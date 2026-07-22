Экскурсии на машине в Тивате

Живописные пейзажи Черногории завораживают. Участники экскурсии посетят Скадарское озеро, каньоны рек и ледниковые озёра. Узнают о крепости Лесендро и мосте Джурджевича. Прогулка по национальному парку «Дурмитор» подарит незабываемые впечатления. Путешествие станет настоящим открытием культуры и традиций черногорцев, включая обычаи и праздники. Уникальная возможность увидеть многоликость страны и её природные чудеса
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🏰 Исторические крепости
- 🌿 Национальный парк
- 🗺️ Многоликость климата
- 🎉 Культура и традиции
- 🌉 Уникальные мосты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Черногории - с мая по сентябрь. В это время комфортная погода позволяет насладиться всеми природными красотами. В октябре и апреле также можно путешествовать, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, многие маршруты могут быть менее доступны из-за снега, но природа остаётся впечатляющей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров-отель Святой Стефан
- Крепость Лесендро
- Мост Джурджевича
Описание экскурсии
С юга на север: круговое путешествие по Черногории
Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут. Мы побываем во всех климатических зонах страны и убедимся в её многоликости. Вы увидите:
- остров-отель Святой Стефан — архитектурный комплекс XV века. Я расскажу о племени Паштровичи, населявшем это место в прошлом, и о знаменитостях, которые посетили первый в мире отель закрытого типа.
- крепость Лесендро на берегу Скадарского озера, разберётесь в её стратегическом значении и разучите знаменитую черногорскую поговорку. После мы насладимся панорамой самого большого озера Балканского полуострова и обсудим, что такое криптодепрессия.
- каньоны рек Морача, Мртвица и Тары. Вы узнаете о геологии этих мест и строительстве железной дороги в горных массивах. Нам откроется удивительный вид на хвойные леса, которым более 400 лет.
- мост Джурджевича, который расположен на высоте 175 метров. Я объясню, кто и когда построил это сооружение и почему его разрушили сами черногорцы.
- национальный парк «Дурмитор» — нетронутый природный уголок. Здесь вы прогуляетесь у ледникового Чёрного озера и познакомитесь с флорой и фауной страны.
Традиции и обычаи черногорцев
Природа за окном, смена рельефов и городов станут лучшим фоном для рассказа об особенностях местной культуры. Мы поговорим о Сочельнике и празднике Славы. Я помогу понять, чем живут черногорцы и почему здесь царит патриархальный уклад. Вы узнаете о традиции «вирджин» и других значимых для черногорцев обычаях.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Национальный парк «Дурмитор» — 5 евро/человека, обед, спуск на зиплайне над каньоном Тара (по желанию) — 30 евро/человека
- Я заберу вас из отеля
- Рекомендую взять с собой фотоаппарат, удобную обувь, питьевую воду и теплую одежду (в горах даже летом прохладно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 928 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия, ездили семьёй с детьми 16 и 11 лет, все очень довольны, увидели потрясающе красивые места. Иван очень внимательный и приятный гид, дополнительно помог нам лучше ориентироваться и выбирать локации на отдыхе.
Программа искусно составлена и охватывает ключевые природные достопримечательности Черногории.
Мы рекомендуем её как концентрированную ознакомительную поездку.
Программа искусно составлена и охватывает ключевые природные достопримечательности Черногории.
Мы рекомендуем её как концентрированную ознакомительную поездку.
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Экскурсия по Черногории с Иваном стала настоящим открытием этой удивительной страны. С первых минут ощущалась забота: Иван встретил нас вовремя, автомобиль был просторным и удобным — можно было полностью расслабиться
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Д
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо Ивану за море впечатлений и отличное настроение.
+6
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М
Замечательная экскурсия, виды шикарные. величественная природа, которую стоит посмотреть. Иван отличный рассказчик, интересно и увлекательно провели день!
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Все было просто восхитительно, остались в восторге от поездки. Отдельное спасибо Ивану, за приятные беседы и много интересных фактов про страну и её обычаи. Увидели все локации с лучших ракурсов
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У нас был максимально увлекательный и познавательный день с Иваном! Настолько хорошо разбирающегося в истории своей страны да и многих аспектах жизни в Черногории человека, вам нужно будет ещё хорошо
+1
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