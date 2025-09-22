Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Сантьяго на русском языке, цены от $190, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 25% 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Сантьяго - первая встреча Познакомьтесь с Сантьяго через уникальную экскурсию: от старинных крепостей до современных небоскрёбов. Погрузитесь в атмосферу Чили Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор... $440 $586 за всё до 4 чел. Пешая 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Контрасты Сантьяго: история и современность Погрузитесь в атмосферу Сантьяго, где старинная архитектура соседствует с современными районами. Узнайте больше о культуре и истории столицы Чили $300 за всё до 8 чел. Пешая 4 часа 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по историческому Сантьяго Путешествие начинается с исторического центра Сантьяго, где вы увидите главные достопримечательности и насладитесь видами с холма Санта Лусия $190 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Сантьяго

