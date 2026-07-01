3 день

Г. Котор - Бигово

Просыпаемся в марине порта Котор, где утренний бриз уже ласкает лицо. Сегодня нас ждет волшебное путешествие по узким улочкам древнего города, где каждый камень хранит свою историю и тайны. Погружаемся в атмосферу прошлого, изучая архитектуру и наслаждаясь красотой старинных зданий.

Для любителей хайкинга, предлагаем подняться на вершину горы, под которой раскинулся Котор. Путь с учётом спуска займет около трех часов, но это того стоит: с высоты откроется завораживающая панорама на Боко-Которский залив, словно с полотна художника.

После насыщенного утра обедаем и отправляемся в открытое море, расправляя паруса навстречу ветру и свободе. Вечером наш путь приведет нас в рыбацкий поселок Бигово, где время словно замедляется. В уютном ресторанчике наслаждаемся свежими морепродуктами, а затем устраиваемся на ночь на буе, в объятиях природы, под звездным небом.

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