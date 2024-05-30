Выездные экскурсии из Тивата

Найдено 8 экскурсий в категории «Выездные» в Тивате на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Черногорию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
31 отзыв
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
345 за всё до 4 чел.
Из Тивата - к Скадарскому озеру
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7.5 часов
7 отзывов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Начало: Тиват и окресности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
210 за всё до 4 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
13 отзывов
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: В Тивате или Которе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры
Начало: В Тивате или Будве
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Романтичный Херцег-Нови
Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Начало: Херцег Нови
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
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    сложную дорогу в виде серпантина - все прошло комфортно, машину водит очень аккуратно. С Иваном не страшно. Сами места невероятной красоты, безумно красиво, огромное счастье иметь возможность все это видеть. Очень рекомендую Ивана, как интересного рассказчика. И прекрасного человека. Вам будет интересно и красиво.

    Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, оченьИван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось
  • E
    Elena
    23 мая 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
    Прекрасный день с приятным, знающим экскурсоводом! Ольга смогла учесть интересы каждого, раскрыла множество интересных фактови, провела экскурсию на высоком профессиональном уровне, интересный рассказчик, очень рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Влюбиться в Черногорию
    Черногория: один миникупер и 63 тоннеля спустя Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по жемчужинам Черногории - напитались горным воздухом и получили
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    море эстетического удовольствия. Виды - шикарные, всем рекомендую! Беседа в дороге получилась весьма интересной: поделились тем, как обстоят дела в обеих странах, чем зарабатывает экономика, что происходит в политике, как живут обычные люди и почему по России сложнее путешествовать. Именно в таком формате можно по настоящему оценить страну и составить полную картинку. Все было очень гостеприимно, не постесняюсь сказать "как для себя". P.S. смело выбирайте этот тур, вы гарантированно проведёте время отлично

  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
    1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга) Это было красиво, познавательно, неспешно и вкусно! От души рекомендую всем и обязательно вернусь к Ольге за другими экскурсиями!
    1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)1 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга)
  • А
    Алексей
    23 февраля 2024
    Романтичный Херцег-Нови
    Здравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодных условий. Было интересно узнать
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    о городе, его основании и многочисленных завоеваниях, сменах стран в состав которых входил Херцег-Нови. Культурная и религиозная история также прекрасно освещены. Проехали на несколько смотровых площадок с которых город по разному открывается. Экскурсия легкая, спокойная и с отличной подачей легенд, истории и фактов.

  • М
    Маргарита
    27 октября 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
    Громадное спасибо Ольге! Отличная экскурсия, познавательно, легко, совершенно не утомительно. Ольга подскажет лучшие места, посоветует, как лучше добраться, что посмотреть и пр. И просто замечательный человек. Мы в полном восторге!
    Громадное спасибо Ольге! Отличная экскурсия, познавательно, легко, совершенно не утомительно
  • Е
    Елена
    28 сентября 2023
    Влюбиться в Черногорию
    Иван, отличный экскурсовод! С ним интересно, хорошо водит машину. Показал все интересные места Черногории. Я заказала эту экскурсию по отзывам и не разочаровалась!!! Спасибо ему!
  • В
    Валентина
    15 сентября 2023
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Выездные»

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  1. Влюбиться в Черногорию
  2. Из Тивата - к Скадарскому озеру
  3. Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
  4. Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
  5. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2024
Сейчас в Тивате в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 140 до 400. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии по окрестностям Тивата и местам Черногории в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории
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