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незабываемый опыт! Александр обладает уникальной способностью делать экскурсию интересной и живой. Он показал нам основные достопримечательности города и делился увлекательными историями и фактами о каждом месте, делая экскурсию познавательной и захватывающей. Особенно понравилось, что Александр уделял внимание деталям и отвечал на все наши вопросы с большим энтузиазмом. Его любовь к Копенгагену заразительна, и благодаря ему мы почувствовали, что действительно "подружились" с этим удивительным городом. Эта экскурсия превзошла все наши ожидания, и мы очень рекомендуем ее всем, кто хочет узнать Копенгаген поближе. Большое спасибо, Александр, за замечательный день!