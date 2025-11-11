Друзья, приглашаем вас в увлекательное путешествие по трём уникальным городам чилийского побережья: Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон. Вас ждёт день, полный ярких красок, морского бриза, исторических открытий и природных чудес. Отправьтесь с нами, чтобы открыть для себя три жемчужины Чили за один день! Во время нашей экскурсии мы исследуем:

Вальпараисо. Этот город, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поразит вас своей богемной атмосферой, крутыми холмами, украшенными красочными муралами и граффити, очаровательной европейской архитектурой, напоминающей о богатой истории города, а также фуникулёрами XIX века, поднимающимися к захватывающим видам! Погрузитесь в яркий и богемный мир этого города-порта!

Винья-дель-Мар. Известный как «Город-сад», Винья-дель-Мар очарует вас своими ухоженными улицами и парками, роскошными дворцами, которые словно сошли со страниц истории, элегантными пляжами и набережными. И, конечно же, не пропустите уникальную возможность увидеть единственного моаи, привезённого с острова Пасхи на материк!

Конкон. Почувствуйте себя исследователем, прогуливаясь по величественным песчаным дюнам, откуда открываются захватывающие виды на океан. Запечатлейте красоту прибрежных скал, о которые разбиваются волны. Откройте для себя все сокровища чилийского побережья за один день! Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и потрясающие фотографии! Важная информация:.

