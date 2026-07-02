5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Тивата - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а виды на Адриатику особенно впечатляют. В мае и октябре также можно насладиться красотами города, но стоит учитывать, что температура может быть немного ниже. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на комфорт от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Порто Монтенегро
Остров Цветов
Монастырь Михольска Превлака
Заброшенная горная деревня
Описание экскурсии
Прогулка по шикарному порту
Вы пройдете по роскошным улочкам Порто Монтенегро и почувствуете лоск одной из самых фешенебельных марин на Адриатике для частных яхт класса люкс. Вас удивят любопытные факты, связанные с историей возникновения порта. По желанию, мы можем сделать остановку и выпить на набережной чашечку кофе с прекрасным видом, чтобы в полной мере ощутить красоту и богатство этого места.
Остров Цветов и старинный монастырь
Вторым пунктом программы станет посещение острова Цветов и расположенного на нем монастыря Михольска Превлака XIII века. Я расскажу, кто раньше жил на острове и что происходит с ним сейчас. А еще вы услышите, какими трагическими событиями известен монастырь и как они связаны с историей Боко-Которской бухты в Средние века.
Тиват с высоты птичьего полета
Чтобы увидеть третью сторону города, мы поднимемся в заброшенную горную деревню над Тиватом. Я проведу вас по старинным улочкам и раскрою уходящую в Средневековье историю этого живописного места. В завершение вы насладитесь потрясающими видами на город и море и насквозь «пропитаетесь» местными природными красотами.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста — передвижение пешком только на короткие расстояния.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тиват
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 774 туристов
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории с 2013 года. Приехав сюда впервые, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях хочу, чтобы вы увидели страну моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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2
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Я
Яна
Ольга-прекрасный разказчик и гид!!! Показала такие места,о которых мы даже не читали,исследуя экскурсии Тивата. Так же Ольга помогла нам с решением важного для нас вопроса. и прекрасный фотограф.
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А
Анна
очень все понравилось! Все содержательно, интересно! хочу сказать, что все гиды, которые сопровождали нас на протяжении всего путешествия были очень крутые, в частности и Ольга!!!! спасибо ❤️
Ольга
Ответ организатора:
Анна, благодарю Вас за высокую оценку. До новых встреч!
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Людмила
Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид, Ольга обаятельна и позитивна, обладает большим запасом знаний о стране и истории, в то же время информация подается ей нескучно, все подстраивается под запросы читать дальшеуменьшить
туристов, с учетом их интересов. Узнали много нового, влюбились в Черногорию, нам посоветовали места для самостоятельных прогулок и посещения, рестораны, местные специалитеты из еды, она забрала нас на своей машине из апартаментов, высадила там, где мы попросили. Очень приятная прогулка и сам гид, все понравилось, рекомендую от души
+1
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М
Марина
Экскурсия максимально оправдала ожидания и пожелания. Мы увидели и услышали любопытные факты и информацию об истории города и окрестностей, получили приятный интелектуальный опыт, совсем не устали. Всё было в меру. Ольга, спасибо!
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Tatjana
Ольга - интеллигентная и образованная женщина. Хорошая подача материала, знание истории. Интересно и увлечённо рассказывает. Ознакомились с Тиватом и его окрестностями в непринужденной и приятной обстановке. Спасибо, Ольга, за познавательную и красивую прогулку!
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М
Мария
Ольга, благодарю от души за такую насыщенную, полную ярких впечатлений и положительных эмоций экскурсию! Невозможно не проникнуться душой и не откликнуться сердцем на рассказы об истории прекрасной Черногории. Всё было очень читать дальшеуменьшить
красиво, увлекательно и прошло как на одном дыхании! Спасибо за комфорт, душевность и просто за хорошее настроение! И отдельная благодарность за искреннее желание помочь, пойти навстречу и ответить на любые вопросы вне рамок экскурсионной программы. Вспоминаю нашу встречу с теплом и улыбкой.
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