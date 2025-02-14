5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
22 фев в 09:30
23 фев в 09:30
$435 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Сантьяго: история и современность
Погулять по центру города, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее
Завтра в 10:00
22 фев в 10:00
$300 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Съездить в гости к великому поэту и попробовать местные вина на винограднике
Завтра в 10:00
22 фев в 08:00
$615 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДавид14 февраля 2025Мария прекрасный гид! Всё прошло на одном дыхании. Места показаны, истории рассказаны, вопросы отвечены. Самые искренние рекомендации!
- ККсения16 января 2025Спасибо за прекрасный день, проведенный в Сантьяго! У нас полностью сложилось представление о самом городе, о его истории и достопримечательностях
- ООльга16 декабря 2024Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал
- ААнастасия26 августа 2024Я очень рада, что начала знакомство с Чили и Сантьяго с экскурсии с Маратом:) Благодаря этой экскурсии, можно почувствовать себя в
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в феврале 2025
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