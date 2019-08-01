6 отзывов оставили туристы

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Доброе утро, господин Андерсен!

Жизнь и творчество писателя на прогулке по Копенгагену

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
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100 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Оксана – представитель в Копенгагене
Без Копенгагена немыслимы многие сказки Андерсена — не только «Калоши счастья» или «Капля воды», где город 🏙️ есть сюжет, но и «Огниво», и «Снежная Королева».

Андерсен знал город досконально и любил, как и страну — страну, в которой нет гор ⛰️, нет лесов, зато много островов, моря 🌊 и белокурых датчан, а башен, шпилей и колоколен больше чем домов.

Прогулка 👣 по андерсеновским местам поможет вам ясно представить жизнь сказочника, пребывавшего в ежедневном удивлении перед окружающим миром, и откроет сказочную сторону Копенгагена.
Доброе утро, господин Андерсен!
Доброе утро, господин Андерсен!

«В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, и розовый садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Как чудесно им тут игралось!»
Ганс Христиан Андерсен, «Снежная Королева»

Что вас ожидает

Мы пройдем по старым каменным мостовым, кое-где еще сохранившимся, ступим на плиты тротуаров, по которым ходил Андерсен. И конечно, побываем в доме, где жил великий сказочник. Пройдем мимо Королевской академии искусств, которая смотрит на романтическую старинную гавань Ньюхавн. На набережной выстроились, плотно прижавшись друг к другу, разноцветные дома XVII- XVIII веков. Они веселы не только раскраской, но еще и потому, что чуть не в каждом на первом этаже или в подвале нашли место моряцкие пивные, бары, таверны...

У причалов стоят пропахшие морем и рыбой старые шхуны с резными бушпритами, ржавыми якорями, спущенными рыжими парусами и высокими мачтами... На набережной Ньюхавн, на доме № 67 висит мемориальная доска: «Здесь несколько лет, вплоть до 1867 года, жил X. К. Андерсен». Светлый опрятный дом, в окнах цветочные вазы, фарфоровые фигурки, висят уютные занавески... Тут живут теперь обыкновенные люди, привыкшие к этому дому и переставшие думать о том, что сто двадцать лет назад в этих комнатах жил и работал великий сказочник.

На противоположном берегу гавани стоят рядом два дома: № 18 и № 20. В доме № 20 Андерсен написал в 1835 году свои первые сказки, а в доме № 18 он прожил последние годы жизни. Из своих окон он видел прибывающие с уловом шхуны, слышал песни моряков... и это помогало ему создавать свои сказки. Представим, как он выходит из дома № 18, идет вдоль набережной. Горожане почтительно приветствуют писателя. Его многие знают и уважают. Из окон высовываются детские мордашки, и слышится: «Доброе утро, господин Андерсен!»

Доброе утро, господин Андерсен!
Доброе утро, господин Андерсен!
Доброе утро, господин Андерсен!
Доброе утро, господин Андерсен!
Доброе утро, господин Андерсен!
Доброе утро, господин Андерсен!
Доброе утро, господин Андерсен!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
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6 отзывов оставили туристы

1 августа 2019
Были на экскурсии с Оксаной. Получили огромное удовольствие. Увидели места, описанные в сказках Андерсена, как будто сами являлись участниками этих сказок, как будто присутствовали на катке, откуда был увезен Кай, видели, куда пришла принцесса проситься на ночлег... С трепетом смотрели на окна, откуда наблюдал сказочник за жизнью датчан. Благодаря Оксане Копенгаген стал нам ближе и понятнее. Спасибо.
15 апреля 2019
Отличная экскурсия, лучшая из четырёх за мою поездку по северной Европе.
4 ноября 2018
Очень интересная экскурсия, Оксана отличный рассказчик, много полезных советов, которыми мы воспользовались. Приятное начало отпуска в Каопенгагене. Спасибо за экскурсию.
30 октября 2018
Отличный, знающий экскурсовод Оксана. Взрослым и детям 8 и 10 лет было очень интересно. Кроме самой экскурсии, мы получили ценные советы о том, куда сходить ещё, где пообедать и тд. Спасибо !
28 октября 2018
Спасибо большое, Оксане. Очень интересно рассказывает, цитируя сказки. Обязательно вернёмся с детьми, и с удовольствием пройдемся с Оксаной по сказочному Копенгагену.
9 декабря 2015
Всё отлично, Оксана профессиональный гид. По нашей просьбе экскурсия была более общая а не только по Андерсену. Спасибо

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