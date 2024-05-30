Индивидуальные экскурсии в Тивате с личным гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Тивате на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Черногорию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
31 отзыв
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Из Тивата - к Скадарскому озеру
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7.5 часов
7 отзывов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Начало: Тиват и окресности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
210 за всё до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Тиват - три лица приморского города
Раскрыть душу живописного Тивата на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Тиват
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за всё до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
13 отзывов
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: В Тивате или Которе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры
Начало: В Тивате или Будве
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Тивате
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Выгодный трансфер в Тивате
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
19 за всё до 3 чел.
Романтичный Херцег-Нови
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Романтичный Херцег-Нови
Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Начало: Херцег Нови
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Porto Montenegro
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка в Porto Montenegro
Прогуляться среди люксовых бутиков и дорогих яхт и получить профессиональные снимки
Начало: у кофейни Kafeterija Porto
17 июня в 08:00
18 июня в 11:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
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    сложную дорогу в виде серпантина - все прошло комфортно, машину водит очень аккуратно. С Иваном не страшно. Сами места невероятной красоты, безумно красиво, огромное счастье иметь возможность все это видеть. Очень рекомендую Ивана, как интересного рассказчика. И прекрасного человека. Вам будет интересно и красиво.

    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось
  • E
    Elena
    23 мая 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
    Прекрасный день с приятным, знающим экскурсоводом! Ольга смогла учесть интересы каждого, раскрыла множество интересных фактови, провела экскурсию на высоком профессиональном уровне, интересный рассказчик, очень рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Черногория: один миникупер и 63 тоннеля спустя Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по жемчужинам Черногории - напитались горным воздухом и получили
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    море эстетического удовольствия. Виды - шикарные, всем рекомендую! Беседа в дороге получилась весьма интересной: поделились тем, как обстоят дела в обеих странах, чем зарабатывает экономика, что происходит в политике, как живут обычные люди и почему по России сложнее путешествовать. Именно в таком формате можно по настоящему оценить страну и составить полную картинку. Все было очень гостеприимно, не постесняюсь сказать "как для себя". P.S. смело выбирайте этот тур, вы гарантированно проведёте время отлично

  • T
    Tatjana
    15 мая 2024
    Тиват - три лица приморского города
    Ольга - интеллигентная и образованная женщина. Хорошая подача материала, знание истории. Интересно и увлечённо рассказывает. Ознакомились с Тиватом и его окрестностями в непринужденной и приятной обстановке. Спасибо, Ольга, за познавательную и красивую прогулку!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
    1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга) Это было красиво, познавательно, неспешно и вкусно! От души рекомендую всем и обязательно вернусь к Ольге за другими экскурсиями!
    1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Выгодный трансфер в Тивате
    Все четко и оперативно! Спасибо!
  • И
    Инна
    10 мая 2024
    Тиват - три лица приморского города
    Очень понравилась экскурсия, содержательно и очень интересно, всем рекомендую. В следующий раз обязательно буду заказывать экскурсию у Ольги. Классный маршрут и узнали для себя новое
  • А
    Аня
    10 мая 2024
    Выгодный трансфер в Тивате
    Наш водитель Умут был очень пунктуальный и вежливый. Связь с ним была легко и быстро реагировал. Посоветовал много информации полезной. Рекомендую его услуги

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Влюбиться в Черногорию
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  3. Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
  4. Тиват - три лица приморского города
  5. Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2024
Сейчас в Тивате в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 19 до 400. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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