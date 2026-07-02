5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Тивата - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а виды на Адриатику особенно впечатляют. В мае и октябре также можно насладиться красотами города, но стоит учитывать, что температура может быть немного ниже. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на комфорт от экскурсии.

Погружение в мир лоска и богатства на великолепной набережной Тивата, где можно увидеть дорогие яхты и насладиться чашечкой кофе с видом на море.Затем отправление на остров Цветов, где расположен старинный

монастырь Михольска Превлака XIII века, известный своими трагическими событиями. В завершение экскурсии - подъем в заброшенную горную деревню с великолепными видами на город и море, где можно услышать легенды и истории Средневековья. Экскурсия идеально подходит для путешественников любого возраста, так как передвижение пешком осуществляется только на короткие расстояния

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по шикарному порту

Вы пройдете по роскошным улочкам Порто Монтенегро и почувствуете лоск одной из самых фешенебельных марин на Адриатике для частных яхт класса люкс. Вас удивят любопытные факты, связанные с историей возникновения порта. По желанию, мы можем сделать остановку и выпить на набережной чашечку кофе с прекрасным видом, чтобы в полной мере ощутить красоту и богатство этого места.

Остров Цветов и старинный монастырь

Вторым пунктом программы станет посещение острова Цветов и расположенного на нем монастыря Михольска Превлака XIII века. Я расскажу, кто раньше жил на острове и что происходит с ним сейчас. А еще вы услышите, какими трагическими событиями известен монастырь и как они связаны с историей Боко-Которской бухты в Средние века.

Тиват с высоты птичьего полета

Чтобы увидеть третью сторону города, мы поднимемся в заброшенную горную деревню над Тиватом. Я проведу вас по старинным улочкам и раскрою уходящую в Средневековье историю этого живописного места. В завершение вы насладитесь потрясающими видами на город и море и насквозь «пропитаетесь» местными природными красотами.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста — передвижение пешком только на короткие расстояния.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость