Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тивата

Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры

Всего час езды от Тивата — и вы в старинном, душевном Цетинье, главном символе черногорского народа.

На прогулке вы проследите этапы, которые прошла не только историческая столица, но и вся Черногория.

Посетите один из важнейших монастырей страны и пройдете по лабиринтам Липской пещеры — крупнейшей в экс-Югославии.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера

Что вас ожидает

Цетинье — дух старины и история королевской столицы

Начнется экскурсия с подъема по горному серпантину. По дороге будет несколько остановок на самых зрелищных панорамных площадках, с которых открываются прекрасные виды на море и Будванскую ривьеру. И уже через час вы приедете в Цетинье — историческую и культурную столицу Черногории. На прогулке по старинным атмосферным улочкам я расскажу о возникновении города и его насыщенной 5-вековой истории, неразрывно связанной со становлением государства и борьбой за независимость от османских и других завоевателей. Также, при желании, вы сможете посетите дворец Николы I, первого и последнего короля Черногории, где осмотрите вещи времен правления Негошей.

Цетинский монастырь — символ православной Черногории

В одном из самых важных духовных центров страны вы узнаете о непростой судьбе обители, не раз разрушавшейся до основания. Я расскажу, как здесь появились такие значимые православные святыни, как Десница Иоанна Крестителя, частичка Креста Господня и другие важные артефакты. Поговорим о ценной библиотеке с древними рукописями и редкими книгами. А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году.

Крупнейшая пещера бывшей Югославии

Во второй части программы вы отправитесь исследовать мир карстовой Липской пещеры. Узнаете об истории ее обнаружения и визитах высоких гостей по приглашению короля Николы. В сопровождении местного гида-проводника пройдете по коридорам отреставрированной, великолепно оборудованной и подсвеченной пещеры. Рассмотрите интересные образцы сталактитов и сталагмитов. И услышите об исследованиях, которые до сих пор проводятся в длинной системе лабиринтов, растянувшихся на 3, 5 км.

В завершение, по вашему желанию, я отвезу вас в симпатичный ресторан, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Я заеду на автомобиле в ваш отель или апартаменты в Тивате или Будве. Если вы проживаете в других городах, я смогу забрать вас за дополнительную плату, исходя из удаленности от места начала экскурсии.
  • В стоимость экскурсии не включен входной билет в пещеру (10 евро/взрослого и 8 евро/ребенка с 12 лет); обед в ресторане, опциональное посещение дворца короля Николы (5 евро/человека) и исторического музея (3 евро/человека).
  • Температура в пещерах колеблется от 8 до 12 градусов. Поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Если что, на месте вам выдадут напрокат пончо.
  • Также позаботьтесь об одежде, соответствующей посещению монастыря (стандартные требования).
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в Тивате или Будве
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тивата

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Тивате

Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Индивидуальная экскурсия
5
9
170
за 1-6 чел.
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
Влюбиться в Черногорию
Индивидуальная экскурсия
5
9
11ч
250
за 1-6 чел.
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия
5
1
235
за 1-5 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере

Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
170
за 1-4 чел.
Горная гряда Проклетие — балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Тиват — три лица приморского города
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
115
за 1-4 чел.
Тиват — три лица приморского города
Раскрыть душу живописного Тивата на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
155
за 1-4 чел.
Из Тивата — к Скадарскому озеру!
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Индивидуальная экскурсия
5
3
5ч 30м
175
за 1-4 чел.
Котор и Пераст — жемчужины Боко-Которской бухты
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тивате. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тивате
🇲🇪