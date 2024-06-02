1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Скадарское озеро и Шкодер: погружение в историю и культуру Албании
Путешествие от берегов Скадарского озера к древнему Шкодеру. Откройте уникальные традиции, историю и кулинарию Албании в одной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
€165 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монастырь Ком и Риека Црноевича: Путешествие по Скадарскому озеру
Посетите уникальный монастырь Ком и исторический городок Риека Црноевича, исследуя богатое наследие Черногории
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в историю Черногории: монастырь Ком и крепость Жабляк
Погрузитесь в эпоху средневековья, посетив знаковые места черногорской истории с экскурсией в Будве
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивная рыбалка на Скадарском озере с местным экспертом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По местам исторической Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Север Черногории и его потайные места
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
- ЕЕвгений18 мая 2024Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
- ССветлана11 мая 2024Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
- ААлексей16 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
- ООксана5 апреля 2024Провели целый день в компании Владимира. Очень интересно, познавательно и информативно. Посетили много интересных мест, вкусно кушали, дегустировали местную продукцию и наслаждались дорогой и открывающимися видами 🤩 рекомендую 👍
- ДДаниил11 марта 2024Маршрут проложен по живописным местам, извилистым дорогам, известным только местным жителям. Очень понравилось! Рекомендую!
- AAlbert1 марта 2024Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая экскурсия! Незабываемый экскурсовод Владимир!
- ТТатьяна6 ноября 2023Так уж случилось, что была на такой экскурсии с группой несколько лет назад и мне есть с чем сравнивать. В
- ААдиля24 октября 2023Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
- ННаталья4 октября 2023Замечательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Скадарское озеро»
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