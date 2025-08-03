Путешествие по Сантьяго предлагает уникальную возможность познакомиться с историческим центром столицы Чили. Тур включает посещение ключевых достопримечательностей, таких как Дворец Ля Монеда и Пласа-де-Армас.
Участники смогут насладиться атмосферой города, прогуливаясь по его улочкам, и подняться на холм Санта Лусия для панорамного вида.
Экскурсия также включает интересные факты о жизни и культуре Сантьяго, что делает её незабываемым опытом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть исторический центр
- ☕ Насладиться кофе на гастрономических улочках
- 📜 Узнать исторические факты
- 🌆 Полюбоваться видом с холма Санта Лусия
- 🏙️ Ощутить ритм города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулок по Сантьяго - это сентябрь, октябрь, ноябрь, март и апрель. В эти месяцы погода наиболее комфортная, не слишком жарко и не слишком многолюдно. В марте и апреле можно насладиться мягким климатом и спокойной атмосферой. Сентябрь и октябрь также подходят для посещения, когда лето уже позади, но всё ещё тепло. В остальное время года, особенно летом, может быть жарко, но всё же можно насладиться красотой города, если подготовиться к погодным условиям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Дворец президента Ля Монеда
- Пласа-де-Армас
- Здание Фондовой биржи
- Старинные церкви
Описание экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности в историческом центре:
- Дворец президента Ля Монеда
- Пласа-де-Армас — главную площадь, где располагаются кафедральный собор и административные здания
- Здание Фондовой биржи
- Старинные церкви
На гастрономических улочках центра Сантьяго мы можем сделать остановку, выпить чашку кофе и понаблюдать за ритмом города.
А затем поднимемся на холм Санта Лусия и полюбуемся городом с высоты.
Я познакомлю вас с историческими фактами о столице Чили и объясню, чем она живёт сегодня — добавлю немного экономики и современной статистики, расскажу об интересах и привычках местного населения.
Организационные детали
- При желании вы дополнительно оплачиваете кофе и перекус
- Надевайте удобную обувь, берите бутылку воды. С октября по апрель — обязательно головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. Никаких украшений и золотых цепочек лучше не надевать!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сантьяго
Провела экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я — гид в Чили. Живу в Сантьяго с января 2013 года, туристов знакомлю с Чили с 2014 года. Особое удовольствие получаю от винных туров. Винный туризм — отличный способ погрузиться и узнать страну через её вкус, аромат и послевкусие. В 2020 году я написала книгу «Винные дороги Чили», которую можно найти на Литрес и Amazon.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Е
Елена
3 авг 2025
Елена отличный гид: много знает про Сантьяго и Чили, рассказывает интересно и увлекательно, любит эту страну и заряжает этим - что важно, особенно для моего 11-летнего сына, которого увлечь -
E
Elina
21 июл 2025
Наша пешая прогулка по самым значимым местам Сантьяго с Еленой — это настоящая находка! Мы остались в полном восторге! Елена — великолепный гид: рассказывала живо, интересно, без капли занудства, держала
Olesia
13 июн 2025
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию по Сантьяго! 🌆
Было не только интересно, но и очень живо, с юмором, душой и вниманием к деталям.
Елена не просто показала нам город, а помогла почувствовать его настроение и ритм.
Спасибо за атмосферу, комфорт и море полезной информации! Рекомендуем её от всей души 💛
В
Вадим
8 июн 2025
Елена провела отличный тур для двоих по Сантьяго в начале июня. Очень понравилось (в случайном порядке):
- интересный маршрут - прошли по важным туристическим местам (главная площадь / дворец президента /
Входит в следующие категории Сантьяго
