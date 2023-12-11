Сантьяго — современный мегаполис и хранитель многовековой истории Чили. Небоскрёбы из стекла и бетона соседствуют здесь с колониальным центром. Вы увидите и то и другое! А также прокатитесь по канатной дороге к самому высокому холму города Сан-Кристобаль, посетите индейскую ярмарку и оцените старинную крепость на бывшем вулкане.

Описание

Что вас ожидает

Старинный форт. Мы поднимемся на вершину холма, который раньше был вулканом, и осмотрим расположенную на нём оборонительную крепость.

Индейская ярмарка в пещере. Вы сможете увидеть и по желанию купить уникальные сувениры коренных народов Чили: мапуче, аймара и рапа нуи.

Бронзовый фонтан. Я покажу вам волшебный фонтан, созданный по проекту французского архитектора Виктора Вильнёва. В него принято бросать монетки и загадывать желания.

Кафедральный собор. Вы осмотрите главный собор города в стиле барокко, где похоронены все епископы и архиепископы Сантьяго.

Президентский дворец Ла Монеда. Если повезёт, мы увидим торжественную смену караула — она проходит раз в 2 дня.

Современные районы. Мы заедем в богатые восточные районы города с небоскрёбами, модными площадями и парками.

Канатная дорога на холм Сан-Кристобаль. На промежуточной станции вы сможете освежиться в огромном бассейне под открытым небом. А на вершине — увидеть белоснежную статую Девы Марии и полюбоваться городом с высоты.

Ресторан с морской тематикой (по желанию). Каждый зал в нём выполнен в своём стиле. Вы сможете пообедать на стилизованном борту корабля, в капитанской каюте или подводной лодке. Блюда здесь приносят официанты-роботы.

Организационные детали