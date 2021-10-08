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Отзыв на: Влюбиться в Черногорию Д Дмитрий 5 Ездили вместе с Иваном на экскурсию "Влюбиться в Черногорию". Однозначно могу всем рекомендовать и гида, и этот маршрут. Иван очень любит свою страну и благодаря отлично составленному маршруту (позволяет ознакомиться не только с "пляжной" стороной отдыха), а так же его готовности ответить на ваши вопросы, вы наверняка тоже ее полюбите. Будучи в Черногории обязательно стоит посетить ее северную часть, тамошние пейзажи незабываемы!

Отзыв на: Горная гряда Проклетие — балканские Альпы I Igor 5 Экскурсия была очень атмосферная. Ольга замечательный гид, показала потрясающие и рассказала об интересных исторических фактах. Ни разу на протяжении всей экскурсии мне не было скучно! На каждом участке маршрута было что-то интересное. Кроме того Ольга показала нам проездом и Будву с Подгорицей. Спасибо огромное!

Отзыв на: Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты Е Екатерина 5 Огромное спасибо Ивану за одну из лучших индивидуальных экскурсий с данного сайта! Информативно, вкусно и весело. Иван отличный рассказчик и человек, который может ответить на любой заданный вопрос, а также углубиться в любую интересующую тему. Мы отлично провели время! Большое спасибо. Катя и Юра.

Отзыв на: Горная гряда Проклетие — балканские Альпы К Ксения 5 Ольга показала очень красивые виды на Проклетие. Экскурсия была интересной, насыщенной.

Отзыв на: Тиват — три лица приморского города Я Ярослав и Инесса 5 Прекрасная была экскурсия. интересная информация, хорошая подача материала, красивые места, в которые сами никогда б не попали. Очень впечатлила заброшенная деревушка в горах - это прям изюминка. Комфортный автомобиль, шикарные виды, понравилось, что рассказ гида превратился в диалог, беседу с ответами на вопросы, которые были вообще не по теме самой экскурсии, а по стране в целом. Спасибо Ольге и самые лучшие рекомендации.

Отзыв на: Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья Т Татьяна 5 Интересно, весело, познавательно, красиво! Спасибо гиду за этот замечательный день!

Отзыв на: Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья Т Таисия 5 Если хотите экскурсию с профессиональным гидом и замечательным настроением- вам сюда. Благодарим и очень рекомендуем Вас, Евгений!!!