На этой экскурсии вы познакомитесь с историей старой Черногории и династией Пэтровичей.
В дворце Петра Негоша узнаете о его жизни и правлении, а в Музее денег разберётесь в процессе производства монет
В дворце Петра Негоша узнаете о его жизни и правлении, а в Музее денег разберётесь в процессе производства монет
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение дворцов Негоша и короля Николы
- 💰 Музей денег и уникальные экспонаты
- 🧀 Дегустация сыра и пршута
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей от 7 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Дворец Негоша
- Дворец короля Николы
- Музей денег
- Производство сыра и пршута
Описание экскурсии
Вы исследуете дворцы Негоша и короля Николы, изучите дипломатические отношения маленькой Черногории с большими странами и узнаете, каким был раньше социальный лифт.
Выясните, сколько всё-таки столиц в Черногории, и разберётесь в религиозной истории страны.
Дополните духовную пищу пищей обычной — посетите производство сыра и пршута и по желанию продегустируете их.
Побываете в здании бывшего Центробанка, внутри которого сегодня располагается Музей денег. Увидите деньги-чешуйки и ручной калькулятор, а ещё узнаете, как выглядит купюра достоинством в миллион.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — €4/чел., дегустация сыра и пршута — €10–15/чел.
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Touran или аналогичном по комфортабельности
- Мы встретим вас в Херцег-Нови, в другом городе — за доплату. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Херцеге-Нови
Провела экскурсии для 29 туристов
Приветствую вас в Черногории! Я гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно сказать,Задать вопрос
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