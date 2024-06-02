Экскурсии на Скадарское озеро из Будвы

Найдено 23 экскурсии в категории «Скадарское озеро» в Будве на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Винные дороги Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
138 отзывов
Популярное предложение
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Дикая красота Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
365 за всё до 4 чел.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Скадарское озеро - портал из Черногории в Албанию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Скадарское озеро и Шкодер: погружение в историю и культуру Албании
Путешествие от берегов Скадарского озера к древнему Шкодеру. Откройте уникальные традиции, историю и кулинарию Албании в одной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
276 за всё до 4 чел.
Монтенегро по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Заповедные окрестности Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Панорамный круг по Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.
Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича
Индивидуальная
5 часов
Монастырь Ком и Риека Црноевича: Путешествие по Скадарскому озеру
Посетите уникальный монастырь Ком и исторический городок Риека Црноевича, исследуя богатое наследие Черногории
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в историю Черногории: монастырь Ком и крепость Жабляк
Погрузитесь в эпоху средневековья, посетив знаковые места черногорской истории с экскурсией в Будве
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Рыбалка на Скадарском озере
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивная рыбалка на Скадарском озере с местным экспертом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
По местам исторической Черногории
Индивидуальная
8 часов
По местам исторической Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Север Черногории и его потайные места
Индивидуальная
12 часов
Север Черногории и его потайные места
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Гастрономический и винный тур по Черногории
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Гранд-каньоны Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
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    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
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    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    На север Черногории
    Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
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    посещали. Мы смотрели все локации из лучших мест для обзора! Также Александр очень тактичный и внимательный. Экскурсия длилась 13 часов и все это время с ним было комфортно в общении и в поездке. Александр прекрасный водитель. Он очень безопасно и профессионально водит. Также важно отметить, что на дорогах с красивыми видами мы ехали неспеша и в рамках скоростного режима - это позволило хорошо разглядеть каньоны, мосты и озера. И Александр постоянно предлагал остановиться и выйти из машины, чтобы побольше насладиться красотами. За 13 часов мы успели увидеть очень много. Почти каждая минута экскурсии была наполнена красотой видов. Отличный маршрут! Еще с удовольствием обращусь к Александру в случае будущих приездов в Черногорию.

  • О
    Оксана
    5 апреля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Провели целый день в компании Владимира. Очень интересно, познавательно и информативно. Посетили много интересных мест, вкусно кушали, дегустировали местную продукцию и наслаждались дорогой и открывающимися видами 🤩 рекомендую 👍
  • Д
    Даниил
    11 марта 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Маршрут проложен по живописным местам, извилистым дорогам, известным только местным жителям. Очень понравилось! Рекомендую!
  • A
    Albert
    1 марта 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая экскурсия! Незабываемый экскурсовод Владимир!
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    Человек живет тем, что он рассказывает, переживает за свою страну. С какой любовью он делает свою работу. Уже много положительных отзывов написано про эту экскурсию. Я не умею даже так красиво писать, как другие писали. Успехов Владимиру в его нужной работе. Единственное пожелание - подучить русский язык, тогда цены Владимиру не будет.

    Прошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. НезабываемаяПрошло уже почти полгода после экскурсии, а она всплывает в памяти, как-будто это было вчера. Незабываемая
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Дикая красота Черногории
    Так уж случилось, что была на такой экскурсии с группой несколько лет назад и мне есть с чем сравнивать. В
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    этот раз с нами было двое детей, поэтому решили воспользоваться услугами Ивана. Иван был какой-то уставший, может быть у него слишком плотный график работы… Но, честно говоря, групповая экскурсия была более информативная, более эмоциональная. Рекомендую Ивана в том случае, если с вами маленькие дети или очень пожилые родители. В этих случаях комфорт стоит таких денег.

  • А
    Адиля
    24 октября 2023
    Панорамный круг по Черногории
    Иван просто замечательный проводник по красотам Черногории. Отправляясь с ним в путешествие можно быть уверенным в живописном маршруте, интересной информации и душевной компании. Искренне рекомендую, мы обязательно вернёмся еще:)
  • Н
    Наталья
    4 октября 2023
    Винные дороги Черногории
    Замечательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Скадарское озеро»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
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  3. По Скадарскому озеру с черногорцем
  4. Дикая красота Черногории
  5. Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
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  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Скадарское озеро" можно забронировать 23 экскурсии от 150 до 390. Туристы уже оставили гидам 291 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 23 экскурсии на 2024 год по теме «Скадарское озеро», 291 ⭐ отзыв, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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