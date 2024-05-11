Гастрономические экскурсии Будвы

Найдено 13 экскурсий в категории «Гастрономические» в Будве на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винные дороги Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
«И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки)»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Открыть южное побережье Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
«После вас встретит Бар — дышащий историей и словно сошедший со страниц сказок»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро - портал из Черногории в Албанию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Скадарское озеро и Шкодер: погружение в историю и культуру Албании
Путешествие от берегов Скадарского озера к древнему Шкодеру. Откройте уникальные традиции, историю и кулинарию Албании в одной экскурсии
«Тенистые улицы, серебряные украшения и вкусная еда погрузят вас в местный колорит, а я расскажу интересные факты из истории государства, которые откроют вам Албанию»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
276 за всё до 4 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья
«Мы побываем в современной части города Бар, который является крупным портом и одним из центров черногорского туризма»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
170 за всё до 7 чел.
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
«Вы побываете у подножия горы Румия, где расположены полуразрушенные строения Старого Бара»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
199 за всё до 3 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
«В деревне вы сможете отведать блюда традиционной кухни в национальном ресторане, купить местные лакомства и сувениры»
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
145 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
«В этом месте вы сможете вкусить все прелести речных пейзажей: старинные домики, рыбные рестораны, щебечущие птицы и цветущие лилии»
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«Если подготовиться заранее и захватить с собой корзинку для пикника, то за шашлыком, приготовленным в специально отведенном для этого месте, будет приятно еще раз вспомнить виды этого необыкновенного места»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Цетинье. Сердце Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
«А также, побывав на дегустации, сможете составить представление о гастрономических особенностях страны»
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
170 за всё до 5 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
«В этой поездке вас ждет знакомство с прошлым и настоящим одной из столиц Черногории — городом Цетинье, с наследием небольшого городка Река Црноевича у подножия зеленых гор, а также с кулинарными традициями страны в окружении прекрасной природы»
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.
Из Черногории в колоритный Дубровник
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Черногории в колоритный Дубровник
Познакомиться с одним из красивейших городов Хорватии, посетить дендрарий и отведать свежих устриц
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 470 за всё до 6 чел.
По местам исторической Черногории
Индивидуальная
8 часов
По местам исторической Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«Гастрономическое удовольствие и потрясающий вид на всю Черногорию Побываем на горе Ловчен и посетим мавзолей последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша»
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Гастрономический и винный тур по Черногории
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
«Дегустация белого вина Крстач, классического черногорского вина Вранац и Вранац баррик, десертного вина, а также виноградной ракии»
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
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    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

  • Е
    Екатерина
    23 октября 2023
    Открыть южное побережье Черногории
    Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
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    навстречу, немного сдвинул дату экскурсии и проводил её в моём темпе, учитывая все пожелания. Также он рассказал много информации о истории Черногории, местах, которые проезжаем и видим. К тому же мне очень понравилось, что я смогла провести достаточно времени на Великой Пляже и меня никто не торопил. Советую эту экскурсию и гида, ещё раз спасибо ему! P.a. Она особенно подойдёт для людей, которые хотят с комфортом посетить новые места.

  • Н
    Наталья
    4 октября 2023
    Винные дороги Черногории
    Замечательная экскурсия.
  • М
    Мурагео
    19 сентября 2023
    Винные дороги Черногории
    Посетить винодельнии была моей мечтой и Алекс помог мне ее осуществить. Ознакомил с замечательными винодельнями, походу поездки ознакомил с историей Черногории. Было очень увлекательно и позновательно. Огромное спасибо гиду Алексею, я остался доволен
  • С
    Семён
    28 августа 2023
    Открыть южное побережье Черногории
    Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
  • К
    Карина
    4 августа 2023
    Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма
    Потрясающая экскурсия. Комфортно, интересно, познавательно и очень красиво. В маленький городок Пераст я просто влюбилась! ❤️ Экскурсию и гида Алексея рекомендую, 10 из 10 😎
  • В
    Валентина
    29 июля 2023
    Заповедник Ловчен и святыни Черногории
    Я, считаю, эта экскурсия обязательна к посещению, вы действительно побываете в сердце Черногорию и увидите её с высоты птичьего полета,
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    потрясающие виды! Милый городок Цетинье, приобщитесь к христианским реликвиям, колоритная деревушке Негуши, комфортная машина и мне кажется безопаснее, чем в высоком автобусе ехать по серпантину. Прекрасный гид Андрей подкрепляет свои рассказы старинными гравюрами или фотографиями, в формате-"было и стало". Приватная и комфортная поездка! Спасибо! Восторг!

  • А
    Александр
    25 июля 2023
    Заповедник Ловчен и святыни Черногории
    Отличная экскурсия, большое спасибо Андрею!
  • Ю
    Юрий
    9 июля 2023
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
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    просто счастлив-плавали на лодке по озеру и купались, а еще по дороге преодолели себя и прошлись по качающемуся подвесному мосту на высоте 30 метров над горной речкой. СПС!

  • М
    Михаил
    7 июля 2023
    Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
    С Михаилом было очень интересно, так как он много лет живёт в Черногории и знает все тонкости этой страны. Информации
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    даёт не как на экскурсиях от туроператора, а дозированно, без длинных историй и подводок к сути. Нам это понравилось, так как в таком подходе гораздо больше информации откладывается и запоминается.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Винные дороги Черногории
  2. Открыть южное побережье Черногории
  3. Скадарское озеро - портал из Черногории в Албанию
  4. Южные контрасты: Бар и Улцинь
  5. Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Гастрономические" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 145 до 470. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Будвы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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