Из Тивата - к сердцу северных гор

Путешествие по северной Черногории подарит вам незабываемые впечатления. Увидите каньоны, озера и горные вершины, узнаете о местных традициях и тайнах
Север Черногории удивляет своей природной красотой.

Каньон реки Пива с изумрудной водой, суровые горы и тоннели, дорога, работающая только летом, и панорамные площадки - всё это ждёт вас.

Впечатляющий мост Джурджевича и
читать дальше

каньон реки Тары, кристально чистое Чёрное озеро и самая высокая вершина Черногории Боботов Кук.

Узнайте, как появилось Пивское водохранилище, какие традиции характерны для северной Черногории, и что скрывается за тайной моста Джурджевича. Экскурсия начинается из любого города Черногории, стоимость указана за легковой автомобиль. Возможны экскурсии для большего количества человек, условия уточняйте. Дополнительно оплачиваются входные билеты в национальные парки и парковка

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏞️ Величественные каньоны и горы
  2. 🌲 Изумрудные озера и лунные пейзажи
  3. 🚗 Удобный старт из любого города
  4. 🗺️ Интересные факты и тайны региона
  5. 📸 Захватывающие дух панорамные виды
Из Тивата - к сердцу северных гор
Из Тивата - к сердцу северных гор
Из Тивата - к сердцу северных гор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Каньон реки Пива
  • Мост Джурджевича
  • Каньон реки Тары
  • Чёрное озеро
  • Боботов Кук

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Каньон реки Пива с ее невероятным изумрудным цветом.
  • Суровые горы и прорубленные в них тоннели.
  • Дорогу, которая функционирует только летом.
  • Панорамные площадки, от вида с которых захватывает дух.
  • Впечатляющий мост Джурджевича и каньон реки Тары.
  • Кристально чистое Чёрное озеро и самую высокую вершину Черногории Боботов Кук.

Вы узнаете

  • Как появилось Пивское водохранилище.
  • Какие традиции характерны для северной, континентальной Черногории.
  • Зачем в долинах выложены «магические круги».
  • Как формировался горный рельеф.
  • Что скрывается за тайной моста Джурджевича.
  • Что на самом деле означает название города Жабляк.

Организационные детали

  • Мы можем начать экскурсию из любого города в Черногории.
  • Стоимость указана за экскурсию на легковом автомобиле.
  • Мы можем провести экскурсию и для большего количества человек, условия уточняйте в личной переписке.
  • Дополнительно оплачивается входные билеты в национальный парк Ловчен — 3 евро с человека, проход к Черному озеру — 5 евро, парковка у Черного озера — 3 евро в час.
  • Если вы хотите пообедать, мы можем остановиться в ресторане. Не забудьте пригласить гида, он тоже человек 😉.
  • Время обеда включается в общее время экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тивата

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньСкидки

Похожие экскурсии из Тивата

Влюбиться в Черногорию
На машине
33 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Завтра в 09:00
29 июл в 09:00
от 480 за всё до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
На машине
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
135 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тивате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тивате
ХорошоТам