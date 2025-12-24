6 отзывов оставили туристы

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Доброе утро, господин Андерсен

Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
Без Копенгагена немыслимы многие сказки Андерсена - не только "Калоши счастья" или "Капля воды", где город есть сюжет, но и "Огниво", и "Снежная Королева".

Андерсен знал город досконально и любил, как
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и страну - страну, в которой нет гор, нет лесов, зато много островов, моря и белокурых датчан, а башен, шпилей и колоколен больше чем домов.

Прогулка по андерсеновским местам поможет вам ясно представить жизнь сказочника, пребывавшего в ежедневном удивлении перед окружающим миром, и откроет сказочную сторону Копенгагена

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в мир Андерсена
  • 🏠 Посещение дома писателя
  • 🚶 Прогулка по старинным улицам
  • 🌊 Живописная гавань Ньюхавн
  • 📜 Исторические факты и рассказы
  • 🛳️ Виды на старые шхуны

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Копенгагене наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу и посещением исторических мест, связанных с Андерсеном. В мае и сентябре также приятно гулять, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать более холодную погоду и ранние сумерки, что может повлиять на впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Доброе утро, господин Андерсен
Доброе утро, господин Андерсен
Доброе утро, господин Андерсен

Что можно увидеть

  • Дом Андерсена
  • Королевская академия искусств
  • Гавань Ньюхавн
  • Мемориальная доска на доме № 67
  • Дома № 18 и № 20

Описание экскурсии

«В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, и розовый садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Как чудесно им тут игралось!»
Ганс Христиан Андерсен, «Снежная Королева»

Что вас ожидает

Мы пройдем по старым каменным мостовым, кое-где еще сохранившимся, ступим на плиты тротуаров, по которым ходил Андерсен. И конечно, побываем в доме, где жил великий сказочник. Пройдем мимо Королевской академии искусств, которая смотрит на романтическую старинную гавань Ньюхавн. На набережной выстроились, плотно прижавшись друг к другу, разноцветные дома XVII- XVIII веков. Они веселы не только раскраской, но еще и потому, что чуть не в каждом на первом этаже или в подвале нашли место моряцкие пивные, бары, таверны…

У причалов стоят пропахшие морем и рыбой старые шхуны с резными бушпритами, ржавыми якорями, спущенными рыжими парусами и высокими мачтами… На набережной Ньюхавн, на доме № 67 висит мемориальная доска: «Здесь несколько лет, вплоть до 1867 года, жил X. К. Андерсен». Светлый опрятный дом, в окнах цветочные вазы, фарфоровые фигурки, висят уютные занавески… Тут живут теперь обыкновенные люди, привыкшие к этому дому и переставшие думать о том, что сто двадцать лет назад в этих комнатах жил и работал великий сказочник.

На противоположном берегу гавани стоят рядом два дома: № 18 и № 20. В доме № 20 Андерсен написал в 1835 году свои первые сказки, а в доме № 18 он прожил последние годы жизни. Из своих окон он видел прибывающие с уловом шхуны, слышал песни моряков… и это помогало ему создавать свои сказки. Представим, как он выходит из дома № 18, идет вдоль набережной. Горожане почтительно приветствуют писателя. Его многие знают и уважают. Из окон высовываются детские мордашки, и слышится: «Доброе утро, господин Андерсен!»

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1697 туристов
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об
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атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Спирос
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
Большое большое спасибо 😘 Оксаночка за такую чудесную экскурсию. Мы приехали из Нидерландов и нам очень понравилось экскурсия. Советую всем!
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Т
Наша вчерашняя экскурсия была просто великолепна) Оксана потрясающий рассказчик, который вовлек в экскурсию всех членов семьи от мала до велика
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В
Потрясающая экскурсия! Одна из лучших на которых мы были. Было очень познавательно и очень интересно, причем и взрослым и подростку и ребенку! Очень рекомендую всем.
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Е
Были на экскурсии с Оксаной. Получили огромное удовольствие. Увидели места, описанные в сказках Андерсена, как будто сами являлись участниками этих сказок, как будто присутствовали на катке, откуда был увезен Кай, видели, куда пришла принцесса проситься на ночлег… С трепетом смотрели на окна, откуда наблюдал сказочник за жизнью датчан. Благодаря Оксане Копенгаген стал нам ближе и понятнее. Спасибо.
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И
Оксана, спасибо большое за столь сказочный и познавательный вечер для путешественников в Вашей истории! Путешественники - это наш сын и его тренер. Мы не надеялись, но удалось заказать экскурсию буквально за 24 часа, Оксана ответила сразу и все опасения были позади. Путешественники были разного возраста, но на вопрос как было, ответ прозвучал СУПЕР!
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Максим
Были на экскурсии втроем (4-х летний сын, супруга и я). Спасибо Оксане за то, что и заинтересовала маленького сына своим рассказом (теперь с удовольствием слушает книги Андерсона) и успела рассказать нам о достопримечательностях Дании и текущей жизни датчан за такой короткий период! Было очень интересно и познавательно!
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