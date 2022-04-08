Персональная прогулка с гидом по Копенгагену

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Копенгагену
Персональная прогулка с гидом по Копенгагену
Персональная прогулка с гидом по Копенгагену
Персональная прогулка с гидом по Копенгагену

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Кристиансборг
  • Мраморная Церковь
  • Мост Højbro
  • Фонтан Аисты
  • Собор Св. Николая
  • Старый Оперный театр
  • Скульптура Русалочки
  • Крепость Кастеллет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Копенгагену. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Столица Дании - Копенгаген - пожалуй, самый известный город во всей Скандинавии. Кроме того, Копенгаген – самый посещаемый туристами скандинавский город. И Копенгаген, безусловно, стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Так как показать все самое важное в Копенгагене за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут: старейшая в городе улица, дворец Кристиансборг, Датский парламент, старый и новый корпуса Королевской библиотеки, Ратушная площадь, кафедральный собор, Латинский квартал, Круглая башня и замок Розенборг.

Синий маршрут: торговая улица Strøget, Новая Королевская площадь, Старая Королевская опера, Новая гавань, дворцовый ансамбль Амалиенборг, главный городской канал, статуя Русалочки, крепость Кастелет и Мраморная церковь.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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