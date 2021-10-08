Все экскурсии в Тивате
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тивате – доступно 8 экскурсий на 2021 год, 41 ⭐ отзыв, цены от €115. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тивате почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Черногории на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
11ч
€250
за 1-6 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
Индивидуальная экскурсия
6ч
€170
за 1-6 чел.
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€115
за 1-4 чел.
Тиват — три лица приморского города
Раскрыть душу живописного Тивата на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€170
за 1-4 чел.
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€175
за 1-4 чел.
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Индивидуальная экскурсия
7ч
€155
за 1-4 чел.
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Индивидуальная экскурсия
8ч
€235
за 1-5 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€160
за 1-4 чел.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры
Последние отзывы «Экскурсии Тивата»
- EEvgeniia8 октября 2021После экскурсии с Иваном невозможно не влюбиться в Черногорию. Вы сможете посмотреть заповедные и знаменитые места, маршрут продуман так, что вы совершенно не устанете в дороге и не перестанете восхищаться постоянно возникающими все новыми и новыми великолепными панорамами. Иван прекрасно подкован в части истории, экскурсия будет наполнена удивительными фактами и прекрасным юмором, а день пролетит слишком быстро.
- IIgor28 сентября 2021Раз читаете этот отзыв, значит Вам повезло найти страничку Ивана для заказа индивидуальной экскурсии, хватайте удачу за хвост) Иван, как радушный хозяин, расскажет и покажет всё в своем доме - Черногории. Экскурсия очень зрелищная, атмосферная, время летит незаметно. Вы проедете по всей стране, познакомитесь с её живой историей. Иван не любит сухие цифры, он любит свою страну и хочет, чтобы вы полюбили ее также. Иван, какое Ваше любимое место в Черногории? - Черногория! В описании экскурсии не хватает пункта - знакомство с интересным и неординарным человеком. Иван, большое спасибо! Хвала. Видимо се) Игорь и Маша из Запорожья.
- ДДмитрий26 сентября 2021Ездили вместе с Иваном на экскурсию "Влюбиться в Черногорию". Однозначно могу всем рекомендовать и гида, и этот маршрут. Иван очень любит свою страну и благодаря отлично составленному маршруту (позволяет ознакомиться не только с "пляжной" стороной отдыха), а так же его готовности ответить на ваши вопросы, вы наверняка тоже ее полюбите. Будучи в Черногории обязательно стоит посетить ее северную часть, тамошние пейзажи незабываемы!
- IIgor20 сентября 2021Экскурсия была очень атмосферная. Ольга замечательный гид, показала потрясающие и рассказала об интересных исторических фактах. Ни разу на протяжении всей экскурсии мне не было скучно! На каждом участке маршрута было что-то интересное. Кроме того Ольга показала нам проездом и Будву с Подгорицей. Спасибо огромное!
- ЕЕкатерина4 сентября 2021Огромное спасибо Ивану за одну из лучших индивидуальных экскурсий с данного сайта! Информативно, вкусно и весело. Иван отличный рассказчик и человек, который может ответить на любой заданный вопрос, а также углубиться в любую интересующую тему. Мы отлично провели время! Большое спасибо. Катя и Юра.
- ККсения1 сентября 2021Ольга показала очень красивые виды на Проклетие. Экскурсия была интересной, насыщенной.
- Отзыв на: Тиват — три лица приморского городаЯЯрослав и Инесса26 августа 2021Прекрасная была экскурсия. интересная информация, хорошая подача материала, красивые места, в которые сами никогда б не попали. Очень впечатлила заброшенная деревушка в горах - это прям изюминка. Комфортный автомобиль, шикарные виды, понравилось, что рассказ гида превратился в диалог, беседу с ответами на вопросы, которые были вообще не по теме самой экскурсии, а по стране в целом. Спасибо Ольге и самые лучшие рекомендации.
- ТТатьяна12 августа 2021Интересно, весело, познавательно, красиво! Спасибо гиду за этот замечательный день!
- ТТаисия30 июля 2021Если хотите экскурсию с профессиональным гидом и замечательным настроением- вам сюда. Благодарим и очень рекомендуем Вас, Евгений!!!
- ВВиктория8 июля 2021Ольга-замечательный экскурсовод. Благодаря ее экскурсии-я влюбилась в Черногория!