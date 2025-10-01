Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тивата

Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры
Всего час езды от Тивата — и вы в старинном, душевном Цетинье, главном символе черногорского народа. На прогулке вы проследите этапы, которые прошла не только историческая столица, но и вся Черногория.
Посетите один из важнейших монастырей страны и пройдете по лабиринтам Липской пещеры — крупнейшей в экс-Югославии.
Цетинье — дух старины и история королевской столицы
Начнется экскурсия с подъема по горному серпантину. По дороге будет несколько остановок на самых зрелищных панорамных площадках, с которых открываются прекрасные виды на море и Будванскую ривьеру. И уже через час вы приедете в Цетинье — историческую и культурную столицу Черногории. На прогулке по старинным атмосферным улочкам я расскажу о возникновении города и его насыщенной 5-вековой истории, неразрывно связанной со становлением государства и борьбой за независимость от османских и других завоевателей. Также, при желании, вы сможете посетите дворец Николы I, первого и последнего короля Черногории, где осмотрите вещи времен правления Негошей.
Цетинский монастырь — символ православной Черногории
В одном из самых важных духовных центров страны вы узнаете о непростой судьбе обители, не раз разрушавшейся до основания. Я расскажу, как здесь появились такие значимые православные святыни, как Десница Иоанна Крестителя, частичка Креста Господня и другие важные артефакты. Поговорим о ценной библиотеке с древними рукописями и редкими книгами. А в историческом музее вы услышите о реликвиях Мальтийского ордена, подарках русских царей и великих князей и осмотрите Филермскую икону Божьей матери, написанную самим апостолом Лукой в 46 году.
Крупнейшая пещера бывшей Югославии
Во второй части программы вы отправитесь исследовать мир карстовой Липской пещеры. Узнаете об истории ее обнаружения и визитах высоких гостей по приглашению короля Николы. В сопровождении местного гида-проводника пройдете по коридорам отреставрированной, великолепно оборудованной и подсвеченной пещеры. Рассмотрите интересные образцы сталактитов и сталагмитов. И услышите об исследованиях, которые до сих пор проводятся в длинной системе лабиринтов, растянувшихся на 3,5 км.
В завершение, по вашему желанию, я отвезу вас в симпатичный ресторан, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни.
Организационные детали
Я заеду на автомобиле в ваш отель или апартаменты в Тивате или Будве. Если вы проживаете в других городах, я смогу забрать вас за дополнительную плату, исходя из удаленности от места начала экскурсии.
В стоимость экскурсии не включен входной билет в пещеру (17 евро/за взрослого и 10 евро/за ребенка с 12 лет); обед в ресторане, опциональное посещение дворца короля Николы (5 евро/за человека) и исторического музея (3 евро/за человека).
Температура в пещерах колеблется от 8 до 12 градусов. Поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Если что, на месте вам выдадут напрокат пончо.
Также позаботьтесь об одежде, соответствующей посещению монастыря (стандартные требования).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Тивате или Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 776 туристов
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории с 2013 года. Приехав сюда впервые, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях хочу, чтобы вы увидели страну моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Лилия
Дата посещения: 27 сен 2025
Спасибо гиду Ольге за интересную, познавательную экскурсию!!! Все было четко, по плану👍🏻!!! Ольга прекрасно водит машину, главное безопасно 👌🏻(могу утверждать , тк сама водитель со стажем более 20 лет)!!! Рекомендую 🌺 самые лучшие слова благодарности 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
П
Полина
Я с огромным удовольствием хочу поделиться своим восторженным отзывом о проведенной экскурсии и невероятно талантливом экскурсоводе, Ольге! Это был действительно незабываемый опыт для нас.
С самого начала экскурсии Ольга сразу завоевала читать дальшеуменьшить
наше внимание своим энтузиазмом и глубоким знанием темы. Её рассказы были настолько увлекательными, что на протяжении всей поездки дорога пролетела незаметно. Ольга не только умело делилась фактами и историческими сведениями, но и вдохновенно подходила к каждой детали, заставляя нас видеть и чувствовать места так, словно мы сами там побывали в прошлом.
Особенно поразило то, как она сумела заинтересовать даже ребенка. Весь путь он был полностью поглощен рассказами и даже активно задавал вопросы – это было здорово видеть, как он вовлечен и увлечен. Мы даже не заметили, как пролетело время, и каждая остановка приносила новые впечатления и знания.
Мне хотелось бы отдельно отметить наше посещение пещеры. Это было что-то невероятное!
Общее впечатление от экскурсии сложилось такое, что мы не только получили массу интересной информации, но и провели время с истинным профессионалом своего дела. От сердца благодарим Ольгу за столь увлекательное путешествие в прошлое и за создание непередаваемой атмосферы в каждом месте, которое мы посетили.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Огромная благодарность Ольге, которая составила маршрут таким образом, что мы не столкнулись с группами туристов, нигде не было очередей. Спасибо за незабываемые впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Таня
Ольга прекрасный рассказчик, выбрала для нас очень красивый маршрут, показала нам истинные красоты Черногории Пещера удивительной красоты Таня
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тивата
Похожие экскурсии на «Наследие старинного Цетинье и Липская пещера»