Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор

Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Черногория славится своей природной красотой, и север страны не исключение.

В рамках этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть каньон реки Пива с его изумрудными водами, суровые горы и тоннели, дорогу, которая
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функционирует только летом, и панорамные площадки с захватывающими видами.

Также вы посетите впечатляющий мост Джурджевича и каньон реки Тары, кристально чистое Чёрное озеро и самую высокую вершину Черногории Боботов Кук.

Узнайте, как появилось Пивское водохранилище, о традициях северной Черногории, магических кругах в долинах, формировании горного рельефа и тайнах моста Джурджевича. Эта экскурсия начнется из любого города Черногории, и её можно адаптировать под ваши пожелания

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Величественные каньоны
  2. 🏞 Изумрудные озера
  3. 🗻 Высокие вершины
  4. 🌌 Лунные пейзажи
  5. 🔍 Интересные факты
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Каньон реки Пива
  • Мост Джурджевича
  • Каньон реки Тары
  • Чёрное озеро
  • Боботов Кук

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Каньон реки Пива с её невероятным изумрудным цветом.
  • Суровые горы и прорубленные в них тоннели.
  • Дорогу, которая функционирует только летом.
  • Панорамные площадки, от вида с которых захватывает дух.
  • Впечатляющий мост Джурджевича и каньон реки Тары.
  • Кристально чистое Чёрное озеро и самую высокую вершину Черногории Боботов Кук.

Вы узнаете

  • Как появилось Пивское водохранилище.
  • Какие традиции характерны для северной, континентальной Черногории.
  • Зачем в долинах выложены «магические круги».
  • Как формировался горный рельеф.
  • Что скрывается за тайной моста Джурджевича.
  • Что на самом деле означает название города Жабляк.

Организационные детали

  • Мы можем начать экскурсию из любого города в Черногории.
  • Стоимость указана за экскурсию на легковом автомобиле.
  • Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, условия уточняйте в личной переписке.
  • Дополнительно оплачивается входные билеты в национальный парк Ловчен — 3 евро с человека, проход к Черному озеру — 5 евро, парковка у Черного озера — 3 евро в час.
  • Если вы хотите пообедать, мы можем остановиться в ресторане. Не забудьте пригласить гида, он тоже человек 😉.
  • Время обеда включается в общее время экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Херцега-Нови

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