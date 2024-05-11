1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки)»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
«После вас встретит Бар — дышащий историей и словно сошедший со страниц сказок»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Скадарское озеро и Шкодер: погружение в историю и культуру Албании
Путешествие от берегов Скадарского озера к древнему Шкодеру. Откройте уникальные традиции, историю и кулинарию Албании в одной экскурсии
«Тенистые улицы, серебряные украшения и вкусная еда погрузят вас в местный колорит, а я расскажу интересные факты из истории государства, которые откроют вам Албанию»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья
«Мы побываем в современной части города Бар, который является крупным портом и одним из центров черногорского туризма»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
«Вы побываете у подножия горы Румия, где расположены полуразрушенные строения Старого Бара»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
«В деревне вы сможете отведать блюда традиционной кухни в национальном ресторане, купить местные лакомства и сувениры»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
«В этом месте вы сможете вкусить все прелести речных пейзажей: старинные домики, рыбные рестораны, щебечущие птицы и цветущие лилии»
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«Если подготовиться заранее и захватить с собой корзинку для пикника, то за шашлыком, приготовленным в специально отведенном для этого месте, будет приятно еще раз вспомнить виды этого необыкновенного места»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
«А также, побывав на дегустации, сможете составить представление о гастрономических особенностях страны»
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
«В этой поездке вас ждет знакомство с прошлым и настоящим одной из столиц Черногории — городом Цетинье, с наследием небольшого городка Река Црноевича у подножия зеленых гор, а также с кулинарными традициями страны в окружении прекрасной природы»
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
€165 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Черногории в колоритный Дубровник
Познакомиться с одним из красивейших городов Хорватии, посетить дендрарий и отведать свежих устриц
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €470 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
По местам исторической Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«Гастрономическое удовольствие и потрясающий вид на всю Черногорию Побываем на горе Ловчен и посетим мавзолей последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша»
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«Дегустация белого вина Крстач, классического черногорского вина Вранац и Вранац баррик, десертного вина, а также виноградной ракии»
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 мая 2024Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
- ЕЕкатерина23 октября 2023Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
- ННаталья4 октября 2023Замечательная экскурсия.
- ММурагео19 сентября 2023Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
- ССемён28 августа 2023Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
- ККарина4 августа 2023Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная фермаПотрясающая экскурсия. Комфортно, интересно, познавательно и очень красиво. В маленький городок Пераст я просто влюбилась! ❤️ Экскурсию и гида Алексея рекомендую, 10 из 10 😎
- ВВалентина29 июля 2023Я, считаю, эта экскурсия обязательна к посещению, вы действительно побываете в сердце Черногорию и увидите её с высоты птичьего полета,
- ААлександр25 июля 2023Отличная экскурсия, большое спасибо Андрею!
- ЮЮрий9 июля 2023Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
- ММихаил7 июля 2023С Михаилом было очень интересно, так как он много лет живёт в Черногории и знает все тонкости этой страны. Информации
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Будве в категории "Гастрономические" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 145 до 470. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Будвы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024