Индивидуальная
до 4 чел.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
Завтра в 09:30
20 окт в 09:30
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:30
22 окт в 09:30
от $270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
Сегодня в 09:00
20 окт в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
