Черногория славится своей природной красотой, и север страны не исключение.
В рамках этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть каньон реки Пива с его изумрудными водами, суровые горы и тоннели, дорогу, которая
В рамках этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть каньон реки Пива с его изумрудными водами, суровые горы и тоннели, дорогу, которая
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные каньоны
- 🏞 Изумрудные озера
- 🗻 Высокие вершины
- 🌌 Лунные пейзажи
- 🔍 Интересные факты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Каньон реки Пива
- Мост Джурджевича
- Каньон реки Тары
- Чёрное озеро
- Боботов Кук
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Каньон реки Пива с её невероятным изумрудным цветом.
- Суровые горы и прорубленные в них тоннели.
- Дорогу, которая функционирует только летом.
- Панорамные площадки, от вида с которых захватывает дух.
- Впечатляющий мост Джурджевича и каньон реки Тары.
- Кристально чистое Чёрное озеро и самую высокую вершину Черногории Боботов Кук.
Вы узнаете
- Как появилось Пивское водохранилище.
- Какие традиции характерны для северной, континентальной Черногории.
- Зачем в долинах выложены «магические круги».
- Как формировался горный рельеф.
- Что скрывается за тайной моста Джурджевича.
- Что на самом деле означает название города Жабляк.
Организационные детали
- Мы можем начать экскурсию из любого города в Черногории.
- Стоимость указана за экскурсию на легковом автомобиле.
- Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, условия уточняйте в личной переписке.
- Дополнительно оплачивается входные билеты в национальный парк Ловчен — 3 евро с человека, проход к Черному озеру — 5 евро, парковка у Черного озера — 3 евро в час.
- Если вы хотите пообедать, мы можем остановиться в ресторане. Не забудьте пригласить гида, он тоже человек 😉.
- Время обеда включается в общее время экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Херцеге-Нови
Провели экскурсии для 34 туристов
Приветствием вас в Черногории! Я гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно сказать,Задать вопрос
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