Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Сантьяго, где история, культура и архитектура переплетаются в удивительный коктейль! Сантьяго – это не просто город в Чили, это его сердце и душа.
Это столица, бьющийся
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсииСантьяго, столица Чили, – это город контрастов, где современность гармонично переплетается с богатой историей. Хотите увидеть всё самое интересное за один день? Тогда этот сити-тур для вас! Мы начнём с холма Санта-Лусия, живописного оазиса в самом сердце города. Поднимемся по его извилистым тропинкам на самую вершину, наслаждаясь пышной зеленью, фонтанами и архитектурными памятниками, чтобы в итоге вознаградить себя потрясающим видом на Сантьяго. Затем мы окунемся в атмосферу исторического центра Сантьяго, где каждый камень дышит историей. Прогуляемся по его мощёным улочкам, любуясь колониальной архитектурой, посетим Оружейную площадь и узнаем интересные факты о прошлом и настоящем чилийской столицы. После этого нас ждёт обед в уникальном ресторане-музее с морской тематикой! Представьте себе: свежайшие морепродукты, приготовленные по традиционным чилийским рецептам, и всё это в окружении экспонатов, посвященных морской истории. Но самое интересное - блюда вам будут привозить официанты-роботы! Это не просто обед, а настоящее погружение в мир технологий и гастрономических удовольствий. А кульминацией нашего тура станет подъём на холм Сан-Кристобаль, откуда открывается панорамный вид на весь город и величественные Анды. Мы поднимемся на канатной дороге или фуникулёре, чтобы насладиться захватывающими пейзажами и сделать незабываемые фотографии. Этот сити-тур – идеальный способ познакомиться с Сантьяго-де-Чили, увидеть его главные достопримечательности и получить массу положительных эмоций. Присоединяйтесь! Важная информация:
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla.
- Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — около 4000-5000 песо туда/обратно, фуникулер 4000-6000 песо туда/обратно.
- По понедельникам канатная дорога не работает.
- По желанию можно заменить канатную дорогу на смотровую площадку на 62 этаже небоскрёба Sky Costanera. Цена билета (+ дополнительно оплачивается билет для гида) — 20 000 песо/взрослые, 6000 песо/дети 5-12 лет.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- По запросу я могу организовать экскурсию из аэропорта Сантьяго, Вальпараисо, Конкона или Виньи-дель-Мар. Цену и детали уточняйте в переписке.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор.
- Наденьте удобную обувь.
- Не забудьте про фотоаппарат!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Санта-Лусия
- Исторический центр
- Оружейная площадь
- Кафедральный Собор
- Главпочтамт, Каса колорада
- Холм Сан-Кристобаль
- Ресторан-музей
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Платные дороги и парковки
- Вода
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу / фуникулёр / Sky Costanera
- Питание (обед в ресторане)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Завершение: В конце экскурсии я отвезу вас в ваш отель в Сантьяго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сантьяго
