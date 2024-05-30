1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Влюбиться в Черногорию
Дикие пейзажи, архитектурные красоты и традиции страны: тур из Тивата
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Природный заповедник, старинные монастыри, прогулка на катере и уютная винодельня за один день
Начало: Тиват, Будва
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
Отправиться вглубь страны, покорить вершины, узнать традиции местных и увидеть дикую Черногорию
Начало: Тиват и окресности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Тивата)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: В Тивате или Которе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Прикоснуться к истории бывшей столицы Черногории и погрузиться в магический мир карстовой пещеры
Начало: В Тивате или Будве
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Романтичный Херцег-Нови
Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Начало: Херцег Нови
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 мая 2024Иван, замечательный человек, очень внимательный, добродушный. Время проведенное вместе, оставило приятное впечатление. Экскурсия прошла отлично, очень познавательно, насыщенно. Несмотря на
- ООльга26 мая 2024Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
- EElena23 мая 2024Прекрасный день с приятным, знающим экскурсоводом! Ольга смогла учесть интересы каждого, раскрыла множество интересных фактови, провела экскурсию на высоком профессиональном уровне, интересный рассказчик, очень рекомендую.
- ЮЮлия23 мая 2024Иван очень приятный собеседник, рассказывал не сухие исторические факты, а отвечал на все наши вопросы о быте в стране, истории, природе. Было комфортно провести в его компании всю длинную поездку.
- ААлександр21 мая 2024Черногория: один миникупер и 63 тоннеля спустя Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по жемчужинам Черногории - напитались горным воздухом и получили
- ААнна14 мая 20241 день, как маленькая жизнь, которую талантливо срежессировала Ольга) Это было красиво, познавательно, неспешно и вкусно! От души рекомендую всем и обязательно вернусь к Ольге за другими экскурсиями!
- ААлексей23 февраля 2024Здравствуйте! Экскурсия понравилась! Александр забрал нас из нашего отеля, скорректировал с учетом наших пожеланий и погодных условий. Было интересно узнать
- ММаргарита27 октября 2023Громадное спасибо Ольге! Отличная экскурсия, познавательно, легко, совершенно не утомительно. Ольга подскажет лучшие места, посоветует, как лучше добраться, что посмотреть и пр. И просто замечательный человек. Мы в полном восторге!
- ЕЕлена28 сентября 2023Иван, отличный экскурсовод! С ним интересно, хорошо водит машину. Показал все интересные места Черногории. Я заказала эту экскурсию по отзывам и не разочаровалась!!! Спасибо ему!
- ВВалентина15 сентября 2023Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2024
Сейчас в Тивате в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 140 до 400. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии по окрестностям Тивата и местам Черногории в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории