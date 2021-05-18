Всё о Херцег-Нови

Полезная информация о Херцег-Нови

Что нужно знать о Херцег-Нови: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Херцег-Нови
22:2308
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇪 Черногория
Название городаХерцег-Нови
По-английскиHerceg Novi
Столица регионаХерцег-Нови является столицей региона
Население города19 536 чел.
Часовой поясEurope/Podgorica
Средняя высота87 м. от уровня моря

Где находится Херцег-Нови на карте

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Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур
Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур
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за чел.

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