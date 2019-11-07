5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тиват — три лица приморского города

Раскрыть душу живописного Тивата на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы погрузитесь в мир лоска и богатства на великолепной набережной с дорогими яхтами.

Побываете на уединенном острове Цветов и заглянете в старинный монастырь.

А еще я покажу заброшенную горную деревушку с великолепными видами и расскажу легенды прекрасного Тивата.
€50
45 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Тиват
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города

Что вас ожидает

Прогулка по шикарному порту
Вы пройдете по роскошным улочкам Порто Монтенегро и почувствуете лоск одной из самых фешенебельных марин на Адриатике для частных яхт класса люкс. Вас удивят любопытные факты, связанные с историей возникновения порта. По желанию, мы можем сделать остановку и выпить на набережной чашечку кофе с прекрасным видом, чтобы в полной мере ощутить красоту и богатство этого места.

Остров Цветов и старинный монастырь
Вторым пунктом программы станет посещение острова Цветов и расположенного на нем монастыря Михольска Превлака XIII века. Я расскажу, кто раньше жил на острове и что происходит с ним сейчас. А еще вы услышите, какими трагическими событиями известен монастырь и как они связаны с историей Боко-Которской бухты в Средние века.

Тиват с высоты птичьего полета
Чтобы увидеть третью сторону города, мы поднимемся в заброшенную горную деревню над Тиватом. Я проведу вас по старинным улочкам и раскрою уходящую в Средневековье историю этого живописного места. В завершение вы насладитесь потрясающими видами на город и море и насквозь «пропитаетесь» местными природными красотами.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста — передвижение пешком только на короткие расстояния.

Организационные детали

  • Транспортные расходы оплачиваются дополнительно — 40 евро
  • Еда и напитки не включены в стоимость
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города
Тиват — три лица приморского города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тиват.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я занимаюсь индивидуальными экскурсионными турами по Черногории вот уже 5 лет. Приехав впервые в Черногорию 9 лет назад, я влюбилась в эту страну навсегда и бесповоротно. На своих экскурсиях я хочу, чтобы вы увидели ее моими глазами и увезли в душе частичку любви к этой прекрасной земле.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Все понравилось. Отлично провели время и с удовольствием приедем ещё. Ольга, наш гид, интересно рассказывает, профессионал. Спасибо большое!
21 октября 2019
Ольга замечательный рассказчик и собеседник. Маршрут экскурсии продуман, много интересной и новой информации про Тиват.
4 октября 2019
Замечательная экскурсия
Прекрасный гид очень хорошо
Знает историю страны. Экскурсия пролетает как мигб
13 июля 2019
Три с половиной часа, проведенные с Ольгой, пролетели незаметно - настолько непринужденно была выстроена экскурсия. В первой части, со свежими силами, мы совершили пеший подъем к церкви Святого Вида. И это стоило того - потрясающие виды открылись с вершины! В деревне Горня Ластва с Ольгой мы посмотрели как еще недавно жили черногорцы.
Затем мы с интересом послушали рассказ Ольги об истории Острова цветов и находящихся там монастыря и храмов, побывав там.
В последней части экскурсии мы посетили комплекс Порто Монтенегро, появившийся совсем недавно на месте судоремонтного завода.
Приятно, что Ольга не ограничилась только экскурсионной темой, но и ответила на все наши вопросы по поводу пребывания в Черногории и дала полезные советы.
Olga
10 июня 2019
Отлично провели время с Ольгой , много успели посмотреть. Очень рекомендую !

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