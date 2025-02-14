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Сантьяго немного как дома, увидеть и понять архитектурную ткань города, услышать интересные истории о его прошлом и настоящем. Марат - очень внимательный и вежливый гид, он тщательно подходит к планированию экскурсии, чтобы успеть как можно больше, но при этом вдумчиво и не на бегу. Спасибо большое Марату за экскурсию, местную сим-карту, рекомендации и сюрприз! П. С: А морской ресторан - совершенно чудесен!:) И своей едой, и эстетикой:)