Экскурсии на машине в Тивате

Живописные пейзажи Черногории завораживают. Участники экскурсии посетят Скадарское озеро, каньоны рек и ледниковые озёра. Узнают о крепости Лесендро и мосте Джурджевича. Прогулка по национальному парку «Дурмитор» подарит незабываемые впечатления. Путешествие станет настоящим открытием культуры и традиций черногорцев, включая обычаи и праздники. Уникальная возможность увидеть многоликость страны и её природные чудеса

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Черногории - с мая по сентябрь. В это время комфортная погода позволяет насладиться всеми природными красотами. В октябре и апреле также можно путешествовать, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, многие маршруты могут быть менее доступны из-за снега, но природа остаётся впечатляющей.

Сейчас август — это идеальное время.