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Круиз по черногорскому побережью

Открой для себя красоту черногорского побережья
Круиз по черногорскому побережьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Круиз по черногорскому побережьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Круиз по черногорскому побережьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по живописным бухтам и островам Черногорского побережья! Наша яхта предоставит вам возможность насладиться активным отдыхом на природе, расслабиться и открыть для себя новые горизонты. Вас ждут уютные бухты и уединённые пляжи, а также небольшие острова, где вы сможете насладиться их первозданной красотой. Во время круиза мы пройдём Боко-Которский залив и выйдем в открытое море, будем останавливаться и исследовать старые города, такие как Котор, Будва, Херцег-Нови. Вы можете увидеть заброшенное убежище для подводных лодок и остров Мамула, а также знаменитые Голубые пещеры. Для любителей морепродуктов мы предлагаем посетить рестораны и устричные фермы, где вы сможете попробовать местные деликатесы. Во время круиза мы будем наслаждаться купанием в чистых водах залива и в открытом море, сделаем множество фотографий и научимся основам морского дела. Для детей такой отдых становиться настоящим приключением: они учатся основам морского дела и познают мир через новые впечатления и открытия.

  • В объятиях горных вершин и морской синевы, рождаются не просто пейзажи, а настоящие шедевры природы.
  • Местная кухня и уютные ресторанчики
  • Старые города, сохранившиеся в первозданном виде
  • Прогулки под парусом в открытом море
  • Невероятные закаты и рассветы

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт - г. Тиват

В первый день мы будем ждать нашу команду в марине, которая расположена всего в 15 минутах езды на машине от аэропорта Тиват. Вы можете поймать такси или заказать трансфер. Обратите внимание, что оплата производится наличными в евро.

Как правило первый день посвящен знакомству экипажа, оформлению судовых документов и закупках в магазине.

Аэропорт - г. ТиватАэропорт - г. ТиватАэропорт - г. Тиват
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Г. Тиват - г. Котор

Плотно позавтракав, мы отправляемся по Боко-Которскому заливу, сегодня нас ждёт пролив Вериге, о. Богородицы, г. Пераст и конечно старый город Котор в котором средневековая архитектура сочетается с удивительными по красоте видами и атмосферой курорта. Там мы и сделаем свою первую остановку, что бы исследовать окрестности.

Г. Тиват - г. КоторГ. Тиват - г. Котор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Г. Котор - Бигово

Просыпаемся в марине порта Котор, где утренний бриз уже ласкает лицо. Сегодня нас ждет волшебное путешествие по узким улочкам древнего города, где каждый камень хранит свою историю и тайны. Погружаемся в атмосферу прошлого, изучая архитектуру и наслаждаясь красотой старинных зданий.

Для любителей хайкинга, предлагаем подняться на вершину горы, под которой раскинулся Котор. Путь с учётом спуска займет около трех часов, но это того стоит: с высоты откроется завораживающая панорама на Боко-Которский залив, словно с полотна художника.

После насыщенного утра обедаем и отправляемся в открытое море, расправляя паруса навстречу ветру и свободе. Вечером наш путь приведет нас в рыбацкий поселок Бигово, где время словно замедляется. В уютном ресторанчике наслаждаемся свежими морепродуктами, а затем устраиваемся на ночь на буе, в объятиях природы, под звездным небом.

Г. Котор - БиговоГ. Котор - БиговоГ. Котор - Бигово
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Бигово - г. Будва

Просыпаемся мы под чарующие трели птиц в одном из самых живописных уголков Черногорского побережья. Сегодняшний день обещает быть незабываемым. Первая остановка остров Свети Стефан, овеянный легендами и обладающий своей неповторимой историей. По пути мы заглянем в таинственные Голубые пещеры, где лазурные воды скрывают свои секреты. Купание в этих волшебных водах подарит нам незабываемые впечатления. Вечером нас ждет уютная ночевка в порту города Будва, где мы сможем насладиться местной кухней в уютных ресторанчиках.

Бигово - г. БудваБигово - г. Будва
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Г. Будва - г. Луштица

Утром, после сытного завтрака, мы отправляемся на берег, чтобы погрузиться в магию древнего города Будва с его неповторимой архитектурой. Затем, мы выходим в море и устремляемся к живописной марине Луштицу Бэй — это настоящий райский уголок, расположенный на живописном полуострове Луштица в самом сердце Черногории. Здесь вас ждет целый калейдоскоп удовольствий: от наслаждения видами марины до изысканных блюд в ресторанах, прохладных напитков в барах и шопинга в уютных магазинчиках.

Г. Будва - г. ЛуштицаГ. Будва - г. Луштица
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Г. Луштица - г. Херцег-Нови

После восхитительного завтрака наш путь лежит обратно к чарующему Боко-Которскому заливу, в живописную Лазур марину, расположенную в непосредственной близости от старинного города Херцег-Нови. По пути мы сделаем остановку для купания неподалеку от загадочного острова Мамула, между волшебным островом Госпа с кельей отшельника и очаровательным пляжем Мириште, где каждый шаг словно переносит вас в мир сказки и безмятежности.

Г. Луштица - г. Херцег-НовиГ. Луштица - г. Херцег-Нови
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Г. Херцег-Нови - г. Тиват

Вот и подходит к своему завершению наш незабываемый круиз по чарующему Черногорскому побережью. Словно последние лучи заката, мы направляемся к родной марине в живописном городе Тиват. По пути, словно в последний раз, мы разворачиваем белоснежные паруса, делаем остановку, чтобы насладиться кристально чистыми водами у волшебного острова Страдиотти, и наконец-то швартуемся в нашей уютной гавани.
С трепетом в сердце и улыбкой на лице мы делимся своими эмоциями, яркими фотографиями и захватывающими видео, запечатлевшими каждый миг нашего путешествия. Мы обещаем друг другу, что это незабываемое приключение станет началом нашей дружбы и что впереди нас ждут еще более удивительные и увлекательные морские странствия под парусами, наполненные новыми открытиями и незабываемыми впечатлениями.

Г. Херцег-Нови - г. ТиватГ. Херцег-Нови - г. Тиват
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-х местной каюте
  • Работа профессионального капитана
  • Постельное белье и полотенце
  • Оборудование для водных развлечений: ласты, маски, трубки
  • Снасти для рыбалки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Тиват
  • Трансфер из аэропорта (можно заказать дополнительно)
  • Посещение ресторанов и алкогольные напитки
  • Медицинская страховка
Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Александр, и я капитан парусной яхты. Я люблю море и путешествия, моя жизнь неразрывно связана с этими увлечениями. За свою карьеру я прошёл четыре моря за один переход:
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Эгейское, Средиземное, Ионическое и Адриатическое. Я снимаю видео и фото для себя и гостей, чтобы сохранить воспоминания о своих приключениях. Летом я провожу недельные и дневные яхтенные туры по побережью Черногории. Это прекрасная возможность насладиться красотами моря и узнать больше о местной культуре и истории. Зимой я организую и провожу недельные круизы по Сейшельским островам. Это настоящий рай на земле, где можно насладиться белоснежными пляжами, кристально чистой водой и разнообразной морской жизнью. Я всегда готов поделиться своими знаниями и опытом с другими путешественниками, которые хотят открыть для себя мир моря и приключений. Если вы хотите узнать больше о парусных яхтах, навигации или просто насладиться красотой моря, то я буду рад помочь вам. Присоединяйтесь ко мне в моих путешествиях и откройте для себя новые горизонты!

Тур входит в следующие категории Тивата

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