Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Сантьяго — современный мегаполис и хранитель многовековой истории Чили. Небоскрёбы из стекла и бетона соседствуют здесь с колониальным центром.
Вы увидите и то и другое! А также посетите индейскую ярмарку, оцените старинную крепость на бывшем вулкане, насладитесь панорамными видами в храме религии бахаи и прокатитесь на канатной дороге на вершину 300-метрового холма Сан-Кристобаль.
Старинный форт. Мы поднимемся на вершину холма, который раньше был вулканом, и осмотрим расположенную на нём оборонительную крепость.
Индейская ярмарка в пещере. Вы увидите и по желанию купите уникальные сувениры коренных народов Чили: мапуче, аймара и рапа нуи.
Бронзовый фонтан. Я покажу вам волшебный фонтан, созданный по проекту французского архитектора Виктора Вильнёва. В него принято бросать монетки и загадывать желания.
Кафедральный собор. Вы осмотрите главный собор города в стиле барокко, где похоронены все епископы и архиепископы Сантьяго.
Президентский дворец Ла Монеда. Если повезёт, мы увидим торжественную смену караула — она проходит раз в 2 дня.
Ресторан с морской тематикой. Каждый зал в нём выполнен в своём стиле: вы сможете пообедать на стилизованном борту корабля, в капитанской каюте или подводной лодке. Блюда здесь приносят официанты-роботы.
Храм Сантьяго Бахаи. Особым моментом станет посещение одного из восьми храмов религии бахаи в мире. Это место, где царит умиротворение, где можно насладиться тишиной и полюбоваться захватывающими видами.
Холм Сан-Кристобаль. Кульминацией нашего дня станет подъём на канатной дороге. На вершине вы сможете увидеть белоснежную статую Девы Марии и полюбоваться городом с высоты.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На автомобиле Toyota Corolla
Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — около 4000-5000 песо туда/обратно, фуникулер 4000-6000 песо туда/обратно
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По запросу я могу организовать экскурсию из аэропорта, Вальпараисо, Конкона или Виньи-дель-Мар. Цену и детали уточняйте в переписке
Для транзитных путешественников по согласованию возможно сокращение программы
Обратите внимание
По понедельникам канатная дорога не работает. По желанию её можно заменить на фуникулер и подняться на холм с другой стороны
По желанию также можно заменить канатную дорогу на смотровую площадку на 62 этаже небоскрёба Sky Costanera. Цена билета — 30 000 песо/взрослые, 10 000 песо/дети 5-12 лет
Храм религии бахаи закрыт по понедельникам
По желанию можно посетить одну из виноделен Сантьяго — подробности в переписке с гидом
По воскресеньям и понедельникам индейская ярмарка в пещере не работает, её можно заменить на другую сувенирную ярмарку в центре города
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропорта или других городов оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваш гид в Сантьяго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 112 туристов
Я живу в Чили уже много лет. Являюсь сертифицированным гидом-переводчиком, а также организую туры по Чили и другим странам Южной Америки — Аргентине, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадору, Бразилии и другим. читать дальшеуменьшить
Провожу экскурсии по Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Сантьяго и другим городам. Основатель жанра театральной экспедиции.
Говорю на русском, испанском, французском и английском языках. Люблю путешествия, фотографию, футбол, иностранные языки, биологию, философию, психологию, этногеополитику.
По первому образованию я педагог-филолог (романо-германская филология), по второму — актёр драматического театра и кино. Также с 2008 по 2012 год я обучался в аспирантуре, где написал кандидатскую диссертацию по педагогике. Выпускник биокласса легендарной Гимназии Завельского №1543.
Стараюсь показать гостям максимум интересных и самобытных мест. Помогаю прочувствовать аутентичную атмосферу Чили и насладиться ею.
Буду рад познакомить вас с этой удивительной и полной контрастов страной!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Oxana
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
Из-за дождя день начался с посещения Музея доколумбового искусства, где нас читать дальшеуменьшить
сопровождал сотрудник музея. Он показал множество уникальных экспонатов и рассказал о культуре древних народов Южной Америки. Особенно впечатлили мумии из пустыни Атакама и узелковое письмо инков кипу, которое использовалось вместо традиционной письменности.
Затем мы отправились на прогулку по историческому центру Сантьяго. Было очень интересно узнать не только об истории города, но и Чили в целом. Марат прекрасный гид с глубокими знаниями истории и широким кругозором. Особенно понравилось, что его рассказы сопровождались старыми историческими фотографиями города, благодаря которым можно было увидеть, как менялся Сантьяго с течением времени.
На обед заехали в очень необычный морской ресторан-музей, что стало отдельной интересной частью экскурсии.
Поскольку из-за дождя все парки были закрыты, программа была оперативно скорректирована, и мы поехали в ремесленную деревню Сан-Доминго, где можно было увидеть и приобрести красивые изделия ручной работы и оригинальные чилийские сувениры.
Завершился день на смотровой площадке Sky Costanera, откуда открываются потрясающие виды на вечерний Сантьяго. Нам повезло увидеть город на закате, это стало идеальным завершением экскурсии.
Большое спасибо Марату за отличную организацию, гибкость в изменившихся погодных условиях и увлекательные рассказы. Экскурсия получилась очень содержательной, разнообразной и оставила самые приятные впечатления. Смело рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Сантьяго и историей Чили!
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Е
Екатерина
У меня была 10-часовая пересадка в Сантьяго. Марат утром встретил в аэропорту, показал город, вечером отвез снова в аэропорт, помог с багажом. Отличная очень насыщенная экскурсия. Приятно было получить на память сувениры.
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И
Ирина
Очень понравилась экскурсия от Марата! Посетили максимум интересных мест при ограниченном времени. Однозначно рекомендуем всем, кто желает познакомиться с Сантьяго и Чили!
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т
татьяна
вчера чудесный Марат провел для нас экскурсию по Сантьяго. Спасибо ему за безупречную организацию нашего путешествия. Всё продумано до мелочей, пунктуально и с заботой о туристах. Было очень комфортно, весело и познавательно. Лучший гид!
Марат
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо за такие тёплые слова! Очень рад, что наша первая встреча с Сантьяго получилась именно такой — лёгкой, читать дальшеуменьшить
насыщенной и с настроением. Для меня действительно важно, чтобы каждая программа была не просто экскурсией, а продуманным маршрутом под конкретных людей, часто с элементами шоу и разными сюрпризами.
Отдельно отмечу, что выездная часть с дегустацией была заранее адаптирована под ваши интересы — я всегда стараюсь гибко подстраивать программу, чтобы она максимально попадала в ожидания гостей. Тем приятнее, что и шоколад с необычными начинками, и чилийское вино оставили приятные впечатления.
Буду рад нашей новой встрече в Чили и других странах Южной Америки — уверен, ещё есть чем вас удивить.
С уважением, Марат
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Olga
Большое спасибо Марату, что открыл нам Чили. Марат очень заботливый гид. Начиная от встречи в аэропорту, где сразу были предложены местные сим карты, заканчивая комфортной поездкой на машине, где всегда читать дальшеуменьшить
была свежая вода и снеки. Марат составил программу таким образом, чтобы учитывать погодные условия (а мы были зимой и попали на ураганный ветер и ливни, когда даже музеи были закрыты) + максимально показать нам город. Мы успели прикоснуться к истории города, побывать на самых удачных обзорных площадках, посетить ярмарку и погулять по главной площади. Также Марат посоветовал музеи для самостоятельного посещения в свободное время и оказывал поддержку с их посещением (уточнил часы работы и т. д.). Нам очень понравился ресторан, где мы обедали - рыбный ресторан музей это просто нечто. Благодарим за интересную поездку.
+2
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О
Ольга
Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал для нас лучший ресторан в городе. Очень понравился обед в читать дальшеуменьшить
таком шикарном месте. Учитывал наши пожелания, темп экскурсии, отвечал на все наши вопросы и пожелания. Интересное изложение исторических фактов и особенностей жизни в Чили. Очень приятно было получить сувениры на память о Чили) обязательно будем рекомендовать Марата в качестве гида всем своим друзьям!