-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Познакомьтесь с Сантьяго через уникальную экскурсию: от старинных крепостей до современных небоскрёбов. Погрузитесь в атмосферу Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$440
$586 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Сантьяго: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Сантьяго, где старинная архитектура соседствует с современными районами. Узнайте больше о культуре и истории столицы Чили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому Сантьяго
Путешествие начинается с исторического центра Сантьяго, где вы увидите главные достопримечательности и насладитесь видами с холма Санта Лусия
$190 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сантьяго
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в сентябре 2025
Сейчас в Сантьяго в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 440 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сантьяго (Чили 🇨🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 12 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чили. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь