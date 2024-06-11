Мы проведём целый день на природе — и это будет отличный день! Посетим альпаковую ферму в чилийской глубинке, где вы погладите и покормите трогательных альпак. Отправимся в одну из самых известных в мире виноделен-бутиков. Там вы продегустируете гордость Чили: белые и красные вина из долины Касабланка. Узнаете, чем они так хороши, и пообедаете в местном ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Альпаковая ферма
Вы познакомитесь с милыми и пушистыми альпаками, покормите их и узнаете много интересного об этом уникальном животном, которое одомашнили 6000 лет назад. Мы также поговорим о процессе производства одежды и пряжи из шерсти альпаки, которая в 7 раз теплее овечьей. Прямо на ферме вы сможете приобрести тёплые вещи и аксессуары из 100%-ной шерсти альпаки: свитера, шапки, варежки, шарфы, пончо, одеяла, шали и многое другое. Это станет прекрасный подарком, привезённым домой из Чили.
Винодельня в долине Касабланка
- Вас ждёт прогулка среди виноградников и групповой гастротур по винодельне с дегустацией 4-5 премиальных вин из ягод, растущих в долине Касабланка.
- Вы понаблюдаете за технологией производства и погрузитесь в историю чилийского виноделия.
- Послушаете о различных сортах винограда. Узнаете, почему сегодня около 95% производимого в мире вина сорта Карменер родом из Чили. И отчего белые вина из долины Касабланка — одни из лучших в мире.
- Во время экскурсии вы пообедаете в ресторане, который входит в топ-20 лучших ресторанов в мире среди виноделен. Насладитесь изысканной кухней, прекрасным вином, живописными видами и пением птиц.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla. Есть детское кресло — пожалуйста, заранее сообщите о его необходимости.
- Важно: заказывайте экскурсию минимум за 3 суток до желаемой даты — это необходимо для бронирования ресторана, посещения альпаковой фермы и винодельни
- Порядок посещения мест может меняться в зависимости от даты
- В стоимость включены: услуги русскоязычного гида-водителя, трансфер из вашего отеля в Вальпараисо или в Винье-дель-Мар, платные дороги и парковки, прохладительные напитки и снеки
Дополнительные расходы
- Альпаковая ферма — €20/чел. Оплачивается в начале экскурсии наличными
- Групповой тур с дегустацией 4 вин — €30/чел., с дегустацией 5 вин — €40/чел. Частный тур с дегустацией 5 вин и закусками — €50/чел.
- Обед на винодельне: средний чек — €40/чел.
- По запросу я могу организовать трансфер из Сантьяго и других городов Чили — цену и детали уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Выезд из Сантьяго и других городов оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваш гид в Вальпараисо
Меня зовут Марат, я живу в Чили уже много лет. Провожу экскурсии по Вальпараисо, Винье-дель-Мар, Сантьяго и другим городам центральной части страны. Говорю на русском, испанском, французском и английском языках. Люблю путешествия, фотографию, новые эмоции и впечатления. Стараюсь показать гостям максимум интересных и самобытных мест, при этом не перегружая информацией. Помогаю прочувствовать аутентичную атмосферу Чили и насладиться ей!Задать вопрос
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