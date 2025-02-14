Мои заказы

Контрасты Сантьяго: история и современность

Погрузитесь в атмосферу Сантьяго, где старинная архитектура соседствует с современными районами. Узнайте больше о культуре и истории столицы Чили
Сантьяго - город контрастов, где исторические здания соседствуют с современными кварталами.

На экскурсии можно увидеть архитектурные шедевры, подняться на холм с панорамным видом на город и посетить богемные районы с яркими граффити.

Путешествие откроет важные моменты истории Чили, включая испанскую колонизацию и современные архитектурные тренды.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет понять, как Сантьяго сохраняет свои традиции в условиях урбанизации
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая архитектура
  • 🎨 Богемные кварталы
  • 🌄 Панорамные виды
  • 🚡 Современные районы
  • 📜 История Чили
  • 🎭 Уличное искусство

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Контрасты Сантьяго: история и современность» - с ноября по февраль. В эти месяцы в Сантьяго тёплая и сухая погода, что делает прогулки особенно комфортными. Весной и осенью, в марте-апреле и сентябре-октябре, также приятно, но возможны кратковременные дожди. В зимние месяцы, с мая по август, температура может быть ниже, но экскурсия всё равно остаётся доступной и интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Контрасты Сантьяго: история и современность© Мария
Ближайшие даты:
23
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Президентский дворец
  • Площадь Пласа-де-Армас
  • Кафедральный собор
  • Квартал Беллависта

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Оцените богатую архитектуру исторического центра: Президентский дворец, здания Биржи, Верховного суда и Конгресса, площадь Пласа-де-Армас и Кафедральный собор
  • Прогуляетесь по богемному кварталу ярких граффити и муралов Беллависта
  • Подниметесь на старинном фуникулёре на самый высокий холм города и насладитесь панорамой столицы на фоне величественных Анд
  • Спуститесь на современной канатной дороге в новые фешенебельные районы и погуляете по ним

Я расскажу:

  • О важнейших моментах в истории Чили: от борьбы за независимость до диктатуры
  • Какие следы здесь оставила испанская колонизация
  • Как город меняется в 21 веке и каковы современные архитектурные тренды
  • Как уличное искусство влияет на атмосферу Сантьяго
  • Как местные жители сохраняют свои традиции и культуру в условиях урбанизации
  • Как горы и реки воздействуют на климат города

Организационные детали

Фуникулёр и канатная дорога оплачиваются дополнительно. Общая стоимость билетов — около $5 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Сантьяго
Привет! Меня зовут Маша, и я живу в Сантьяго — столице удивительного Чили. Я работаю гидом и тимлидом авторских туров для русскоязычных путешественников по всей Латинской Америке. Этот край света вдохновляет меня каждый день, и я хочу делиться этим с вами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Давид
14 фев 2025
Мария прекрасный гид! Всё прошло на одном дыхании. Места показаны, истории рассказаны, вопросы отвечены. Самые искренние рекомендации!

Входит в следующие категории Сантьяго

