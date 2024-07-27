Экскурсии со скидкой в Тивате до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Тивате на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фотопрогулка в Porto Montenegro
Пешая
На яхте
скидка
10%
2 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка в Тивате: роскошные яхты, горы и культурные достопримечательности
Индивидуальная фотопрогулка в Porto Montenegro - это возможность запечатлеть самые красивые моменты в Тивате. Уникальные снимки на фоне яхт, гор и моря
Начало: У кофейни Kafeterija Porto
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:00
150135 за всё до 10 чел.
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
На яхте
скидка
10%
4 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
Насладитесь красотой Боко-Которского залива и Адриатического моря на индивидуальной прогулке на парусной яхте. Увидите пещеры, крепости и острова
Начало: Рядом с аэропортом г. Тиват
31 июл в 09:00
2 авг в 09:00
500450 за всё до 6 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор: каньоны, озера, вершины
Путешествие по северной Черногории подарит вам незабываемые впечатления. Увидите каньоны, озера и горные вершины, узнаете о местных традициях и тайнах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350315 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя надежно, яхта очень красивая
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    и в отличном состоянии, очень ухожена, на борту есть всё необходимое как по удобствам, так и по развлечениям - каяк, сапборд и лодка и всё что душе угодно)) Время пролетело незаметно как мы уже встречали закат, это очень незабываемо ❤️ Спасибо Андрей! С радостью будем рекомендовать друзьям!

    Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себяМы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себяМы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя
  • Л
    Лилия
    26 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Потрясающая поездка на яхте по Бока-конторскому заливу! Самое то для любителей водных приключений и тихой компании без моря туристов вокруг.
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    Яхта прокатит вас по всему заливу, с остановкой на чудесный обед. Для любителей закатов и более прохладной погоды рекомендую после обеденное время. Отдельная благодарность Андрею за рассказ об окружающих достопримечательностях! Великолепная прогулка, вызывает желание возвращаться еще и еще!

  • Н
    Николай
    22 июля 2024
    Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
    Хочется сказать огромное спасибо Андрею за уютную, комфортную, познавательную, интереснейшую прогулку на супер ухоженной яхте по Боко-Которскому заливу. Прогулка на
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    яхте это особый вид удовольствия, когда не трясет на волнах, когда нет болтанки. А есть состояние замедления и растворения в невероятной красоте залива. Особенно, когда мы словили ветер и подняли паруса. Это оказался очень увлекательный процесс, где Андрей подробно рассказал об управлении яхтой и у меня получилось порулить с пониманием дела. Андрей очень приятный собеседник, с которым расширяется мировоззрение. На все вопросы, на все просьбы, в том числе и об остановках, когда хотелось поплавать, пообедать, перекусить, попить, всегда реагировал без замедления.

  • И
    Инна
    8 мая 2024
    Фотопрогулка в Porto Montenegro
    Отличная содержательная экскурсия, мы остались довольны
  • А
    Алена
    5 марта 2024
    Фотопрогулка в Porto Montenegro
    Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную экскурсию по порту Тивата,
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    рассказывала и показывала полезные и интересные местечки этой локации, сделала потрясающе красивые фотографии на долгую память и для визуала в соц. сетях. Очень отзывчива, талантлива, открыта и позитивна - с таким фотографом любой человек почувствует себя моделью с обложки! Очень рекомендую!

    Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Тивату в июле 2024
Сейчас в Тивате в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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