100%. Женя-БОЛЬШОЕ Вам спасибо!
2 ноября 2017
Экскурсия очень понравилась.
Евгений хороший разказчик. Северная Черногория прекрасна.
Остались очень довольны, рекамендуем.

Рафаэль.

Евгений проводит ещё 11 экскурсий

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Национальный парк «Биоградская гора»Национальный парк «Биоградская гора»Национальный парк «Биоградская гора»
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Из Черногории в колоритный ДубровникИз Черногории в колоритный ДубровникИз Черногории в колоритный Дубровник
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47 отзывов
Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории. Вы посетите древний Цетинский монастырь с христианскими реликвиями, увидите всю страну с панорамной площадки на вершине горы, узнаете всё самое интересное о культуре Черногории и отведаете традиционные местные деликатесы.
Большое путешествие на север ЧерногорииБольшое путешествие на север ЧерногорииБольшое путешествие на север Черногории
скидка10%
€300
270 за экскурсию
10 часов
Каньон реки Тара, горные озера и перевалы, национальные парки и мост Джурджевича за один день
Северная часть Черногории покорит вас нетронутой природой, чистым воздухом, высокими горными пиками и глубокими каньонами. Вы насладитесь захватывающими видами с лучших смотровых площадок страны, искупаетесь в горных озерах и услышите самое интересное о местных традициях, истории и менталитете.
Монастыри Острог, Цетинье и город ПодгорицаМонастыри Острог, Цетинье и город ПодгорицаМонастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
190 за экскурсию
8 часов
23 отзыва
Путешествие на автомобиле по главным святыням Черногории и обзорная прогулка по столице
Во время экскурсии вы посетите две главные святыни страны — знаменитый монастырь Острог и монастырь Цетинье — и познакомитесь с крупнейшим по населению городом Черногории — Подгорица.

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