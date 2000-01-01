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COVID-19 в Дании
Хорошие фотографии Дании в высоком разрешении
Фотографии Дании — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Королевство Дания
Музей под открытым небом Den Gamle By
Экскурсия по каналам Копенгагена
Статуя Русалочки
Мыс Гренен
Робьерг-миле (дрейфующая дюна)
Национальный парк Тю
Фигурки Кей Бойесен
Русалочка – маленькая копия Копенгагской скульптуры
Ниссе
Датский королевский фарфор
Датское масляное печенье
Десерты из лакрицы
Центр аренды автомобилей в аэропорту Копенгагена
Паром Лесё - Фредериксхавн
Современные поезда InterCity
Станция метро Аксель Мёллерс Хаве
Baisikeli в Копенгагене – центр аренды, ремонта и кафе
Общественный автобус
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Каструп
Аэропорт Каструп, Копенгаген
Виза в Данию
В Дании есть много бесплатных или очень дешевых базовых кемпингов
Данхостел Орхус Сити, Орхус
Хостел Generator, Копенгаген
Отель Nimb в центре Копенгагена
Отель Legoland, Биллунде
Отель Bella Sky Comwell 4 *, Копенгаген
Аквавит
Фрикаделлер
Sol over Gudhjem
Стегт флэкс
Традиционная колбаса-медистер – это скандинавское угощение, которое обычно едят на Рождество.
Smorrebrod
Джазовый фестиваль в Копенгагене
Moesgard Viking Moot
Рождество в садах Тиволи
С фестивальной недели в Орхусе
Рок-фестиваль в Роскилле
Парк развлечений Баккен
Художественный музей AroS
Деревня Саксун, на северо-западе острова Стреймой
Рабьергская миля
Замок Эгесков
Жители Дании любят гулять на свежем воздухе 🚴🏻♀️
Датчане входят в число самых счастливых людей в мире 🥳
Музей кораблей викингов в Роскилле
Музей Ганса Христиана Андерсена
Дом LEGO
Национальный музей
Нюхавн
Сады Тиволи
Копенгаген
Колдинг
Эсбьерг
Ольборг
Оденсе
Орхус
Копенгаген, Дания
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