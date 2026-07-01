Описание тура
Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по живописным бухтам и островам Черногорского побережья! Наша яхта предоставит вам возможность насладиться активным отдыхом на природе, расслабиться и открыть для себя новые горизонты. Вас ждут уютные бухты и уединённые пляжи, а также небольшие острова, где вы сможете насладиться их первозданной красотой. Во время круиза мы пройдём Боко-Которский залив и выйдем в открытое море, будем останавливаться и исследовать старые города, такие как Котор, Будва, Херцег-Нови. Вы можете увидеть заброшенное убежище для подводных лодок и остров Мамула, а также знаменитые Голубые пещеры. Для любителей морепродуктов мы предлагаем посетить рестораны и устричные фермы, где вы сможете попробовать местные деликатесы. Во время круиза мы будем наслаждаться купанием в чистых водах залива и в открытом море, сделаем множество фотографий и научимся основам морского дела. Для детей такой отдых становиться настоящим приключением: они учатся основам морского дела и познают мир через новые впечатления и открытия.
- В объятиях горных вершин и морской синевы, рождаются не просто пейзажи, а настоящие шедевры природы.
- Местная кухня и уютные ресторанчики
- Старые города, сохранившиеся в первозданном виде
- Прогулки под парусом в открытом море
- Невероятные закаты и рассветы
Программа тура по дням
Аэропорт - г. Тиват
В первый день мы будем ждать нашу команду в марине, которая расположена всего в 15 минутах езды на машине от аэропорта Тиват. Вы можете поймать такси или заказать трансфер. Обратите внимание, что оплата производится наличными в евро.
Как правило первый день посвящен знакомству экипажа, оформлению судовых документов и закупках в магазине.
Г. Тиват - г. Котор
Плотно позавтракав, мы отправляемся по Боко-Которскому заливу, сегодня нас ждёт пролив Вериге, о. Богородицы, г. Пераст и конечно старый город Котор в котором средневековая архитектура сочетается с удивительными по красоте видами и атмосферой курорта. Там мы и сделаем свою первую остановку, что бы исследовать окрестности.
Г. Котор - Бигово
Просыпаемся в марине порта Котор, где утренний бриз уже ласкает лицо. Сегодня нас ждет волшебное путешествие по узким улочкам древнего города, где каждый камень хранит свою историю и тайны. Погружаемся в атмосферу прошлого, изучая архитектуру и наслаждаясь красотой старинных зданий.
Для любителей хайкинга, предлагаем подняться на вершину горы, под которой раскинулся Котор. Путь с учётом спуска займет около трех часов, но это того стоит: с высоты откроется завораживающая панорама на Боко-Которский залив, словно с полотна художника.
После насыщенного утра обедаем и отправляемся в открытое море, расправляя паруса навстречу ветру и свободе. Вечером наш путь приведет нас в рыбацкий поселок Бигово, где время словно замедляется. В уютном ресторанчике наслаждаемся свежими морепродуктами, а затем устраиваемся на ночь на буе, в объятиях природы, под звездным небом.
Бигово - г. Будва
Просыпаемся мы под чарующие трели птиц в одном из самых живописных уголков Черногорского побережья. Сегодняшний день обещает быть незабываемым. Первая остановка остров Свети Стефан, овеянный легендами и обладающий своей неповторимой историей. По пути мы заглянем в таинственные Голубые пещеры, где лазурные воды скрывают свои секреты. Купание в этих волшебных водах подарит нам незабываемые впечатления. Вечером нас ждет уютная ночевка в порту города Будва, где мы сможем насладиться местной кухней в уютных ресторанчиках.
Г. Будва - г. Луштица
Утром, после сытного завтрака, мы отправляемся на берег, чтобы погрузиться в магию древнего города Будва с его неповторимой архитектурой. Затем, мы выходим в море и устремляемся к живописной марине Луштицу Бэй — это настоящий райский уголок, расположенный на живописном полуострове Луштица в самом сердце Черногории. Здесь вас ждет целый калейдоскоп удовольствий: от наслаждения видами марины до изысканных блюд в ресторанах, прохладных напитков в барах и шопинга в уютных магазинчиках.
Г. Луштица - г. Херцег-Нови
После восхитительного завтрака наш путь лежит обратно к чарующему Боко-Которскому заливу, в живописную Лазур марину, расположенную в непосредственной близости от старинного города Херцег-Нови. По пути мы сделаем остановку для купания неподалеку от загадочного острова Мамула, между волшебным островом Госпа с кельей отшельника и очаровательным пляжем Мириште, где каждый шаг словно переносит вас в мир сказки и безмятежности.
Г. Херцег-Нови - г. Тиват
Вот и подходит к своему завершению наш незабываемый круиз по чарующему Черногорскому побережью. Словно последние лучи заката, мы направляемся к родной марине в живописном городе Тиват. По пути, словно в последний раз, мы разворачиваем белоснежные паруса, делаем остановку, чтобы насладиться кристально чистыми водами у волшебного острова Страдиотти, и наконец-то швартуемся в нашей уютной гавани.
С трепетом в сердце и улыбкой на лице мы делимся своими эмоциями, яркими фотографиями и захватывающими видео, запечатлевшими каждый миг нашего путешествия. Мы обещаем друг другу, что это незабываемое приключение станет началом нашей дружбы и что впереди нас ждут еще более удивительные и увлекательные морские странствия под парусами, наполненные новыми открытиями и незабываемыми впечатлениями.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-х местной каюте
- Работа профессионального капитана
- Постельное белье и полотенце
- Оборудование для водных развлечений: ласты, маски, трубки
- Снасти для рыбалки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Тиват
- Трансфер из аэропорта (можно заказать дополнительно)
- Посещение ресторанов и алкогольные напитки
- Медицинская страховка