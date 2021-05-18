Полезная информация о Херцег-Нови
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Местное время в Херцег-Нови
22:2308
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇪 Черногория
|Название города
|Херцег-Нови
|По-английски
|Herceg Novi
|Столица региона
|Херцег-Нови является столицей региона
|Население города
|19 536 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Podgorica
|Средняя высота
|87 м. от уровня моря