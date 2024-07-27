скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка в Тивате: роскошные яхты, горы и культурные достопримечательности
Индивидуальная фотопрогулка в Porto Montenegro - это возможность запечатлеть самые красивые моменты в Тивате. Уникальные снимки на фоне яхт, гор и моря
Начало: У кофейни Kafeterija Porto
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:00
150€135 за всё до 10 чел.
скидка
10%
6 часов
Водная прогулка
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
Насладитесь красотой Боко-Которского залива и Адриатического моря на индивидуальной прогулке на парусной яхте. Увидите пещеры, крепости и острова
Начало: Рядом с аэропортом г. Тиват
31 июл в 09:00
2 авг в 09:00
500€450 за всё до 6 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор: каньоны, озера, вершины
Путешествие по северной Черногории подарит вам незабываемые впечатления. Увидите каньоны, озера и горные вершины, узнаете о местных традициях и тайнах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350€315 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 июля 2024Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя надежно, яхта очень красивая
- ЛЛилия26 июля 2024Потрясающая поездка на яхте по Бока-конторскому заливу! Самое то для любителей водных приключений и тихой компании без моря туристов вокруг.
- ННиколай22 июля 2024Хочется сказать огромное спасибо Андрею за уютную, комфортную, познавательную, интереснейшую прогулку на супер ухоженной яхте по Боко-Которскому заливу. Прогулка на
- ИИнна8 мая 2024Отличная содержательная экскурсия, мы остались довольны
- ААлена5 марта 2024Я в восторге от фотопрогулки с Юлией! Настоящий профессионал с огромным опытом! Юлия провела мне подробную экскурсию по порту Тивата,
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Скидки»
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