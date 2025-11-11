От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар
Увидеть самые красивые уголки центрального Чили - от города-сада до города на 45 холмах
Приглашаю вас в увлекательное путешествие, которое охватит три жемчужины региона: динамичный Сантьяго, колоритный Вальпараисо и очаровательную Винья-дель-Мар. Я познакомлю вас с наиболее значимыми местами и историей каждого города. Расскажу, как живут чилийцы, какие традиции чтят и как проводят досуг.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Наше приключение начнётся в Сантьяго, где мы окунёмся в историю, посетив Оружейную площадь с величественным Кафедральным собором, а также увидим президентский дворец Ла Монеда.
Затем отправимся на побережье Тихого океана в главный курортный город страны — Винья-дель-Мар. Вы увидите единственную статую моаи, привезённую с таинственного острова Пасхи на материк.
После небольшого перерыва на обед в местном ресторанчике мы поедем в Вальпараисо — город, который в 2015 году был признан самым счастливым местом на Земле!
Вас ждёт его богемная атмосфера, живописные виды 45 холмов, яркие муралы и граффити, изящная европейская архитектура и старинные фуникулёры 19 века. И, возможно, мы встретим игривых и любопытных морских львов, греющихся на прибрежных скалах.
На протяжении всего путешествия мы будем беседовать о богатом прошлом и динамичном настоящем этих прибрежных городов, их истории и архитектуре, повседневной жизни, природе, культуре и самобытных традициях.
Примерный тайминг
Сантьяго — 1-1,5 ч
Дорога до Виньи-дель-Мар — 1,5 ч
Винья-дель-Мар вместе с обедом — 2,5-3 ч
Вальпараисо — около 4 ч
Дорога до Сантьяго — 1,5 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств и пожеланий.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla
По запросу я могу организовать трансфер из аэропорта Сантьяго, Вальпараисо, Конкона, Виньи-дель-Мар или порта Сан-Антонио — детали в переписке
Порядок посещения городов может меняться в зависимости от даты
В стоимость включено: платные дороги и парковки, билеты на фуникулёр, питьевая вода. Еда и напитки оплачиваются дополнительно: средний чек обеда $30–40 за человека
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваш гид в Сантьяго
Провёл экскурсии для 51 туриста
Я живу в Чили уже много лет. Являюсь сертифицированным гидом-переводчиком, а также организую туры по Чили и другим странам Южной Америки — Аргентине, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадору и другим. Провожу
экскурсии по Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Сантьяго и другим городам.
Говорю на русском, испанском, французском и английском языках. Люблю путешествия, фотографию, футбол, новые эмоции и впечатления.
Стараюсь показать гостям максимум интересных и самобытных мест, при этом не перегружая информацией. Помогаю прочувствовать аутентичную атмосферу Чили и насладиться ею.
Буду рад познакомить вас с этой прекрасной, удивительной и полной контрастов страной!
Оксана
11 ноя 2025
Всем,hola. Сегодня были на экскурсии по Сантьяго и прибрежным городам с Маратом. Понравилось всё-от пунктуальности гида,его заботе о комфорте туристов,его аккуратном вождении автомобиля параллельно с проведением экскурсии,его возможности быстро переключаться читать дальше
с испанского на русский (у нас была интернациональная команда),его знание истории мест,где мы гуляли и проезжали(выбор оптимальных мест для фотосессий,даже флаги Чили и России были заблаговременно приготовлены Маратом),возможность посетить нетуристические аутентичные места(знакомство с разносторонним Роберто,который предстал перед нами не только как искусный пекарь,но и в образе изобретателя и астронома) и даже лежбище морских львов в порту(если,я правильно индентифицировала этих мажоров,которым следовало бы жить в более суровых условиях),а рандомное посещение и обучение танго на экскурсии дорогого стоит(помните,только по понедельникам),понравился обед в ресторане (учитывайте,что порции большие). Благодарим за возможность прикоснуться и увидеть так много интересного,яркого и позитивного во время краткосрочного пребывания в Чили.