Индивидуальная
до 6 чел.
Бриз Адриатики: прогулка на парусной яхте
Узнать, как прекрасна Черногория с воды, и увидеть то, что не рассмотреть на суше
Начало: Рядом с аэропортом г. Тиват
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от €480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
Увидеть больше, чем основные достопримечательности города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Погрузитесь в атмосферу Черногории, где вас ждут живописные пейзажи и уникальные традиции. Узнайте о богатой истории и культуре этой страны
19 авг в 07:00
26 авг в 07:00
от €385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: В Тивате или Которе
15 авг в 14:00
16 авг в 16:00
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тивата - к сердцу северных гор
Уютное путешествие по живописным вершинам и каньонам Черногории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €580 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
Полюбоваться Боко-Которским заливом, попробовать дары Адриатики на устричной ферме и местные вина
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от €279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови
Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Начало: Херцег Нови
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Тивате
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €73 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
Путешествие через живописные горы Проклетие, знакомство с бытом горных жителей и восхождение к захватывающим вершинам. Обед на пастбище с местными деликатесами
Начало: Тиват и окресности
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват, о котором не расскажут путеводители
Для тех, кто любит неспешные городские маршруты, короткие истории и маленькие открытия
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры
Начало: В Тивате или Будве
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Катамаран Bali в Которской бухте. Индивидуальная поездка для вашей семьи
Начало: По договоренности
€1195 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
На катамаране - по Которскому заливу
Острова, старинные города и лазурные воды Адриатики - из Тивата
Начало: В марине Jamb Tivat
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €600 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От древних легенд до жизни миллионеров в черногорском Тивате
Погрузитесь в атмосферу Тивата, где история встречается с современностью. Узнайте о дворце Буча и насладитесь видами Боко-Которского залива
Начало: В центре города
10 авг в 10:30
17 авг в 10:30
от €280 за всё до 5 чел.
-
17%
Индивидуальная
до 3 чел.
На Скадарское озеро - из Тивата
Погрузитесь в красоту Черногории: Скадарское озеро, Вирпазар и редкие птицы. Идеальное сочетание природы и истории для незабываемого дня
Начало: Тиват
€290
€350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 1 апр 2026
Прекрасная экскурсия, полная великолепных видов и интересных рассказов от Ивана.
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Л
Дата посещения: 27 сен 2025
Спасибо гиду Ольге за интересную, познавательную экскурсию!!! Все было четко, по плану👍🏻!!! Ольга прекрасно водит машину, главное безопасно 👌🏻(могу утверждать , тк сама водитель со стажем более 20 лет)!!! Рекомендую 🌺 самые лучшие слова благодарности 🙏
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Л
Дата посещения: 26 сен 2025
Познакомилась с прекрасным гидом Оксаной, очень профессиональный и приятный собеседник!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, на комфортабельном электромобиле Тесла👌🏻!!! Спасибо организаторам!!!
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А
Супер Крутая прогулка и капитан; посмотрели кучу красивых мест, походили и под парусом, и на моторе; поели крутую рыбу и
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Нам очень понравилась поездка и капитан, рекомендую!
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Замечательно провели время на этой экскурсии. Большое спасибо!
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Это была прекрасная морская прогулка! Капитан встретил нас с бутылочкой ледяного игристого и мы отправились в увлекательный путь! Виды с
+1
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A
Лучший гид!
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гид Александр, все расскажет о городе, очень информативно!
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все прошло замечательно, рекомендую!
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Всего 251 отзыв в Тивате
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Ответы на вопросы от путешественников по Тивату
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