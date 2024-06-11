Мы проведём целый день на природе — и это будет отличный день! Посетим альпаковую ферму в чилийской глубинке, где вы погладите и покормите трогательных альпак. Отправимся в одну из самых известных в мире виноделен-бутиков. Там вы продегустируете гордость Чили: белые и красные вина из долины Касабланка. Узнаете, чем они так хороши, и пообедаете в местном ресторане.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Альпаковая ферма

Вы познакомитесь с милыми и пушистыми альпаками, покормите их и узнаете много интересного об этом уникальном животном, которое одомашнили 6000 лет назад. Мы также поговорим о процессе производства одежды и пряжи из шерсти альпаки, которая в 7 раз теплее овечьей. Прямо на ферме вы сможете приобрести тёплые вещи и аксессуары из 100%-ной шерсти альпаки: свитера, шапки, варежки, шарфы, пончо, одеяла, шали и многое другое. Это станет прекрасный подарком, привезённым домой из Чили.

Винодельня в долине Касабланка

Вас ждёт прогулка среди виноградников и групповой гастротур по винодельне с дегустацией 4-5 премиальных вин из ягод, растущих в долине Касабланка.

Вы понаблюдаете за технологией производства и погрузитесь в историю чилийского виноделия.

Послушаете о различных сортах винограда. Узнаете, почему сегодня около 95% производимого в мире вина сорта Карменер родом из Чили. И отчего белые вина из долины Касабланка — одни из лучших в мире.

Во время экскурсии вы пообедаете в ресторане, который входит в топ-20 лучших ресторанов в мире среди виноделен. Насладитесь изысканной кухней, прекрасным вином, живописными видами и пением птиц.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla. Есть детское кресло — пожалуйста, заранее сообщите о его необходимости.

Важно: заказывайте экскурсию минимум за 3 суток до желаемой даты — это необходимо для бронирования ресторана, посещения альпаковой фермы и винодельни

заказывайте экскурсию минимум за 3 суток до желаемой даты — это необходимо для бронирования ресторана, посещения альпаковой фермы и винодельни Порядок посещения мест может меняться в зависимости от даты

В стоимость включены: услуги русскоязычного гида-водителя, трансфер из вашего отеля в Вальпараисо или в Винье-дель-Мар, платные дороги и парковки, прохладительные напитки и снеки

Дополнительные расходы