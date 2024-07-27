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яхте это особый вид удовольствия, когда не трясет на волнах, когда нет болтанки. А есть состояние замедления и растворения в невероятной красоте залива. Особенно, когда мы словили ветер и подняли паруса. Это оказался очень увлекательный процесс, где Андрей подробно рассказал об управлении яхтой и у меня получилось порулить с пониманием дела. Андрей очень приятный собеседник, с которым расширяется мировоззрение. На все вопросы, на все просьбы, в том числе и об остановках, когда хотелось поплавать, пообедать, перекусить, попить, всегда реагировал без замедления.