Насладитесь красотой Боко-Которского залива и Адриатического моря на индивидуальной прогулке на парусной яхте. Увидите пещеры, крепости и острова
Насладитесь уникальной водной прогулкой на парусной яхте в Тивате.
Путешествие начнётся у острова Цветов, где можно увидеть древний монастырь Архангела Михаила и заброшенный остров св. Марка. Вас ждёт красивый вид на читать дальше
одну из самых дорогих парусных яхт. Маршрут включает посещение Котора и Пераста с их архитектурными шедеврами. На борту яхты доступны сапборд, каяк и оборудование для купания. Все необходимые спасательные жилеты и инструктаж по безопасности предоставляются
Наше путешествие начнётся у очаровательного острова Цветов, где вы увидите древний монастырь Архангела Михаила. Затем полюбуетесь заброшенным островом св. Марка — а я расскажу, почему некогда роскошный отель теперь стоит в руинах. Далее мы пройдём вдоль Тивата и с воды рассмотрим одну из самых дорогих парусных яхт.
А затем можем направится в Котор и посмотреть на величественные лайнеры (а может, даже немного за ними погоняться). Или отправимся в Пераст и насладимся архитектурными творениями венецианской эпохи. Зайдём на ферму и закажем обед прямо на яхту — или, быть может, высадимся на остров Богородицы на рифе? Вместе выберем оптимальный вариант!
На борту яхты есть сапборд, каяк, маски, трубки, надувной матрас — всё, что сделает купание максимально весёлым, а ваше путешествие запоминающимся.
Организационные детали
На борту есть спасательные жилеты, перед отплытием я проведу для вас инструктаж по безопасности
Обратите внимание: в первую очередь, это не историческая экскурсия, а прогулка на яхте
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Тивате
Меня зовут Андрей, я — опытный капитан, живу в Черногории. А ещё я профессиональный спортсмен по фридайвингу. Со мной интересно, за плечами разнообразные переходы и более 30 стран, которые я посетил.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
29 июл 2024
Наше путешествие по Бока-конторскому заливу на яхте под руководством Андрея было великолепным! 🌊🌞 17-летний сын с удовольствием взялся за руль под наставничеством Андрея, который управлял парусами. Нам невероятно повезло с читать дальше
погодой - ветер позволил поднять паруса, и это было незабываемое ощущение свободы и приключения. Особенно нас порадовали дельфины, которых мы встретили по пути.
Мы также останавливались несколько раз, чтобы поплавать в море и испытать свои силы в управлении каяком и сапбордом. Вся поездка была запоминающейся, особенно моменты под парусами, которые подарили нам незабываемые ощущения. Остановка возле рыбной фермы и вкусная ресторанная еда, которую нам доставили на яхту, добавили приятных впечатлений. Это был настоящий праздник для всех!
М
Мария
27 июл 2024
Мы в восторге от нашего путешествия 🤩☀️ Андрей прекрасный, заботливый капитан, чувствовали с ним с себя надежно, яхта очень красивая и в отличном состоянии, очень ухожена, на борту есть всё читать дальше
необходимое как по удобствам, так и по развлечениям - каяк, сапборд и лодка и всё что душе угодно)) Время пролетело незаметно как мы уже встречали закат, это очень незабываемо ❤️ Спасибо Андрей! С радостью будем рекомендовать друзьям!
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Лилия
26 июл 2024
Потрясающая поездка на яхте по Бока-конторскому заливу! Самое то для любителей водных приключений и тихой компании без моря туристов вокруг. Яхта прокатит вас по всему заливу, с остановкой на чудесный обед. Для любителей закатов и более прохладной погоды рекомендую после обеденное время. Отдельная благодарность Андрею за рассказ об окружающих достопримечательностях! Великолепная прогулка, вызывает желание возвращаться еще и еще!
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Николай
22 июл 2024
Хочется сказать огромное спасибо Андрею за уютную, комфортную, познавательную, интереснейшую прогулку на супер ухоженной яхте по Боко-Которскому заливу. Прогулка на яхте это особый вид удовольствия, когда не трясет на волнах, читать дальше
когда нет болтанки. А есть состояние замедления и растворения в невероятной красоте залива. Особенно, когда мы словили ветер и подняли паруса. Это оказался очень увлекательный процесс, где Андрей подробно рассказал об управлении яхтой и у меня получилось порулить с пониманием дела. Андрей очень приятный собеседник, с которым расширяется мировоззрение. На все вопросы, на все просьбы, в том числе и об остановках, когда хотелось поплавать, пообедать, перекусить, попить, всегда реагировал без замедления.
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Vitalii
22 июл 2024
Выходили с Андреем в открытое море, к Голубой пещере. Очень понравилось и состояние яхты, и сервис, и вовлеченность Андрея: он показывал интересные места, делал остановки для фото и заплыва на каяке. Мы читать дальше
отлично провели время, много узнали о Боко-Которском заливе и нюансах управления яхтой. Особенно впечатлил закат в заливе - сняли очень много красивых кадров. Однозначно рекомендую: такая большая прогулка на яхте - это отличный способ посмотреть на привычный берег и залив с новой стороны.