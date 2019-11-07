5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по шикарному порту

Вы пройдете по роскошным улочкам Порто Монтенегро и почувствуете лоск одной из самых фешенебельных марин на Адриатике для частных яхт класса люкс. Вас удивят любопытные факты, связанные с историей возникновения порта. По желанию, мы можем сделать остановку и выпить на набережной чашечку кофе с прекрасным видом, чтобы в полной мере ощутить красоту и богатство этого места.

Остров Цветов и старинный монастырь

Вторым пунктом программы станет посещение острова Цветов и расположенного на нем монастыря Михольска Превлака XIII века. Я расскажу, кто раньше жил на острове и что происходит с ним сейчас. А еще вы услышите, какими трагическими событиями известен монастырь и как они связаны с историей Боко-Которской бухты в Средние века.

Тиват с высоты птичьего полета

Чтобы увидеть третью сторону города, мы поднимемся в заброшенную горную деревню над Тиватом. Я проведу вас по старинным улочкам и раскрою уходящую в Средневековье историю этого живописного места. В завершение вы насладитесь потрясающими видами на город и море и насквозь «пропитаетесь» местными природными красотами.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста — передвижение пешком только на короткие расстояния.