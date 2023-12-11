Сантьяго - первая встреча

Индивидуальная экскурсия в Сантьяго

Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили

Сантьяго — современный мегаполис и хранитель многовековой истории Чили. Небоскрёбы из стекла и бетона соседствуют здесь с колониальным центром.

Вы увидите и то и другое! А также прокатитесь по канатной дороге к самому высокому холму города Сан-Кристобаль, посетите индейскую ярмарку и оцените старинную крепость на бывшем вулкане.
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Сантьяго - первая встреча
Ближайшие даты:
11
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Описание

Что вас ожидает

Старинный форт. Мы поднимемся на вершину холма, который раньше был вулканом, и осмотрим расположенную на нём оборонительную крепость.

Индейская ярмарка в пещере. Вы сможете увидеть и по желанию купить уникальные сувениры коренных народов Чили: мапуче, аймара и рапа нуи.

Бронзовый фонтан. Я покажу вам волшебный фонтан, созданный по проекту французского архитектора Виктора Вильнёва. В него принято бросать монетки и загадывать желания.

Кафедральный собор. Вы осмотрите главный собор города в стиле барокко, где похоронены все епископы и архиепископы Сантьяго.

Президентский дворец Ла Монеда. Если повезёт, мы увидим торжественную смену караула — она проходит раз в 2 дня.

Современные районы. Мы заедем в богатые восточные районы города с небоскрёбами, модными площадями и парками.

Канатная дорога на холм Сан-Кристобаль. На промежуточной станции вы сможете освежиться в огромном бассейне под открытым небом. А на вершине — увидеть белоснежную статую Девы Марии и полюбоваться городом с высоты.

Ресторан с морской тематикой (по желанию). Каждый зал в нём выполнен в своём стиле. Вы сможете пообедать на стилизованном борту корабля, в капитанской каюте или подводной лодке. Блюда здесь приносят официанты-роботы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla
  • Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — около 4000-5000 песо туда/обратно, бассейн — 7000 песо/взрослые, 4000 песо/дети до 13 лет
  • По желанию можно заменить канатную дорогу на смотровую площадку на 62 этаже небоскрёба Sky Costanera. Цена билета — 16000 песо/взрослые, 6000 песо/дети 4-12 лет.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу организовать экскурсию из аэропорта, Вальпараисо, Конкона или Виньи-дель-Мар. Цену и детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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