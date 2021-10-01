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Копенгаген, Дания

Постоянно входящая в тройку самых счастливых стран мира, Дания – процветающая страна с сильными социальными льготами и низким рейтингом неравенства доходов.

Копенгаген, столица, – это прохладный космополитический город, в котором дружелюбные жители создают приветливую атмосферу, более типичную для маленького городка, чем для столицы. Копенгаген, синоним смелой архитектуры и ультрасовременного дизайна, также является пионером в кулинарии. На мощеных улочках и продуваемых ветрами площадях расположены одни из лучших ресторанов мира, в первую очередь Noma, блестящее детище Рене Редзепи.

В пешеходном центре Копенгагена легко ориентироваться – путешественники могут почувствовать пульс города в районе Митпэкинг, порыться в антикварных магазинах в мультикультурном районе Норребро, принять участие в общественной жизни во Фритауне Христиании и, конечно же, посетить Нюхавн, наиболее известен своей причудливой гаванью, яркими торговыми домами и бурной ночной жизнью.

Но Дания – это не только её крутая столица. Зеландия, остров, на котором расположен Копенгаген, также является домом для Роскилле – когда-то столицы викингов Дании. Наряду с парящим собором, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь есть музей, в котором находятся одни из наиболее хорошо сохранившихся кораблей викингов, когда-либо обнаруженных, а также несколько симпатичных кафе, магазинов и галерей. С 1971 года в городе также проводится ежегодный фестиваль Роскилле, вся выручка которого направляется непосредственно на гуманитарные и культурные цели.

Оденсе на острове Фюн – тоже достойное место. Родина Ганса Христиана Андерсена (его желтый дом на мощеной улице в центре Оденсе сейчас является музеем поэтов), Оденсе – культурная жемчужина, где вам не придется бороться с толпами туристов.

На севере западное побережье Ютландии тянется более чем на 500 км от её южных болот до дрейфующих песчаных дюн и широких песчаных пляжей Северной Ютландии. Скаген, самый северный город Дании на восточном побережье полуострова Скаген-Одде на крайнем севере Ютландии, является излюбленным местом отдыха датских семей, которые приезжают погреться на золотых пляжах и полюбоваться сверкающими скандинавскими закатами. Жизнь здесь прекрасна, неудивительно, что Дания – одна из самых счастливых стран мира.

Интересный факт: Даннеброг – старейший национальный флаг в мире Дания 🇩🇰

Общая информация

Столица

Копенгаген

Население

5 822 763 человек;

название жителей – датчане, мужчина – датчанин, женщина – датчанка.

Площадь страны

43 0944 км²

Валюта

Датская крона (DKK; символ kr) = 100 эре. Банкноты достоинством в 1 000, 500, 200, 100 и 50 крон. Монеты имеют достоинства в 20, 10, 5, 2 и 1 и 50 эре

Форма правления

Конституционная монархия

Язык

Официальный язык – датский. Многие датчане также говорят на английском, немецком или французском языках

Религия

Преимущественно население придерживается евангелическо-лютеранских взглядов (74,7 %), небольшая часть населения православные, римские-католики, мусульмане (5,5 %) и другие меньшинства.

Телефонный код

+45

Важные номера

Полиция, пожарная служба и скорая помощь:

Звоните (+45) 112 в случае опасности для жизни, вас свяжут с полицией, пожарной частью или скорой помощью;

в случае опасности для жизни, вас свяжут с полицией, пожарной частью или скорой помощью; в случае травм или внезапной болезни позвоните (+45) 1813 и поговорите с медсестрой, врачом или обратитесь в отделение неотложной помощи больницы.

и поговорите с медсестрой, врачом или обратитесь в отделение неотложной помощи больницы. (+45) 114 – по данному номеру можно связаться с полицией, если это не экстренная ситуация.

Посольство России в Копенгагене

Адрес: Kristianiagade 5, 2100 Copenhagen O, Дания (Кристианиагаде 5, 2100 Копенгаген);

Телефон: +45 3542-5585, 3542-5586,3542-5582;

Факс: +45 3542-3741;

Электронная почта: embrus@mail.dk;

www: http://www.denmark.mid.ru/.

Консульский отдел:

Телефон: +45 3538-2370, 3538-2378;

Факс: +45 3542-0287;

Электронная почта: ruscons@mail.dk.

Где находится Дания

Расположенная к юго-западу от Швеции и к югу от Норвегии, Дания – самая маленькая скандинавская страна. Страна состоит из полуострова Ютландия (находится к северу от Германии) и более 400 островов разного размера, некоторые из них населены, связаны с материком мостом или паромом. Ландшафт состоит в основном из низменных плодородных земель, пересеченных буковыми лесами, небольшими озерами и фьордами.

Гренландия и Фарерские острова также находятся под суверенитетом Королевства Дания, несмотря на то, что оба имеют самоуправление. Фарерские острова – это группа из 18 крупных островов в Северной Атлантике с населением 51628 человек (2020 г.), история которого восходит к периоду викингов. Гренландия расположена между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами и крупнейшим неконтинентальным островом в мире. Большая часть Гренландии покрыта постоянным ледяным покровом, население составляет 55 992 человек (оценка 2019 г.), что делает её наименее густонаселенной территорией в мире.

Интересный факт: В Дании 444 острова, но только 76 из них населены.

Популярные направления

Орхус Оденсе Ольборг Эсбьерг Колдинг Копенгаген

Копенгаген (615 993 чел. на 2018 год) – признан одним из самых зелёных городов в мире, большая часть центра города, доступна только для пешеходов, а количество велосипедов превышает количество автомобилей на улице. Он также полон причудливых достопримечательностей, а на горизонте преобладают изящные шпили, а не громоздкие небоскребы, типичные для других современных городов.

(615 993 чел. на 2018 год) – признан одним из самых зелёных городов в мире, большая часть центра города, доступна только для пешеходов, а количество велосипедов превышает количество автомобилей на улице. Он также полон причудливых достопримечательностей, а на горизонте преобладают изящные шпили, а не громоздкие небоскребы, типичные для других современных городов. Орхус – по данным последней переписи населения в 2017 году в Орхусе проживало 336111 человек. Обязательно остановитесь во втором по величине городе Дании, прежде чем исследовать прекрасные пейзажи севера страны. Главный город Ютландии. Оживленный город с прекрасным музеем под открытым небом «Старый город (Den Gamle By)».

– по данным последней переписи населения в 2017 году в Орхусе проживало 336111 человек. Обязательно остановитесь во втором по величине городе Дании, прежде чем исследовать прекрасные пейзажи севера страны. Главный город Ютландии. Оживленный город с прекрасным музеем под открытым небом «Старый город (Den Gamle By)». Оденсе – один из старейших городов на юге Дании с момента его основания в самом конце X века. Легенда гласит, что город был создан амбициозным и победоносным человеком, который дал ему имя в честь Одина, бога из скандинавской мифологии. Напомним, что «Один» у викингов – бог войны, это прерогатива всех богов и самый могущественный из всех. Назвав город, основатель Оденсе хотел сделать город бесспорной столицей всей Скандинавии. В Оденсе проживает около 178 210 жителей. Именно по этому показателю город занимает третье место в рейтинге крупнейших городов Дании. Два известных человека проживали в этом городе, это писатель Ганс Христиан Андерсен и Артур Нильсен, известный датский художник.

– один из старейших городов на юге Дании с момента его основания в самом конце X века. Легенда гласит, что город был создан амбициозным и победоносным человеком, который дал ему имя в честь Одина, бога из скандинавской мифологии. Напомним, что «Один» у викингов – бог войны, это прерогатива всех богов и самый могущественный из всех. Назвав город, основатель Оденсе хотел сделать город бесспорной столицей всей Скандинавии. В Оденсе проживает около 178 210 жителей. Именно по этому показателю город занимает третье место в рейтинге крупнейших городов Дании. Два известных человека проживали в этом городе, это писатель Ганс Христиан Андерсен и Артур Нильсен, известный датский художник. Ольборг – один из крупнейших городов на севере Дании с населением 142937 человек (2021 год), занимающий четвертое место в рейтинге. Этот город был исторически важным центром, где жили предки датчан, имение, названное викингами. В десяти километрах к северу от центра Ольборга находится кладбище викингов. Сегодня Ольборг можно рассматривать как испытательный центр современной архитектуры. Кунстен , городской музей современного искусства или Мюзик-холл и архитектурный центр Утцон , являются тремя символическими зданиями возрождения города. Сегодня самым известным жителем города Ольборга является не кто иной, как Йорн Утцон , архитектор, спроектировавший Сиднейский оперный театр. Помимо модернизма Ольборга, исторический центр города также великолепен, и его стоит посетить.

– один из крупнейших городов на севере Дании с населением 142937 человек (2021 год), занимающий четвертое место в рейтинге. Этот город был исторически важным центром, где жили предки датчан, имение, названное викингами. В десяти километрах к северу от центра Ольборга находится кладбище викингов. Сегодня Ольборг можно рассматривать как испытательный центр современной архитектуры. , городской музей современного искусства или и архитектурный центр , являются тремя символическими зданиями возрождения города. Сегодня самым известным жителем города Ольборга является не кто иной, как , архитектор, спроектировавший Сиднейский оперный театр. Помимо модернизма Ольборга, исторический центр города также великолепен, и его стоит посетить. Эсбьерг – крупный датский город являющийся единственным городом на Восточном побережье. Это также самый важный торговый порт в Дании. Другой уникальной особенностью Эсбьерга является то, что он расположен примерно в 30 километрах от крупнейшей оффшорной ветряной электростанции в мире. В пятом по величине городе Дании проживает чуть более 72 168 человек (2019 год). Эсберг расположен к северу от национального парка Вадехавет. Парк, более известный как Национальный парк Ваттового моря . Это участок площадью почти 1500 км2, который включает морской заповедник площадью более 1150 км2. Одним из ворот в этот парк является Рибе, один из самых красивых городов Дании.

– крупный датский город являющийся единственным городом на Восточном побережье. Это также самый важный торговый порт в Дании. Другой уникальной особенностью Эсбьерга является то, что он расположен примерно в 30 километрах от крупнейшей оффшорной ветряной электростанции в мире. В пятом по величине городе Дании проживает чуть более 72 168 человек (2019 год). Эсберг расположен к северу от национального парка Вадехавет. Парк, более известный как . Это участок площадью почти 1500 км2, который включает морской заповедник площадью более 1150 км2. Одним из ворот в этот парк является Рибе, один из самых красивых городов Дании. Колдинг – город на перекрестке дорог между Востоком и материковой частью Дании, здесь проживает 61 222 человек (2021 год). Этот город не является самым популярным туристическим направлением в стране, однако, если вы проезжаете через город, не стесняйтесь отправиться в объезд через замок Колдинг, Ботанический сад или Музей изящных искусств Колдинга.

Интересный факт: В Копенгагене находится самая длинная пешеходная торговая улица в мире – улица Строге, где вы найдете множество международных и местных брендов.

Топ достопримечательностей в Дании

Сады Тиволи Нюхавн Национальный музей Дом LEGO Музей Ганса Христиана Андерсена Музей кораблей викингов в Роскилле

Дания может похвастаться прекрасными пляжами, сказочными замками, частыми лесами, умеренным климатом, приветливыми гражданами и подкупающей жизнерадостностью. Найдите своё идеальное место для посещения с нашим списком главных достопримечательностей Дании:

Сады Тиволи – всемирно известный парк развлечений и очаровательный сад, расположенный в Копенгагене. Это место является одним из самых посещаемых туристических мест на европейском континенте.

– всемирно известный парк развлечений и очаровательный сад, расположенный в Копенгагене. Это место является одним из самых посещаемых туристических мест на европейском континенте. Нюхавн – живописный район с разноцветными домами, где Ганс Христиан Андерсен жил в зрелые годы, несомненно, является одной из самых туристических достопримечательностей Копенгагена и обязательным для посещения каждым путешественником.

– живописный район с разноцветными домами, где Ганс Христиан Андерсен жил в зрелые годы, несомненно, является одной из самых туристических достопримечательностей Копенгагена и обязательным для посещения каждым путешественником. Национальный музей – крупнейший и наиболее полный культурно-исторический музей страны предлагает широкий спектр интересных вещей, которые стоит увидеть. Практически как в машине времени, вы можете встретить викингов, египетских мумий и старую хашу из Христиании.

– крупнейший и наиболее полный культурно-исторический музей страны предлагает широкий спектр интересных вещей, которые стоит увидеть. Практически как в машине времени, вы можете встретить викингов, египетских мумий и старую хашу из Христиании. Дом LEGO в Биллунде – место где родился легендарный кубик LEGO, а также семейный парк аттракционов, который понравится всем возрастам. Посетители также могут узнать все об истории LEGO и её основателях.

– место где родился легендарный кубик LEGO, а также семейный парк аттракционов, который понравится всем возрастам. Посетители также могут узнать все об истории LEGO и её основателях. Музей Ганса Христиана Андерсена – стремится представить жизнь Андерсена совершенно по-новому и дать посетителям возможность ощутить его мир. Пейзаж, архитектура и современный выставочный дизайн тесно переплетаются. Две трети музея находятся под землей, а над ним – сказочный сад.

– стремится представить жизнь Андерсена совершенно по-новому и дать посетителям возможность ощутить его мир. Пейзаж, архитектура и современный выставочный дизайн тесно переплетаются. Две трети музея находятся под землей, а над ним – сказочный сад. Музей кораблей викингов в Роскилле – отправьтесь в плавание на 1000-летнем корабле викингов по Роскилле-фьорду и узнайте о жизни бесстрашных воинов с помощью увлекательных выставок, цифровых инсталляций и увлекательных мероприятий.

– отправьтесь в плавание на 1000-летнем корабле викингов по Роскилле-фьорду и узнайте о жизни бесстрашных воинов с помощью увлекательных выставок, цифровых инсталляций и увлекательных мероприятий. Рундеторн (Круглая башня) – башня и обсерватория 17 века, является старейшей действующей обсерваторией в Европе и символом городского пейзажа Копенгагена.

– башня и обсерватория 17 века, является старейшей действующей обсерваторией в Европе и символом городского пейзажа Копенгагена. Дворец Амалиенборг – посещение дворца вызовет интерес посетителей не только потому, что это зимняя резиденция королевской семьи, но и потому, что 150 лет датской истории раскрываются в разнообразных залах и выставках.

Интересный факт: Эресуннский мост, построенный в 1999 году, представляет собой выдающееся инженерное сооружение. Он пересекает пролив Эресунн между Данией и Швецией. Приблизительно 16 км, мост представляет собой комбинацию автомагистрали и железной дороги. Вся конструкция на самом деле состоит из моста, искусственного острова и искусственного туннеля длиной 4 км.

На самом деле, это лишь маленькая часть тех достопримечательностей, что есть в Дании. Если перечислять все, у нас закончится допустимое количество символов, а вам придётся остаться жить в Дании 😅

Особенности страны и жителей

Датчане входят в число самых счастливых людей в мире 🥳 Жители Дании любят гулять на свежем воздухе 🚴🏻‍♀️

История

Первые племена датчан, были известны ещё до каменного века, прибыли они на современную территорию Дании в железном веке и установили торговые связи с Римской империей. С IX-го века датчане или викинги были яростными колониальными мореплавателями, которые совершали набеги, торговали и укоряли земли от Исландии до Канады, а к началу 1000-х годов они колонизировали земли в Англии, Ирландии и Франции.

Обратившись в христианство, викинги достигли своего пика в начале XI века, когда Кнут Великий создал объединенное англо-датское королевство с Норвегией, которое просуществовало почти 20 лет.

Пик могущества Дании пришелся на начало XIII века, когда преемники Кнута взяли под свой контроль Скандинавию и части современной Германии, Эстонии и Финляндии. Эта империя быстро распалась, и хотя Дания, Норвегия и Швеция воссоединились в конце XIV века благодаря кровным связям между их правящими семьями, три нации провели большую часть последующих 350 лет в почти постоянном конфликте друг с другом.

Основав колонии в Индии, Западной Африке и Вест-Индии в XVII веке, Дания открыла свое либертарианское сердце и после кровавых демократических революций Народной весны во Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Польше и других европейских странах в 1848 год, Дания мирно стала конституционной монархией.

Утраченный аппетит к войне привел к решающему поражению Пруссии и Австрийской империи Габсбургов и прекращению правления земли Шлезвиг-Гольштейн в 1864 году. Впоследствии Дания стремилась сохранить нейтралитет в Европе и подписала пакт о ненападении с нацистской Германией, но в 1939 году была оккупированной.

В послевоенный период Дания стала соучредителем НАТО и Европейской ассоциации свободной торговли, вступила в ЕЭС (ныне ЕС) в 1973 году и отказалась от евро в 2000 году. С 1953 года однопалатный парламент Дании избирается по принципу пропорционального представительства, сделать коалиционную администрацию стандартной функцией

Особенности народы

Датские черты, которые вы можете оценить. Именно они заставляют датчан жить счастливо:

Уважение . Датчане с таким уважением относятся к частной жизни других людей. Не вмешиваются в жизни других людей и не тратят своё время на бесполезные вещи, такие как сплетни или заговоры.

. Датчане с таким уважением относятся к частной жизни других людей. Не вмешиваются в жизни других людей и не тратят своё время на бесполезные вещи, такие как сплетни или заговоры. Прямолинейность . Они ненавидят слишком много разговоров без причины. Они сразу переходят к делу и строго выражают свои мысли.

. Они ненавидят слишком много разговоров без причины. Они сразу переходят к делу и строго выражают свои мысли. Открытость и честность . Датчане редко скрывают своё мнение. Им нравится выражать себя открыто и представлять вещи такими, какие они есть, даже если кажется, что они против них.

. Датчане редко скрывают своё мнение. Им нравится выражать себя открыто и представлять вещи такими, какие они есть, даже если кажется, что они против них. Пунктуальность . Время – самый ценный ресурс человека. Они не любят тратить его впустую. Вы говорите в 19.00, встречаетесь в 19.00, не позже, но и ненамного раньше. А встречи, должны длиться минимально необходимое время. Производительность имеет значение.

. Время – самый ценный ресурс человека. Они не любят тратить его впустую. Вы говорите в 19.00, встречаетесь в 19.00, не позже, но и ненамного раньше. А встречи, должны длиться минимально необходимое время. Производительность имеет значение. Юмор. Говорят, что родина сарказма – Дания. Они саркастичны не только по отношению к другим, но и к себе. Не нужно стесняться выглядеть смешно).

У Датчан есть слово для уютного чувства единения, Хюгге – это термин, означает создание теплой атмосферы и наслаждение хорошими вещами в жизни с хорошими людьми.

Финансовая сторона

Уровень жизни в Дании высок и поддерживается обширными мерами социального обеспечения и справедливым распределением доходов. Процветание страны стало возможным благодаря развитой фармацевтической промышленности, морскому судоходству, возобновляемым источникам энергии и высокотехнологичному сельскохозяйственному сектору.

Сфера услуг составляет 76% её ВВП в 2017 году. Значительная часть рабочих мест в сфере услуг приходится на государственное управление, образование, здравоохранение и социальные услуги. Туризм – это развивающаяся отрасль, хотя в основном она ограничивается летними месяцами.

Дания является членом ЕС, но не входит в зону евро. Она также неохотно принимает меры, которые воспринимаются как угрожающие его суверенитету. ВВП 324,9 млрд долларов США (2017 г.).

Безопасность

Уровень преступности, как правило, низкий, но карманные кражи и похищение сумок иногда происходят в многолюдных районах, в основном в столице.

Имейте в виду, что воры могут использовать различные способы, чтобы отвлечь вас, особенно когда вы садитесь и выходите из переполненного общественного транспорта. Также известно, что воры действуют в вестибюлях отелей, в кафе и ресторанах.

Храните свои личные вещи, включая паспорта и деньги, в безопасности. Вам также следует следить за багажом, в том числе в верхнем багажном отделении, когда вы путешествуете поездом в аэропорт и из аэропорта.

Этот вид преступлений чаще встречается на центральном вокзале, станции Норрепорт и на главной торговой улице Строгет, а также в других популярных среди туристов районах, таких как Христиания, Нюхавн и Конгенс Ниторв. Также известно, что в аэропорту Каструп работают карманники.

Вам следует проявлять особую осторожность в районах Христиании и Норребро, особенно поздно ночью.

Интересный факт: Существует неофициальный датский закон «Джантелов» (Janteloven), согласно которому «никто не лучше другого»

Климат

В Дании умеренный климат с относительно прохладным летом и умеренно холодной зимой. Что касается осадков, то здесь выпадает около 765 мм в год.

Весна (с марта по май) начинается с холода, но постепенно воздух прогревается. Обычно это самый засушливый сезон.

(с марта по май) начинается с холода, но постепенно воздух прогревается. Обычно это самый засушливый сезон. Лето (с июня по август) – лучшее время для посещения, так как погода приятная, с длинным световым днём – около 17 часов светового дня в день в июне и июле – благодаря своей северной широте. В июле средний максимум в Копенгагене составляет 21 ° C, но температура в городах на севере будет ниже, так как они граничат с Северным морем. Изменение климата влияет на все страны, включая Данию, поэтому время от времени бывают жаркие дни, когда температура поднимается до 30 ° C и выше.

(с июня по август) – лучшее время для посещения, так как погода приятная, с длинным световым днём – около 17 часов светового дня в день в июне и июле – благодаря своей северной широте. В июле средний максимум в Копенгагене составляет 21 ° C, но температура в городах на севере будет ниже, так как они граничат с Северным морем. Изменение климата влияет на все страны, включая Данию, поэтому время от времени бывают жаркие дни, когда температура поднимается до 30 ° C и выше. Осень (с сентября по ноябрь) часто бывает ветреной и дождливой, возьмите с собой дождевик, если вы планируете приехать в эти месяцы.

(с сентября по ноябрь) часто бывает ветреной и дождливой, возьмите с собой дождевик, если вы планируете приехать в эти месяцы. Зима (с декабря по февраль) холодная, а дни короткие (в декабре солнце садится с 15:30 до 16:30). В январе средний максимум составляет 2 ° C, а средний минимум -2 ° C в Копенгагене.

Чем можно заняться в Дании

Замок Эгесков Рабьергская миля Деревня Саксун, на северо-западе острова Стреймой Художественный музей AroS Парк развлечений Баккен

Многие знают эту страну просто как Данию, но на самом деле это Королевство Дания благодаря королевской семье, которая проживала здесь веками и сделала её суверенным государством. В результате дворцы и замки сильно выделяются на ландшафте, и если вы любитель истории, вам будет чем заняться.

Возможно, некоторые из лучших достопримечательностей Дании находятся на открытом воздухе, так как эта страна является местом, где сосредоточены самые потрясающие природные достопримечательности на земле, такие как плавающие песчаные дюны, которые меняют свое местоположение каждый год, и величественные скалы, приносящие с собой 65 миллионов лет истории. Если этого было недостаточно, вы можете исследовать некоторые острова у главного побережья страны, где вы найдете обширные сосновые леса, диких лошадей и расслабляющих тюленей. В зависимости от ваших интересов вы можете отправиться в путешествие во времени, чтобы узнать все о корнях викингов самой маленькой страны в Северном регионе, или быстро перемотать вперед в будущее в некоторых из самых современных музеев мира, таких как Морской музей или Художественный музей AroS.

Интересный факт: Парк развлечений Баккен, расположенный в Клампенборге, к северу от Копенгагена, открылся в 1583 году и в настоящее время является старейшим действующим парком развлечений в мире.

Национальные праздники и фестивали

Рок-фестиваль в Роскилле С фестивальной недели в Орхусе Рождество в садах Тиволи Moesgard Viking Moot Джазовый фестиваль в Копенгагене

Дания – оживленная страна в Европе с ежегодным календарем, наполненным событиями и фестивалями, происходящими круглый год. Фестивали в Дании варьируются от религиозных ритуалов до королевских торжеств и спортивных мероприятий, не говоря уже о музыкальных фестивалях. Вы можете посетить некоторые из этих фестивалей во время поездки в Данию, чтобы добавить праздничной атмосферы в свою поездку и повеселиться.

Рок-фестиваль в Роскилле (май) – крупнейшее публичное мероприятие страны и один из самых популярных фестивалей Дании.

(май) – крупнейшее публичное мероприятие страны и один из самых популярных фестивалей Дании. Орхусский фестиваль (конец августа - начало сентября) – самый большой ежегодный фестиваль в мире, который является одним из самых грандиозных и крупнейших фестивалей Дании. Посетители могут насладиться широким спектром достопримечательностей и культурных шоу, таких как местные музыкальные группы, танцы, документальные фильмы, культурные семинары и вкусная кухня, в течение более 10 дней с конца августа до начала сентября.

(конец августа - начало сентября) – самый большой ежегодный фестиваль в мире, который является одним из самых грандиозных и крупнейших фестивалей Дании. Посетители могут насладиться широким спектром достопримечательностей и культурных шоу, таких как местные музыкальные группы, танцы, документальные фильмы, культурные семинары и вкусная кухня, в течение более 10 дней с конца августа до начала сентября. Канун Нового года в Копенгагене (31 декабря) – хотя новогодние гуляния проходят по всему Копенгагену, туристам стоит отправиться на площадь Амалиенборг. Тысячи местных жителей и туристов собираются здесь вовсю, чтобы увидеть фейерверк и устроить захватывающую вечеринку. Парад королевской гвардии проходит перед площадью, и это лучшая возможность разобраться в датской монархии.

(31 декабря) – хотя новогодние гуляния проходят по всему Копенгагену, туристам стоит отправиться на площадь Амалиенборг. Тысячи местных жителей и туристов собираются здесь вовсю, чтобы увидеть фейерверк и устроить захватывающую вечеринку. Парад королевской гвардии проходит перед площадью, и это лучшая возможность разобраться в датской монархии. Рождество в садах Тиволи – исторический сад наполнен мерцающими рождественскими украшениями, лучшие деревянные дома украшены сосновыми ветками и заснеженными деревьями, чтобы создать неповторимую атмосферу северного Рождества с 17 ноября по 31 декабря. Конечно, Санта и его сани пригласят всех на 27 веселых аттракционов и уютную рождественскую ярмарку в тематическом парке.

– исторический сад наполнен мерцающими рождественскими украшениями, лучшие деревянные дома украшены сосновыми ветками и заснеженными деревьями, чтобы создать неповторимую атмосферу северного Рождества с 17 ноября по 31 декабря. Конечно, Санта и его сани пригласят всех на 27 веселых аттракционов и уютную рождественскую ярмарку в тематическом парке. Moesgard Viking Moot (июль) – это ежегодное историческое мероприятие по реконструкции в Орхусе, с рынком викингов на неделю и имитацией битв, что делает его одним из популярных фестивалей в Дании . Это самая крупная реконструкция эпохи викингов в Дании, которая проходит на побережье музея Месгард и недалеко от него.

(июль) – это ежегодное историческое мероприятие по реконструкции в Орхусе, с рынком викингов на неделю и имитацией битв, что делает его одним из популярных . Это самая крупная реконструкция эпохи викингов в Дании, которая проходит на побережье музея Месгард и недалеко от него. Джазовый фестиваль в Копенгагене – одно из самых ярких и вдохновляющих событий в Европе джазовый фестиваль в Копенгагене, который проводится каждый июль. Датская столица достаточно живописна, но с особым представлением и великолепными выступлениями на улицах она впечатляет.

Интересный факт о рождественской традиции: Традиционный рождественский десерт в Дании – называется рисаламанде (рисовый пудинг) с острым вишневым соусом. Очищенный миндаль прячут где-то в сервировочной миске, и счастливчик, который найдет миндаль в своей порции, получает небольшой миндальгаве (миндальный подарок).

Традиционная датская кухня

Smorrebrod Традиционная колбаса-медистер – это скандинавское угощение, которое обычно едят на Рождество. Стегт флэкс Sol over Gudhjem Фрикаделлер Аквавит

Датская кухня известна своей простотой: в основном это мясо, рыба, ржаной хлеб и картофель. Правда с 2000-х годов местные повара переосмыслили местную кухню в современном стиле.

Копенгаген является местом для ряда ресторанов, которые могут похвастаться звездами Мишлен или статусом «восходящей звезды», среди гастрономических тяжеловесов – Geranium, Noma, AOC, Kadeau и многие другие.

Дания знаменита своими сортами пива Carlsberg и Tuborg и аквавитом, но в последнее время стали преуспевать крафтовые пивоварни.

Блюда:

Открытый сэндвич (Smorrebrod) – это традиционное датское обеденное блюдо, состоящее из намазанного маслом ржаного хлеба с нарезанным мясом, рыбой или сыром.

– это традиционное датское обеденное блюдо, состоящее из намазанного маслом ржаного хлеба с нарезанным мясом, рыбой или сыром. Колбаса Медистер (Medister) – колбаса фаршированная свининой и специями, едят с коричневым соусом и свеклой.

Стегт флэкс – жареная свинина с соусом из петрушки и картофеля, считается национальным блюдом.

– жареная свинина с соусом из петрушки и картофеля, считается национальным блюдом. Селёдка - копченая или маринованная. На острове Борнхольм фирменное блюдо называется Sol over Gudhjem, что в переводе означает «солнце над Gudhjem», оно представляет собой намазанный маслом кусок ржаного хлеба, покрытый селедкой, красным луком и яичным желтком.

- копченая или маринованная. На острове Борнхольм фирменное блюдо называется Sol over Gudhjem, что в переводе означает «солнце над Gudhjem», оно представляет собой намазанный маслом кусок ржаного хлеба, покрытый селедкой, красным луком и яичным желтком. Фрикаделлер – жареные фрикадельки из рыбы, свинины или смеси свинины и говядины, которые едят с картофелем и соусом из петрушки. Рыбный фрикаделлер обычно едят холодным с ремуладом и / или жареным луком. .

Национальные напитки:

Датчане предпочитают крепкий и черный кофе.

Аквавит, известный как шнапс, употребляют с холодной едой и во время празднования Рождества, желательно с пивом. Подается ледяным. .

Чаевые

В отелях и ресторанах цены указаны полностью, и чаевые давать не нужно.

Где остановиться в Дании

Отель Bella Sky Comwell 4 *, Копенгаген Отель Legoland, Биллунде Отель Nimb в центре Копенгагена Хостел Generator, Копенгаген Данхостел Орхус Сити, Орхус В Дании есть много бесплатных или очень дешевых базовых кемпингов

Отели – во всех крупных городах и морских курортах есть отели и пансионаты. Оценка: существует система оценки от 1 до 5 звезд по системе Hotelstars Union;

– во всех крупных городах и морских курортах есть отели и пансионаты. Оценка: существует система оценки от 1 до 5 звезд по системе Hotelstars Union; кровать и завтрак – превосходные отели типа «постель и завтрак» можно найти по всей Дании. Некоторые из них небольшие и предоставляют только местную кухню, но другие рассчитаны на туристов и имеют как международную, так и местную кухню. Для получения дополнительной информации свяжитесь с VisitDenmark;

– превосходные отели типа «постель и завтрак» можно найти по всей Дании. Некоторые из них небольшие и предоставляют только местную кухню, но другие рассчитаны на туристов и имеют как международную, так и местную кухню. Для получения дополнительной информации свяжитесь с VisitDenmark; кемпенги – кемперы должны приобрести кемпинговую книжку, доступную в кемпингах. Более 400 кемпингов официально признаны и классифицируются по оборудованию и убежищу – они имеют знак пирамидальной палатки. Оценка от 1 (низшая) до 5 (высшая), контролируется Датским советом по кемпингу. Цены сильно различаются. Для получения дополнительной информации и списка кемпингов свяжитесь с VisitDenmark. .

Виза

Виза в Данию

Дания является шенгенской страной, поэтому применяется схема шенгенской визы.

Для граждан РФ требуется виза для въезда в Данию;

стоимость шенгенской визы для граждан РФ – 35 евро (туристическая виза), если вам требуется срочная виза то цена будет выше – 70 евро;

для въезда в Данию у вас также должен быть действующий загранпаспорт, выданный в течение последних десяти лет. Его срок не должен истекать через 3 месяца после возвращения с Шенгенской зоны, также у вас должен быть обратный билет и достаточно средств на время пребывания.

Срок действия – до 90 дней в любой 180-дневный период.

Медицинская страховка

Всем путешественникам требуется страховка, без неё сделать визу в Данию не получится – это обязательное требование. Для получения датской визы размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 тыс. евро.

Как добраться до Дании

Аэропорт Каструп, Копенгаген Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Каструп

Самолётом

Лучший способ добраться из России в Данию – лететь самолётом.

Москва . Самый быстрый перелёт из аэропорта Шереметьево (Москва) в аэропорт Каструп (Копенгаген) – прямым рейсом, который занимает 2 ч 45 мин. Например, из Шереметьево совершается в неделю два перелёта, средняя стоимость которых 13914 руб.

. Самый быстрый перелёт из аэропорта Шереметьево (Москва) в аэропорт Каструп (Копенгаген) – прямым рейсом, который занимает 2 ч 45 мин. Например, из Шереметьево совершается в неделю два перелёта, средняя стоимость которых 13914 руб. Санкт-Петербург. Прямых рейсы по данному маршруту на данный момент нет. Самый удобный рейс из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в аэропорт Каструп (Копенгаген) совершает авиакомпания Finnair (либо его «дочка» NORRA) с пересадкой в аэропорту «Вантаа» Хельсинки, время в пути 5 ч 25 мин., средняя стоимость 11560 руб.

Поездом

Прямого поезда из России в Данию нет. До времен связанных с ограничениями Covid-19, можно было добраться до Дании на поезде, с пересадкой в Берлине. Но рейсы отменны и когда всё восстановится пока неизвестно.

Автобусом

Прямых автобусных маршрутов между Россией и Данией к сожалению нет, единственный вариант добраться в Данию на автобусе из ближайших европейских городов, таких как Братислава, Берлин, Прага, Будапешт и т.д.

Передвижение по стране

Общественный автобус Baisikeli в Копенгагене – центр аренды, ремонта и кафе Станция метро Аксель Мёллерс Хаве Современные поезда InterCity Паром Лесё - Фредериксхавн Центр аренды автомобилей в аэропорту Копенгагена

Аренда автомобилей

Обычно доступно для водителей старше 21 года. Однако многие фирмы взимают дополнительную плату с водителей младше 25 лет. Представлены все крупные международные фирмы.

Велосипеды

Вдоль многих дорог проложены велосипедные дорожки, а в сельской местности – многокилометровые живописные велосипедные дорожки. Велосипеды можно легко взять с собой на паромы, поезда, автобусы и внутренние авиалинии.

Общественный транспорт

Копенгаген имеет интегрированную сеть автобусов и городских поездов, известную как S-tog, а также метро. Такси также широко доступны в городах. Чаевые водителю давать не принято, но округление стоимости проезда – обычное дело.

Поезда

Главные города на всех островах связаны железнодорожной сетью. Государственные железные дороги (DSB) управляют рядом экспрессов под названием Lyntogs, которые предоставляют бесперебойные дальние перевозки. Поезда InterCity (IC) быстрее и прямее. В большинстве поездов InterCity резервирование места не требуется, но рекомендуется, если вы хотите быть уверенным в том, что у вас будет место.

Тарифы на проезд для пассажиров DSB основаны на зональной системе. Стоимость зависит от пройденного расстояния; стоимость километра снижается с увеличением продолжительности поездки. В сопровождении взрослого до двух детей в возрасте до 12 лет путешествуют бесплатно. Также действуют скидки для пассажиров старше 65 лет и групп от восьми человек.

Паромы

Есть частые паромы из Зеландии Одде в Эбельтофт и Орхус, а также из Рённе в Кёге. На более крупных паромах обычно есть рестораны или кафе, а также телевизионные, видео- и кинотеатры, магазины, игровые площадки для детей и спальные комнаты.

Что привезти из Дании в качестве сувенира

Десерты из лакрицы Датское масляное печенье Датский королевский фарфор Ниссе Русалочка – маленькая копия Копенгагской скульптуры Фигурки Кей Бойесен

Что может быть лучше, чем заново пережить удивительное путешествие, в которое вы отправились, распаковав свои сувениры по возвращении домой? Дания может многое предложить в культурном плане, есть большое количество датских сувениров, которые вы можете привезти домой. Чтобы облегчить вам задачу, ХорошоТАМ перечислит все варианты подарков и сувениров, которые вы можете привезти из Дании.

Вкусные сувениры – хороший подарок даже несмотря на свою банальность. К чему же присмотреться на полках датских супермаркетов:

сладости – флеболлер, лакричные десерты, блекаге, шоколад, печенье от Антона Берга;

сыры – присмотритесь к следующим сортам Danbo, Молбо, Фунбо, Эльбо, Эсром, Bla Castello, Danable;

алкоголь – Гаммель данск, Aquavit, местные сорта пива (Tuborg, Carlsberg, Faxe и Ceres).

Лего – эти красочные кубики были впервые изобретены в Дании в 1949 году. Приобретите своим детям или для себя игровые наборы во флагманском магазине Lego на Строгет, пешеходном бульваре Копенгагена.

Датский королевский фарфор – блюда и чашки этого культового бренда с бело-голубыми узорами добавят очарования Старого Света вашим домашним посиделкам.

Идеи подарков:

Фигурки Кей Бойесен – деревянные фигурки животных. Медведь, длиннорукая обезьянка, слон и т.д. Они стали самым популярным подарком для детей в Дании.

– деревянные фигурки животных. Медведь, длиннорукая обезьянка, слон и т.д. Они стали самым популярным подарком для детей в Дании. Герои сказок Г.Х Андерсена – игрушки в виде любимых персонажей (Дюймовочка, Кай и Герда, оловянный солдатик), а также книги.

– игрушки в виде любимых персонажей (Дюймовочка, Кай и Герда, оловянный солдатик), а также книги. Ниссе – самая популярная рождественская фигура – озорной эльф по имени Ниссе. Если вы увидите в сувенирных магазинах маленького марионеточного парня в серой шерстяной одежде, белых сабо и красном чепце, купите его – это же датский эльф!

– самая популярная рождественская фигура – озорной эльф по имени Ниссе. Если вы увидите в сувенирных магазинах маленького марионеточного парня в серой шерстяной одежде, белых сабо и красном чепце, купите его – это же датский эльф! Русалочка – среди самых известных подарков из столицы Дании, маленькая копия скульптуры героини всем известной сказки. Туристы могут легко найти памятные вещи, украшенные с её изображением.

Плюсы и минусы отдыха

Как и любая страна для жизни и отдыха, Дания имеет свои плюсы и минусы.

Минусы:

Цены на еду, напитки и сувениры высокие;

погода (скандинавская погода редко бывает хорошей, а зимы в Дании могут быть холодными и снежными);

сложности с поиском жилья, особенно в Копенгагене (если вы предпочитаете путешествовать самостоятельно).

Плюсы:

Доброжелательные жители;

безопасность;

самая зеленая страна в мире с общим баллом 82,50 (индекс EPI) 2020 год;

доступность велосипедов – это просто, дешево, быстро и полезно для здоровья;

богатая культура и история страны;

множество достопримечательностей.

Что нужно сделать обязательно

Национальный парк Тю Робьерг-миле (дрейфующая дюна) Мыс Гренен Статуя Русалочки Экскурсия по каналам Копенгагена Музей под открытым небом Den Gamle By

Дания – одна из самых ярких скандинавских стран. Благодаря богатой истории, удивительному современному искусству и загадочной скандинавской мифологии вы никогда не почувствуете недостатка в развлечениях в Дании.

И так обязательно рекомендуем в Дании:

Посетить национальный парк Тю;

подняться на Робьерг-миле;

совершить путешествие к самой северной точке Дании – Гренен;

осмотреть статую Русалочки в Копенгагене;

понаблюдать за дикими лошадьми Лангеланда;

посетить замок Кронборг.

В первый день вашего пребывания в стране прогуляйтесь по историческому центру Копенгагена, сядьте на борт лодки и совершите экскурсию по каналам, а затем посетите художественный музей Нью-Карлсберг Глиптотек.

В свой последний день постарайтесь получить как можно больше от датской культуры. Орхус – отличное место для этого. Начните с посещения музея современного искусства. Они имеют 5 этажей, наполненных современным искусством. После этого, если вас интересует старая Дания, отправляйтесь в Гамле - это музейный квартал, спроектированный таким образом, чтобы показать вам, как жили датчане 200 лет назад. Последней достопримечательностью дня, вероятно, должны стать местные ботанические сады. Огромные комнаты, наполненные цветами с разных континентов.

У датчан очень упорядоченный, но счастливый образ жизни. Для них жизнь предназначена для того, чтобы её можно было прожить, а не проводить в офисе. Большинство туристов проводят время только в Копенгагене. Однако эти люди упускают гораздо больше. Не езжайте просто в Копенгаген! Обязательно исследуйте береговые линии, крошечные города и красивые парки, которые заполняют эту маленькую, но замечательную страну.

Команда ХорошоТАМ желает вам хорошего отдыха ✈️ и напоследок предлагает посмотреть видео о жизни в Дании 😍