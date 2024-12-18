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20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$360
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Конкон: Откройте для себя чилийское побережье за один день
Начало: Ваш отель в Винье-дель-Мар / Вальпараисо / Конконе
Расписание: По вторникам-воскресеньям, выезд с утра.
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
$360 за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 декабря 2024Пятница, 13-е – замечательный день! Потому что именно в пятницу, 13 декабря, потрясающую экскурсию «Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1
- OOlga16 июня 2024Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных
Ответы на вопросы от путешественников по Вальпараисо в категории «От вашего отеля»
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