1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июня в 10:00
18 июня в 14:00
€140 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Копенгаген: гастрономическое путешествие по датской кухне
Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена
Начало: На Ратушной площади у фонтана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Доброе утро, господин Андерсен: индивидуальная экскурсия по Копенгагену
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Современная архитектура Копенгагена: уникальный район Эрестад
Познакомьтесь с футуристическим районом Эрестад: здания от мировых архитекторов, шедевры урбанистики и живописные виды
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустационный тур по Копенгагену: от датской сельди до смёрреброда
Вас ждет уникальное кулинарное приключение по Копенгагену, где вы откроете для себя вкусы, любимые великим сказочником
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Христиания в Копенгагене: погружение в мир хиппи и свободы
Познакомьтесь с Христианией - уникальным сообществом в сердце Копенгагена, где царит дух свободы и творчества
Начало: верхняя платформа станции метро «Christianshavn»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По маршрутам датского счастья: секреты улыбок и радости Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, где высокие налоги и плохой климат не мешают счастью. Уникальный шанс понять, что такое датское счастье
Начало: Ратушная площадь, пам. Хансу Кристиану Андерсену
Расписание: Доступны все дни с 10-00 до 17-00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Копенгаген: от Ратушной площади до Русалочки - уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок наполнен историей и культурой. Ваш личный гид раскроет все тайны города
Начало: Ратушная площадь (Rådhuspladsen)
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ваш первый день в Копенгагене: история, культура и достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена с первых минут пребывания. Пешеходная экскурсия раскроет все тайны датской столицы
Начало: Rådhuspladsen (Ратушная площадь)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Копенгагену с русскоязычным гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, узнайте его секреты и почему датчане - самая счастливая нация
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Кристиании: от средневековья до современной утопии
Познакомьтесь с Кристианией, уникальным районом Копенгагена, где средневековье встречается с современной субкультурой
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Копенгагену: Синий и Красный маршруты
Познакомьтесь с Копенгагеном ближе! Выберите один из двух маршрутов и проведите незабываемые 2 часа в компании опытного гида
Расписание: Ежедневно в 11:00
€120 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Заказывала экскурсию для своей дочери, которая первый раз в Копенгагене. По отзывам поняла, что Александр - это тот человек, который
- AArtur-Indrek2 июня 2024Очень понравилось! Было такое ощущение, что гуляли со старым знакомым. Гид хорошо знает и, кажется, любит город и историю. Интересно рассказывал и отвечал на все наши аопросы.
- ААнна31 мая 2024У нас была потрясающая возможность провести пару дней в Копенгагене и мы выбрали экскурсию с гидом Александром, и это был
- NNatalia28 мая 2024Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего и даже будущего:-) очень талантливый гид и необыкновенно увлекательная экскурсия. Огромное спасибо!
- SSergey25 мая 2024Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.
- ТТатьяна19 мая 2024Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.
- ТТатьяна10 мая 2024Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких фото-задержек, чтобы начать рассказ о следующей достопримечательности. И ещё ответил на все вопросы после экскурсии! Благодарю!
- ААндрей9 мая 2024Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!
- EElena5 мая 2024Были в Дании и на один день приехали в Копенгаген. Наше первое посещегие этого прекрасного города, заранее договорились с Александром.
- ВВиктория4 мая 2024Благодарим за Экскурсию Оксану. Были с детьми 9 лет. Оксана показала центральную часть города, рассказала про нынешнее устройство, людей, королевскую семью, Андерсона;) проводила викторину, дети были в восторге от вопросов и хотели еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Пешеходные»
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