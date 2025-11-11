Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по трём очаровательным прибрежным городкам: Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон.
Описание экскурсии
Друзья, приглашаем вас в увлекательное путешествие по трём уникальным городам чилийского побережья: Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон. Вас ждёт день, полный ярких красок, морского бриза, исторических открытий и природных чудес. Отправьтесь с нами, чтобы открыть для себя три жемчужины Чили за один день! Во время нашей экскурсии мы исследуем:
- Вальпараисо. Этот город, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поразит вас своей богемной атмосферой, крутыми холмами, украшенными красочными муралами и граффити, очаровательной европейской архитектурой, напоминающей о богатой истории города, а также фуникулёрами XIX века, поднимающимися к захватывающим видам! Погрузитесь в яркий и богемный мир этого города-порта!
- Винья-дель-Мар. Известный как «Город-сад», Винья-дель-Мар очарует вас своими ухоженными улицами и парками, роскошными дворцами, которые словно сошли со страниц истории, элегантными пляжами и набережными. И, конечно же, не пропустите уникальную возможность увидеть единственного моаи, привезённого с острова Пасхи на материк!
Конкон. Почувствуйте себя исследователем, прогуливаясь по величественным песчаным дюнам, откуда открываются захватывающие виды на океан. Запечатлейте красоту прибрежных скал, о которые разбиваются волны. Откройте для себя все сокровища чилийского побережья за один день! Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и потрясающие фотографии! Важная информация:.
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсия начинается из г. Винья-дель-Мар, г. Вальпараисо или г. Конкон. Рекомендую отели Виньи-дель-Мар. Детали уточняйте в переписке.
- Порядок посещения мест может меняться в зависимости от даты.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор.
- Наденьте удобную обувь.
- Не забудьте про фотоаппарат!
По вторникам-воскресеньям, выезд с утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дюны Конкона
- Цветочные часы
- Статуя моаи
- Рыбный рынок
- Холм Алегре
- Холм Консепсьон
- Холм Артиллерия
- Площадь Сотомайор
- Башня Турри
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Фуникулёр
- Платные дороги и парковки
- Вода
Что не входит в цену
- Питание (обед в ресторане)
- Личные расходы
- Билеты в музеи (опционально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Винье-дель-Мар / Вальпараисо / Конконе
Завершение: В конце экскурсии я отвезу вас в ваш отель в Винье-дель-Мар / Вальпараисо / Конконе
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам-воскресеньям, выезд с утра.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсия начинается из г. Винья-дель-Мар, г. Вальпараисо или г. Конкон. Рекомендую отели Виньи-дель-Мар. Детали уточняйте в переписке
- Порядок посещения мест может меняться в зависимости от даты
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор
- Наденьте удобную обувь
- Не забудьте про фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
