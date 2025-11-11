Приглашаю вас в увлекательное путешествие, которое охватит три жемчужины региона: динамичный Сантьяго, колоритный Вальпараисо и очаровательную Винья-дель-Мар. Я познакомлю вас с наиболее значимыми местами и историей каждого города. Расскажу, как живут чилийцы, какие традиции чтят и как проводят досуг.

Описание экскурсии

Наше приключение начнётся в Сантьяго, где мы окунёмся в историю, посетив Оружейную площадь с величественным Кафедральным собором, а также увидим президентский дворец Ла Монеда.

Затем отправимся на побережье Тихого океана в главный курортный город страны — Винья-дель-Мар. Вы увидите единственную статую моаи, привезённую с таинственного острова Пасхи на материк.

После небольшого перерыва на обед в местном ресторанчике мы поедем в Вальпараисо — город, который в 2015 году был признан самым счастливым местом на Земле!

Вас ждёт его богемная атмосфера, живописные виды 45 холмов, яркие муралы и граффити, изящная европейская архитектура и старинные фуникулёры 19 века. И, возможно, мы встретим игривых и любопытных морских львов, греющихся на прибрежных скалах.

На протяжении всего путешествия мы будем беседовать о богатом прошлом и динамичном настоящем этих прибрежных городов, их истории и архитектуре, повседневной жизни, природе, культуре и самобытных традициях.

Примерный тайминг

Сантьяго — 1-1,5 ч

Дорога до Виньи-дель-Мар — 1,5 ч

Винья-дель-Мар вместе с обедом — 2,5-3 ч

Вальпараисо — около 4 ч

Дорога до Сантьяго — 1,5 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств и пожеланий.

Организационные детали