Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Копенгагену. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Столица Дании - Копенгаген - пожалуй, самый известный город во всей Скандинавии. Кроме того, Копенгаген – самый посещаемый туристами скандинавский город. И Копенгаген, безусловно, стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Так как показать все самое важное в Копенгагене за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут: старейшая в городе улица, дворец Кристиансборг, Датский парламент, старый и новый корпуса Королевской библиотеки, Ратушная площадь, кафедральный собор, Латинский квартал, Круглая башня и замок Розенборг.

Синий маршрут: торговая улица Strøget, Новая Королевская площадь, Старая Королевская опера, Новая гавань, дворцовый ансамбль Амалиенборг, главный городской канал, статуя Русалочки, крепость Кастелет и Мраморная церковь.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.