Пешие экскурсии-прогулки в Копенгагене с экскурсоводом

Найдено 23 экскурсии в категории «Пешеходные» в Копенгагене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подружиться с Копенгагеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Копенгаген
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
130 за всё до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июня в 10:00
18 июня в 14:00
140 за всё до 8 чел.
Ежедневная прогулка по Копенгагену
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
174 отзыва
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 4 чел.
Копенгаген для своих
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 5 чел.
Что едят в Датском королевстве?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Копенгаген: гастрономическое путешествие по датской кухне
Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена
Начало: На Ратушной площади у фонтана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Доброе утро, господин Андерсен
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Доброе утро, господин Андерсен: индивидуальная экскурсия по Копенгагену
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 5 чел.
По страницам истории Копенгагена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Современная архитектура Копенгагена: уникальный район Эрестад
Познакомьтесь с футуристическим районом Эрестад: здания от мировых архитекторов, шедевры урбанистики и живописные виды
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
195 за всё до 7 чел.
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Дегустационный тур по Копенгагену: от датской сельди до смёрреброда
Вас ждет уникальное кулинарное приключение по Копенгагену, где вы откроете для себя вкусы, любимые великим сказочником
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Сказочная рождественская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Христиания - сбывшаяся мечта хиппи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Христиания в Копенгагене: погружение в мир хиппи и свободы
Познакомьтесь с Христианией - уникальным сообществом в сердце Копенгагена, где царит дух свободы и творчества
Начало: верхняя платформа станции метро «Christianshavn»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
130 за всё до 5 чел.
По маршрутам датского счастья: как и чем живет Копенгаген, самый счастливый город планеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По маршрутам датского счастья: секреты улыбок и радости Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, где высокие налоги и плохой климат не мешают счастью. Уникальный шанс понять, что такое датское счастье
Начало: Ратушная площадь, пам. Хансу Кристиану Андерсену
Расписание: Доступны все дни с 10-00 до 17-00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Копенгаген: от Ратушной площади до Русалочки - уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок наполнен историей и культурой. Ваш личный гид раскроет все тайны города
Начало: Ратушная площадь (Rådhuspladsen)
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.
Ваш первый день в Копенгагене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Ваш первый день в Копенгагене: история, культура и достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена с первых минут пребывания. Пешеходная экскурсия раскроет все тайны датской столицы
Начало: Rådhuspladsen (Ратушная площадь)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Копенгагену
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
25 отзывов
Пешеходная экскурсия по Копенгагену с русскоязычным гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, узнайте его секреты и почему датчане - самая счастливая нация
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Старейшая монархия в мире
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Кристиании
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Кристиании: от средневековья до современной утопии
Познакомьтесь с Кристианией, уникальным районом Копенгагена, где средневековье встречается с современной субкультурой
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Персональная прогулка с гидом по Копенгагену
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Копенгагену: Синий и Красный маршруты
Познакомьтесь с Копенгагеном ближе! Выберите один из двух маршрутов и проведите незабываемые 2 часа в компании опытного гида
Расписание: Ежедневно в 11:00
120 за экскурсию
Не только пиво: секреты района Carlsberg
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    Заказывала экскурсию для своей дочери, которая первый раз в Копенгагене. По отзывам поняла, что Александр - это тот человек, который
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    нужен. И он полностью оправдал мои ожидания, дал ей много советов, показал красивые места, благодаря ему я уверена, что Настя смогла увидеть Копенгаген и подружиться с ним. Спасибо большое!

  • A
    Artur-Indrek
    2 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Очень понравилось! Было такое ощущение, что гуляли со старым знакомым. Гид хорошо знает и, кажется, любит город и историю. Интересно рассказывал и отвечал на все наши аопросы.
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    У нас была потрясающая возможность провести пару дней в Копенгагене и мы выбрали экскурсию с гидом Александром, и это был
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    незабываемый опыт! Александр обладает уникальной способностью делать экскурсию интересной и живой. Он показал нам основные достопримечательности города и делился увлекательными историями и фактами о каждом месте, делая экскурсию познавательной и захватывающей. Особенно понравилось, что Александр уделял внимание деталям и отвечал на все наши вопросы с большим энтузиазмом. Его любовь к Копенгагену заразительна, и благодаря ему мы почувствовали, что действительно "подружились" с этим удивительным городом. Эта экскурсия превзошла все наши ожидания, и мы очень рекомендуем ее всем, кто хочет узнать Копенгаген поближе. Большое спасибо, Александр, за замечательный день!

  • N
    Natalia
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего и даже будущего:-) очень талантливый гид и необыкновенно увлекательная экскурсия. Огромное спасибо!
    Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего
  • S
    Sergey
    25 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.
    Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуемПровели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуемПровели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких фото-задержек, чтобы начать рассказ о следующей достопримечательности. И ещё ответил на все вопросы после экскурсии! Благодарю!
    Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленькихОтлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких
  • А
    Андрей
    9 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!
  • E
    Elena
    5 мая 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    Были в Дании и на один день приехали в Копенгаген. Наше первое посещегие этого прекрасного города, заранее договорились с Александром.
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    Встретились на центральной площади около скульптуры дракона. Александр, высокий, приятный человек сразу завладел нашим вниманием. Начали мы "конечно" с знаменитого и любимого сына города- Ганса Христиана Андерсена. А потом масса познавательного, все было нескучно, с юмором, но и детально, о политике и искусстве, о архитектуре и географии. Мы остались очень доовольны и хочется приехает еще и еще. Спасибо вам, уважаемый и замечательный Александр!

    Были в Дании и на один день приехали в Копенгаген. Наше первое посещегие этого прекрасного города
  • В
    Виктория
    4 мая 2024
    Знакомьтесь, Копенгаген
    Благодарим за Экскурсию Оксану. Были с детьми 9 лет. Оксана показала центральную часть города, рассказала про нынешнее устройство, людей, королевскую семью, Андерсона;) проводила викторину, дети были в восторге от вопросов и хотели еще.
    Благодарим за Экскурсию Оксану

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
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