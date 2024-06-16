8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
€308 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный день в долине Касабланка
Путешествие с долгим послевкусием по трём чилийским винодельням
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga16 июня 2024Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных
Ответы на вопросы от путешественников по Вальпараисо в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Вальпараисо в августе 2024
Сейчас в Вальпараисо в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 308 до 385. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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