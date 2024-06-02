По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 18 отзывов Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов «Далее наша поездка к национальному природному парку Ловчен — это горный массив необычной конфигурации, шедевр природы, который черногорцы считают своим Олимпом» € 224 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 60 отзывов Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны Начало: Будва «Скадарское озеро — вы осмотрите эту природную достопримечательность издалека или вблизи, полюбуетесь красотой пейзажа и сделаете удачные снимки» € 295 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 59 отзывов Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор «Мы проедем через черногорскую столицу Подгорицу и по пути поговорим об истории города, а дальше наш маршрут пройдет вдоль каньона реки Морача — удивительного природного объекта, который поражает красотой и величием» € 330 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Уютный Петровац и его окрестности Знакомство с природой и достопримечательностями колоритного городка «Посетим монастырский комплекс из трех храмов 14 века, восстановленный после многочисленных разрушений и природных катаклизмов» от € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 39 отзывов Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами Начало: Будва «Вы познакомитесь с хозяевами винарий, полюбуетесь виноградниками в горных долинах и узнаете секреты производства вина в Черногории» € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 138 отзывов Популярное предложение Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией «Вам предстоит полюбоваться заповедными черногорскими пейзажами и местами, где редко бывают туристы» € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 27 отзывов Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий «Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут» € 365 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии Начало: В Будве «Из Будвы мы отправимся за аутентичной атмосферой и природными пейзажами — к рыбному ресторану» € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты «Самой южной точкой нашего путешествия станет великолепный Велика пляж из мельчайшего вулканического песка, который темно-серой лентой протянулся до самой границы с Албанией» € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии «Эта экскурсия — возможность познакомиться с нетронутой природой нашей страны, насладиться памятниками архитектуры и пообщаться с коренными обитателями этих мест» € 150 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Путешествие на Пивское озеро с посещением Плужине и Пивского монастыря Предлагаем увлекательное путешествие на Пивское озеро - одно из самых красивых мест Черногории. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами «Оно растянулось в каньоне среди гор на севере страны рядом с городом Плужине» € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Скадарское озеро и Шкодер: погружение в историю и культуру Албании Путешествие от берегов Скадарского озера к древнему Шкодеру. Откройте уникальные традиции, историю и кулинарию Албании в одной экскурсии «По пути вашему взору предстанут эффектные горные гряды «Албанские Альпы»» € 276 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории «Следующий пункт экскурсии — самый длинный черногорский пляж с песком вулканического происхождения — Velika plaza» € 199 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов 12 отзывов Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников «А еще вас поразит водопад и живописная природа» € 370 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 11 отзывов Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии «Наша поездка начнется с подъема по горной, но безопасной дороге над Будвой» € 185 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера «Скадарское озеро и карстовое сердце Черногории» € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку от € 320 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы «Это путешествие приведет вас в исторический центр Черногории — к христианским святыням и фантастическим пейзажам национального парка Ловчен» € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы) Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней Начало: в Которе, Тивате или Будве «Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца» € 276 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Семейное путешествие в мир диких животных Отправьтесь в зооприемник, где дети и взрослые смогут погладить и покормить животных. Купание в водопаде на реке Циевна станет ярким дополнением «Главная цель нашего путешествия — необычное место, куда взрослые и дети приезжают, чтобы прикоснуться к миру дикой природы» от € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 60 отзывов Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы Начало: В Будве «Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории» € 145 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада «Вы отправитесь в природный заповедник Скадарского озера и прикоснетесь к балканской природе» € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 10 отзывов Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места «Полюбовавшись панорамой горы Ловчен и долины Иваново Корыто, вы отправитесь в мавзолей черногорского владыки — Петра II Петровича Негуша» € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора» Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником «Приятное времяпрепровождение в окружении дикой природы» от € 420 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории «Природные красоты, архитектура Старого города Котора и Пераста сольются в невероятную картину, которую вы нескоро забудете» от € 400 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса «В этом вы сами убедитесь во время нашего путешествия к потрясающим природным и историческим памятникам страны» € 170 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Заповедные окрестности Скадарского озера Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой «За один день мы объедем знаменитые и скрытые уголки Скадарского озера со сказочными ландшафтами и заповедной природой» € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас Начало: По договоренности «Мы поплывем к Скадарскому озеру по реке Црноевича и насладимся ее нетронутой природой» € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории Начало: В вашем отеле «После обеда мы отправимся в двухчасовой пеший поход по местности, где выступающая из земли карстовая порода формирует удивительные пейзажи» € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате «Подходящих для этого мест в стране немного — горы обычно мешают увидеть, как солнце садится прямо в море» € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Север Черногории в деталях Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии «Впечатлимся горой Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук» € 390 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов По местам исторической Черногории Начало: Город Будва или другой город Черногории «Увидите захватывающую природу национального парка Скадарское озеро» Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности) € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Север Черногории и его потайные места Начало: Город Будва или другой город Черногории «Поднимемся панорамной дорогой над Пивским озером, посетим Национальный парк Дурмитор, увидим гору Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук» Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности) € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича «В этой поездке вас ждет знакомство с прошлым и настоящим одной из столиц Черногории — городом Цетинье, с наследием небольшого городка Река Црноевича у подножия зеленых гор, а также с кулинарными традициями страны в окружении прекрасной природы» € 165 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 8 часов Гастрономический и винный тур по Черногории Начало: Город Будва или другой город Черногории «В рамках данного тура предлагаем посетить живописные уголки Черногории —небольшие деревушки на берегу Скадарского озера и познакомиться со старыми традициями черногорских виноделов» Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности) € 250 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Главное в Черногории за 1 день Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро «Вы полюбуетесь водами Боко-Которского залива и Пивского озера, насладитесь красивой природой парка Дурмитор, побываете на одном из самых больших мостов Европы и зайдёте в монастырь, высеченный в скале» € 430 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции «Каждый объект на маршруте — это уникальное природное явление, которое непременно оставит след в вашей памяти» € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши Начало: В Будве, Tre Canne Hotel «Выехав из города ранним утром, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться пейзажами Будвы» € 240 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей «Нетронутая природа, горы, кувшинки, птицы, красивейшие виды — эти места ещё никого не оставляли равнодушным» € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Тайны Старой Герцеговины: историческая экскурсия по монастырям Откройте величие северо-западной Черногории в уникальной экскурсии, полной истории и духовности «Увидите Сланско и Пивское озера — прекрасные творения рук человека в гармонии с первозданной природой, плотину Мратине, которая считается самой крупной в Европе (высота достигает 220 метров)» € 395 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Будва с высоты: два залива и две крепости Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида Начало: На площади перед Старым городом «Маршрут пролегает по горной тропе, асфальту и населённому пункту» € 70 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа Индивидуальная морская рыбалка в Будве - увлекательное приключение Проведите день на волнах Адриатики, наслаждаясь рыбалкой и морским бризом в компании друзей Начало: Ваш отель «Морская рыбалка — это неповторимое времяпровождение для вас и ваших друзей» Расписание: Ежедневно с 7:00 € 80 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром Начало: Ваш отель «Помимо природной красоты, река знаменита, прежде всего, тем, что она питает воды самого большого озера на Балканах, а название реки возвращает нас на несколько веков назад в период правления легендарного Ивана Црноевича» Расписание: По договоренности € 210 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов Монастырь Ком и Риека Црноевича: Путешествие по Скадарскому озеру Посетите уникальный монастырь Ком и исторический городок Риека Црноевича, исследуя богатое наследие Черногории Начало: Ваш отель «Наш путь к ней пройдет по живописной реке Обод и национальному природному парку Скадарское озеро» Расписание: По договоренности € 220 за всё до 6 чел.