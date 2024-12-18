Экскурсии от вашего отеля в Вальпараисо

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Вальпараисо на русском языке, цены от $360, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
На машине
8 часов
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$360$450 за всё до 3 чел.
Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Конкон: Откройте для себя чилийское побережье за один день
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Конкон: Откройте для себя чилийское побережье за один день
Начало: Ваш отель в Винье-дель-Мар / Вальпараисо / Конконе
Расписание: По вторникам-воскресеньям, выезд с утра.
Завтра в 09:00
27 мая в 09:00
$360 за экскурсию
Чили - страна вина и альпак
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
$450 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 декабря 2024
    Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
    Пятница, 13-е – замечательный день! Потому что именно в пятницу, 13 декабря, потрясающую экскурсию «Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1
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    день» провел для меня Марат. Причем он приехал за мной из Виньи, где живет, в Сантьяго (за 120 километров!), а после тура по прибрежным городам доставил в аэропорт. Про красоты и интересности городов писать не буду – кто соберется на эту экскурсию, и сам все увидит, а отмечу то, что понравилось в работе гида. 1. Пунктуальность. Марат приехал за мной за 20 минут до условленного времени и идеально точно рассчитал маршрут – в аэропорт мы приехали минута в минуту в оговоренное время. 2. Гибкость. Пока ехали по скоростной трассе к побережью, гид уточнил мои интересы и предложил несколько вариантов – на что сделать упор в ходе экскурсии. 3. Заботливость. Накануне поездки Марат прислал сообщение с прогнозом погоды и рекомендациями о подходящей одежде. В машине была приготовлена питьевая вода для меня. 4. Знания, выбор материала. Хорошо продуманный и сбалансированный маршрут: не было ни спешки, ни затянутости на отдельных отрезках пути, сочетание пеших прогулок и передвижения на машине оказалось оптимальным. За несколько часов было показано и рассказано очень многое: архитектура и природа, история и местные привычки, поэзия Неруды и тонкости чилийской кулинарии. Заглянули в колоритные улочки, куда не водят тургруппы. Пообщались с морским львом. Увидели, как работает художник-граффитист. Пообедали в атмосферном ресторане-галеоне (за небольшие деньги, но с большими порциями). 5. Отношение к туристу/клиенту. Марат сразу сказал: «Я покажу вам Вальпараисо и Винью, как сделал бы это для родственника». Именно так и получилось. А в конце поездки он преподнес неожиданный и очень приятный подарок. Рекомендую этот тур, тем более что снизилась цена на него.

  • O
    Olga
    16 июня 2024
    Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
    Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных
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    мест, посвятил в историю региона. Несмотря на не самые удачные погодные условия, день прошел на ура! увидеть бушующее море, прокатиться на фуникулере, которому почти 150 лет, прогуляться по цветным улочкам Вальпараисо. И конечно же музей Фонка!! мой фаворит. Множество чудесных воспоминаний увозим с собой. Спасибо!

    Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал насМы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас

Ответы на вопросы от путешественников по Вальпараисо в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Вальпараисо в мае 2025
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