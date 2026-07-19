Сантьяго — современный мегаполис и хранитель многовековой истории Чили. Небоскрёбы из стекла и бетона соседствуют здесь с колониальным центром. Вы увидите и то и другое! А также посетите индейскую ярмарку, оцените старинную крепость на бывшем вулкане, насладитесь панорамными видами в храме религии бахаи и прокатитесь на канатной дороге на вершину 300-метрового холма Сан-Кристобаль.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $585 за экскурсию

Ваш гид в Сантьяго

Описание экскурсии

Старинный форт. Мы поднимемся на вершину холма, который раньше был вулканом, и осмотрим расположенную на нём оборонительную крепость.

Индейская ярмарка в пещере. Вы увидите и по желанию купите уникальные сувениры коренных народов Чили: мапуче, аймара и рапа нуи.

Бронзовый фонтан. Я покажу вам волшебный фонтан, созданный по проекту французского архитектора Виктора Вильнёва. В него принято бросать монетки и загадывать желания.

Кафедральный собор. Вы осмотрите главный собор города в стиле барокко, где похоронены все епископы и архиепископы Сантьяго.

Президентский дворец Ла Монеда. Если повезёт, мы увидим торжественную смену караула — она проходит раз в 2 дня.

Ресторан с морской тематикой. Каждый зал в нём выполнен в своём стиле: вы сможете пообедать на стилизованном борту корабля, в капитанской каюте или подводной лодке. Блюда здесь приносят официанты-роботы.

Храм Сантьяго Бахаи. Особым моментом станет посещение одного из восьми храмов религии бахаи в мире. Это место, где царит умиротворение, где можно насладиться тишиной и полюбоваться захватывающими видами.

Холм Сан-Кристобаль. Кульминацией нашего дня станет подъём на канатной дороге. На вершине вы сможете увидеть белоснежную статую Девы Марии и полюбоваться городом с высоты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобиле Toyota Corolla

Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — около 4000-5000 песо туда/обратно, фуникулер 4000-6000 песо туда/обратно

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

По запросу я могу организовать экскурсию из аэропорта, Вальпараисо, Конкона или Виньи-дель-Мар. Цену и детали уточняйте в переписке

Для транзитных путешественников по согласованию возможно сокращение программы

Обратите внимание