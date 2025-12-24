6 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Копенгагене наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу и посещением исторических мест, связанных с Андерсеном. В мае и сентябре также приятно гулять, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодную погоду и ранние сумерки, что может повлиять на впечатления.

Без Копенгагена немыслимы многие сказки Андерсена - не только "Калоши счастья" или "Капля воды", где город есть сюжет, но и "Огниво", и "Снежная Королева".Андерсен знал город досконально и любил, как

и страну - страну, в которой нет гор, нет лесов, зато много островов, моря и белокурых датчан, а башен, шпилей и колоколен больше чем домов. Прогулка по андерсеновским местам поможет вам ясно представить жизнь сказочника, пребывавшего в ежедневном удивлении перед окружающим миром, и откроет сказочную сторону Копенгагена

Описание экскурсии

«В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, и розовый садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Как чудесно им тут игралось!»

Ганс Христиан Андерсен, «Снежная Королева»

Что вас ожидает

Мы пройдем по старым каменным мостовым, кое-где еще сохранившимся, ступим на плиты тротуаров, по которым ходил Андерсен. И конечно, побываем в доме, где жил великий сказочник. Пройдем мимо Королевской академии искусств, которая смотрит на романтическую старинную гавань Ньюхавн. На набережной выстроились, плотно прижавшись друг к другу, разноцветные дома XVII- XVIII веков. Они веселы не только раскраской, но еще и потому, что чуть не в каждом на первом этаже или в подвале нашли место моряцкие пивные, бары, таверны…

У причалов стоят пропахшие морем и рыбой старые шхуны с резными бушпритами, ржавыми якорями, спущенными рыжими парусами и высокими мачтами… На набережной Ньюхавн, на доме № 67 висит мемориальная доска: «Здесь несколько лет, вплоть до 1867 года, жил X. К. Андерсен». Светлый опрятный дом, в окнах цветочные вазы, фарфоровые фигурки, висят уютные занавески… Тут живут теперь обыкновенные люди, привыкшие к этому дому и переставшие думать о том, что сто двадцать лет назад в этих комнатах жил и работал великий сказочник.

На противоположном берегу гавани стоят рядом два дома: № 18 и № 20. В доме № 20 Андерсен написал в 1835 году свои первые сказки, а в доме № 18 он прожил последние годы жизни. Из своих окон он видел прибывающие с уловом шхуны, слышал песни моряков… и это помогало ему создавать свои сказки. Представим, как он выходит из дома № 18, идет вдоль набережной. Горожане почтительно приветствуют писателя. Его многие знают и уважают. Из окон высовываются детские мордашки, и слышится: «Доброе утро, господин Андерсен!»