Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Вы увидите и то и другое! А также прокатитесь по канатной дороге к самому высокому холму города Сан-Кристобаль, посетите индейскую ярмарку и оцените старинную крепость на бывшем вулкане.
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Описание
Что вас ожидает
Старинный форт. Мы поднимемся на вершину холма, который раньше был вулканом, и осмотрим расположенную на нём оборонительную крепость.
Индейская ярмарка в пещере. Вы сможете увидеть и по желанию купить уникальные сувениры коренных народов Чили: мапуче, аймара и рапа нуи.
Бронзовый фонтан. Я покажу вам волшебный фонтан, созданный по проекту французского архитектора Виктора Вильнёва. В него принято бросать монетки и загадывать желания.
Кафедральный собор. Вы осмотрите главный собор города в стиле барокко, где похоронены все епископы и архиепископы Сантьяго.
Президентский дворец Ла Монеда. Если повезёт, мы увидим торжественную смену караула — она проходит раз в 2 дня.
Современные районы. Мы заедем в богатые восточные районы города с небоскрёбами, модными площадями и парками.
Канатная дорога на холм Сан-Кристобаль. На промежуточной станции вы сможете освежиться в огромном бассейне под открытым небом. А на вершине — увидеть белоснежную статую Девы Марии и полюбоваться городом с высоты.
Ресторан с морской тематикой (по желанию). Каждый зал в нём выполнен в своём стиле. Вы сможете пообедать на стилизованном борту корабля, в капитанской каюте или подводной лодке. Блюда здесь приносят официанты-роботы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla
- Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — около 4000-5000 песо туда/обратно, бассейн — 7000 песо/взрослые, 4000 песо/дети до 13 лет
- По желанию можно заменить канатную дорогу на смотровую площадку на 62 этаже небоскрёба Sky Costanera. Цена билета — 16000 песо/взрослые, 6000 песо/дети 4-12 лет.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По запросу я могу организовать экскурсию из аэропорта, Вальпараисо, Конкона или Виньи-дель-Мар. Цену и детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.