Сантьяго - город контрастов, где исторические здания соседствуют с современными кварталами.
На экскурсии можно увидеть архитектурные шедевры, подняться на холм с панорамным видом на город и посетить богемные районы с яркими граффити.
Путешествие откроет важные моменты истории Чили, включая испанскую колонизацию и современные архитектурные тренды.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет понять, как Сантьяго сохраняет свои традиции в условиях урбанизации
На экскурсии можно увидеть архитектурные шедевры, подняться на холм с панорамным видом на город и посетить богемные районы с яркими граффити.
Путешествие откроет важные моменты истории Чили, включая испанскую колонизацию и современные архитектурные тренды.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет понять, как Сантьяго сохраняет свои традиции в условиях урбанизации
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая архитектура
- 🎨 Богемные кварталы
- 🌄 Панорамные виды
- 🚡 Современные районы
- 📜 История Чили
- 🎭 Уличное искусство
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Контрасты Сантьяго: история и современность» - с ноября по февраль. В эти месяцы в Сантьяго тёплая и сухая погода, что делает прогулки особенно комфортными. Весной и осенью, в марте-апреле и сентябре-октябре, также приятно, но возможны кратковременные дожди. В зимние месяцы, с мая по август, температура может быть ниже, но экскурсия всё равно остаётся доступной и интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Президентский дворец
- Площадь Пласа-де-Армас
- Кафедральный собор
- Квартал Беллависта
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Оцените богатую архитектуру исторического центра: Президентский дворец, здания Биржи, Верховного суда и Конгресса, площадь Пласа-де-Армас и Кафедральный собор
- Прогуляетесь по богемному кварталу ярких граффити и муралов Беллависта
- Подниметесь на старинном фуникулёре на самый высокий холм города и насладитесь панорамой столицы на фоне величественных Анд
- Спуститесь на современной канатной дороге в новые фешенебельные районы и погуляете по ним
Я расскажу:
- О важнейших моментах в истории Чили: от борьбы за независимость до диктатуры
- Какие следы здесь оставила испанская колонизация
- Как город меняется в 21 веке и каковы современные архитектурные тренды
- Как уличное искусство влияет на атмосферу Сантьяго
- Как местные жители сохраняют свои традиции и культуру в условиях урбанизации
- Как горы и реки воздействуют на климат города
Организационные детали
Фуникулёр и канатная дорога оплачиваются дополнительно. Общая стоимость билетов — около $5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Сантьяго
Привет! Меня зовут Маша, и я живу в Сантьяго — столице удивительного Чили. Я работаю гидом и тимлидом авторских туров для русскоязычных путешественников по всей Латинской Америке. Этот край света вдохновляет меня каждый день, и я хочу делиться этим с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Давид
14 фев 2025
Мария прекрасный гид! Всё прошло на одном дыхании. Места показаны, истории рассказаны, вопросы отвечены. Самые искренние рекомендации!
Входит в следующие категории Сантьяго
Похожие экскурсии из Сантьяго
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Познакомьтесь с Сантьяго через уникальную экскурсию: от старинных крепостей до современных небоскрёбов. Погрузитесь в атмосферу Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
11 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
$450
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому Сантьяго
Путешествие начинается с исторического центра Сантьяго, где вы увидите главные достопримечательности и насладитесь видами с холма Санта Лусия
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:30
$435 за всё до 4 чел.