Насладитесь уникальной водной прогулкой на парусной яхте в Тивате.Путешествие начнётся у острова Цветов, где можно увидеть древний монастырь Архангела Михаила и заброшенный остров св. Марка. Вас ждёт красивый вид на

одну из самых дорогих парусных яхт. Маршрут включает посещение Котора и Пераста с их архитектурными шедеврами. На борту яхты доступны сапборд, каяк и оборудование для купания. Все необходимые спасательные жилеты и инструктаж по безопасности предоставляются

Описание водной прогулки

Наше путешествие начнётся у очаровательного острова Цветов, где вы увидите древний монастырь Архангела Михаила. Затем полюбуетесь заброшенным островом св. Марка — а я расскажу, почему некогда роскошный отель теперь стоит в руинах. Далее мы пройдём вдоль Тивата и с воды рассмотрим одну из самых дорогих парусных яхт.

А затем можем направится в Котор и посмотреть на величественные лайнеры (а может, даже немного за ними погоняться). Или отправимся в Пераст и насладимся архитектурными творениями венецианской эпохи. Зайдём на ферму и закажем обед прямо на яхту — или, быть может, высадимся на остров Богородицы на рифе? Вместе выберем оптимальный вариант!

На борту яхты есть сапборд, каяк, маски, трубки, надувной матрас — всё, что сделает купание максимально весёлым, а ваше путешествие запоминающимся.

Организационные детали