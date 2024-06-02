Познавательные экскурсии на природе в Будве

Найдено 46 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Будве на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-Монтенегро тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
«Далее наша поездка к национальному природному парку Ловчен — это горный массив необычной конфигурации, шедевр природы, который черногорцы считают своим Олимпом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
224 за всё до 6 чел.
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
«Скадарское озеро — вы осмотрите эту природную достопримечательность издалека или вблизи, полюбуетесь красотой пейзажа и сделаете удачные снимки»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
59 отзывов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
«Мы проедем через черногорскую столицу Подгорицу и по пути поговорим об истории города, а дальше наш маршрут пройдет вдоль каньона реки Морача — удивительного природного объекта, который поражает красотой и величием»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
330 за всё до 6 чел.
Уютный Петровац и его окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Уютный Петровац и его окрестности
Знакомство с природой и достопримечательностями колоритного городка
«Посетим монастырский комплекс из трех храмов 14 века, восстановленный после многочисленных разрушений и природных катаклизмов»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 120 за всё до 6 чел.
Винные дороги Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«Вы познакомитесь с хозяевами винарий, полюбуетесь виноградниками в горных долинах и узнаете секреты производства вина в Черногории»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
138 отзывов
Популярное предложение
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
«Вам предстоит полюбоваться заповедными черногорскими пейзажами и местами, где редко бывают туристы»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Дикая красота Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
«Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут»
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
365 за всё до 4 чел.
Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы
Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии
Начало: В Будве
«Из Будвы мы отправимся за аутентичной атмосферой и природными пейзажами — к рыбному ресторану»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
130 за всё до 3 чел.
Открыть южное побережье Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
«Самой южной точкой нашего путешествия станет великолепный Велика пляж из мельчайшего вулканического песка, который темно-серой лентой протянулся до самой границы с Албанией»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Эта экскурсия — возможность познакомиться с нетронутой природой нашей страны, насладиться памятниками архитектуры и пообщаться с коренными обитателями этих мест»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Путешествие на Пивское озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Путешествие на Пивское озеро с посещением Плужине и Пивского монастыря
Предлагаем увлекательное путешествие на Пивское озеро - одно из самых красивых мест Черногории. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
«Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро - портал из Черногории в Албанию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Скадарское озеро и Шкодер: погружение в историю и культуру Албании
Путешествие от берегов Скадарского озера к древнему Шкодеру. Откройте уникальные традиции, историю и кулинарию Албании в одной экскурсии
«По пути вашему взору предстанут эффектные горные гряды «Албанские Альпы»»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
276 за всё до 4 чел.
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
«Следующий пункт экскурсии — самый длинный черногорский пляж с песком вулканического происхождения — Velika plaza»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
199 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
«А еще вас поразит водопад и живописная природа»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
370 за всё до 6 чел.
Красота и сердце Монтенегро
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
«Наша поездка начнется с подъема по горной, но безопасной дороге над Будвой»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Монтенегро по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
«Скадарское озеро и карстовое сердце Черногории»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 6 чел.
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы
«Это путешествие приведет вас в исторический центр Черногории — к христианским святыням и фантастическим пейзажам национального парка Ловчен»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
«Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Семейное путешествие в мир диких животных
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейное путешествие в мир диких животных
Отправьтесь в зооприемник, где дети и взрослые смогут погладить и покормить животных. Купание в водопаде на реке Циевна станет ярким дополнением
«Главная цель нашего путешествия — необычное место, куда взрослые и дети приезжают, чтобы прикоснуться к миру дикой природы»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 350 за всё до 6 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
«Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
145 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
«Вы отправитесь в природный заповедник Скадарского озера и прикоснетесь к балканской природе»
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Черногорский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«Приятное времяпрепровождение в окружении дикой природы»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
«Природные красоты, архитектура Старого города Котора и Пераста сольются в невероятную картину, которую вы нескоро забудете»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.
Черногорская гармония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«В этом вы сами убедитесь во время нашего путешествия к потрясающим природным и историческим памятникам страны»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
170 за всё до 6 чел.
Заповедные окрестности Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
«За один день мы объедем знаменитые и скрытые уголки Скадарского озера со сказочными ландшафтами и заповедной природой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
«Мы поплывем к Скадарскому озеру по реке Црноевича и насладимся ее нетронутой природой»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Панорамный круг по Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
«После обеда мы отправимся в двухчасовой пеший поход по местности, где выступающая из земли карстовая порода формирует удивительные пейзажи»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
«Подходящих для этого мест в стране немного — горы обычно мешают увидеть, как солнце садится прямо в море»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
120 за всё до 6 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Впечатлимся горой Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
По местам исторической Черногории
Индивидуальная
8 часов
По местам исторической Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«Увидите захватывающую природу национального парка Скадарское озеро»
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Север Черногории и его потайные места
Индивидуальная
12 часов
Север Черногории и его потайные места
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«Поднимемся панорамной дорогой над Пивским озером, посетим Национальный парк Дурмитор, увидим гору Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук»
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
«В этой поездке вас ждет знакомство с прошлым и настоящим одной из столиц Черногории — городом Цетинье, с наследием небольшого городка Река Црноевича у подножия зеленых гор, а также с кулинарными традициями страны в окружении прекрасной природы»
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.
Гастрономический и винный тур по Черногории
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«В рамках данного тура предлагаем посетить живописные уголки Черногории —небольшие деревушки на берегу Скадарского озера и познакомиться со старыми традициями черногорских виноделов»
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
«Вы полюбуетесь водами Боко-Которского залива и Пивского озера, насладитесь красивой природой парка Дурмитор, побываете на одном из самых больших мостов Европы и зайдёте в монастырь, высеченный в скале»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.
Гранд-каньоны Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
«Каждый объект на маршруте — это уникальное природное явление, которое непременно оставит след в вашей памяти»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
«Выехав из города ранним утром, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться пейзажами Будвы»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
«Нетронутая природа, горы, кувшинки, птицы, красивейшие виды — эти места ещё никого не оставляли равнодушным»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Тайны Старой Герцеговины. Северо-западная Черногория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Тайны Старой Герцеговины: историческая экскурсия по монастырям
Откройте величие северо-западной Черногории в уникальной экскурсии, полной истории и духовности
«Увидите Сланско и Пивское озера — прекрасные творения рук человека в гармонии с первозданной природой, плотину Мратине, которая считается самой крупной в Европе (высота достигает 220 метров)»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
395 за всё до 5 чел.
Будва с высоты: два залива и две крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
«Маршрут пролегает по горной тропе, асфальту и населённому пункту»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
70 за всё до 8 чел.
Морская рыбалка
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Будве - увлекательное приключение
Проведите день на волнах Адриатики, наслаждаясь рыбалкой и морским бризом в компании друзей
Начало: Ваш отель
«Морская рыбалка — это неповторимое времяпровождение для вас и ваших друзей»
Расписание: Ежедневно с 7:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
«Помимо природной красоты, река знаменита, прежде всего, тем, что она питает воды самого большого озера на Балканах, а название реки возвращает нас на несколько веков назад в период правления легендарного Ивана Црноевича»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича
Индивидуальная
5 часов
Монастырь Ком и Риека Црноевича: Путешествие по Скадарскому озеру
Посетите уникальный монастырь Ком и исторический городок Риека Црноевича, исследуя богатое наследие Черногории
Начало: Ваш отель
«Наш путь к ней пройдет по живописной реке Обод и национальному природному парку Скадарское озеро»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в историю Черногории: монастырь Ком и крепость Жабляк
Погрузитесь в эпоху средневековья, посетив знаковые места черногорской истории с экскурсией в Будве
Начало: Ваш отель
«Зетский Афон Земли у Скадарского озера более тысячи лет назад выбрали для поселений предки современных черногорцев»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
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    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • Д
    Даниил
    31 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
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    понравился - много рассказывал об истории этой страны, о том, чем она живёт сейчас и какие планы на будущее. Охотно отвечал на все вопросы. К сервису также нет вопросов - у Олега были заготовлены вода, таблетки от укачивания и даже дождевики на случай, если пойдёт дождь.

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
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    Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало поездку комфортной и безопасной. Олег прекрасно знает историю и культуру Черногории и умеет преподнести информацию так, что слушать его было по-настоящему интересно. Мы узнали много нового и интересного о местах, которые посетили. Отдельно хочется отметить чувство юмора Олега. Его смешные шутки поднимали настроение и делали атмосферу легкой и непринужденной. Благодаря его заботе и вниманию к деталям, наша поездка прошла на высшем уровне. Спасибо, Олег, за замечательный тур и отличные впечатления! Рекомендуем его всем, кто планирует посетить Черногорию!

    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление
  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
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    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
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    ощущение что Олег провёз нас через все времена года. Одна из лучших экскурсий, во время которой можно осмотреть всё самое красивое в Черногории! Олег очень хорошо владеет историей, интересно и доступно рассказывает. Легко находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Очень хороший водитель - ловкий, аккуратный. Комфортная машина. Олег предусматривает всё. Знает где будет кормить туристов, в машине приготовлена вода для каждого. Образованный интеллигентный человек, прекрасно справляющийся со своей работой. С удовольствием делится своими знаниями о Черногории. Знающий, толковый гид. И просто хороший человек. Однозначно рекомендую. Спасибо, Олег, за прекрасную, живописную поездку!

    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
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    приятный плей лист. И отлельное спасибо за таблетки от укачивания и воду 😅 Уже планируем осеннюю поездку и места для хайкинга. В таких потрясающих местах хочется ходить ещё и подольше.

  • И
    Илья
    6 мая 2024
    Путешествие на Пивское озеро
    Михаил прекрасный рассказчик, который досконально знает историю региона в мельчайших подробностях. Было очень интересно слушать всю дорогу до озера. Само озеро невероятно красивое. Очень благодарны за экскурсию
  • Р
    Роман
    1 мая 2024
    ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
    Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
    Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    На север Черногории
    Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
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    посещали. Мы смотрели все локации из лучших мест для обзора! Также Александр очень тактичный и внимательный. Экскурсия длилась 13 часов и все это время с ним было комфортно в общении и в поездке. Александр прекрасный водитель. Он очень безопасно и профессионально водит. Также важно отметить, что на дорогах с красивыми видами мы ехали неспеша и в рамках скоростного режима - это позволило хорошо разглядеть каньоны, мосты и озера. И Александр постоянно предлагал остановиться и выйти из машины, чтобы побольше насладиться красотами. За 13 часов мы успели увидеть очень много. Почти каждая минута экскурсии была наполнена красотой видов. Отличный маршрут! Еще с удовольствием обращусь к Александру в случае будущих приездов в Черногорию.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Природа и пейзажи»

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  10. Пивское озеро
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