126 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Ежедневная прогулка по Копенгагену

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Хойбро
  • Заказать экскурсию

20 за человека

У этой экскурсии126 отзывов
4.68
Tripster
Задать вопрос
Tripster – представитель в Копенгагене
Эта обзорная прогулка 👣 по Копенгагену идеальна для первого знакомства с городом, сошедшим со страниц сказок Андерсена, его историей 📖 и внутренней жизнью.

Мы покажем главные достопримечательности — от Ратуши и крепости до современного «Чёрного Бриллианта».

А еще расскажем о местном менталитете, поделимся городскими лайфхаками и секретами датского счастья!
Ежедневная прогулка по Копенгагену
Ежедневная прогулка по Копенгагену

Что вас ожидает

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города и чередуются через день. Оба маршрута начинаются в самом центре города, на площади Хойбро, с которой началась история Копенгагена. Вы можете выбрать любой маршрут и, по желанию, на второй день запланировать следующую прогулку.

«Красный» маршрут: об истории города
Вы увидите дворец Кристиансборг и пройдете через его внутренний двор: в прошлом здесь жили монаршие особы, а сегодня заседают простые парламентарии. Здание Королевской библиотеки, старейшей в городе, удивит новым корпусом: в солнечную погоду вы сами сможете убедиться, что филиал не зря назвали «Черным Бриллиантом». Мы отправимся на Ратушную площадь и осмотрим собор Девы Марии. Поговорим о королевских сокровищах замка Розенборг и о том, какую функцию выполняет Круглая башня. А еще я расскажу о датской кухне и объясню, как так получилось, что аптека стала одним из самых известных ресторанов города.

«Синий» маршрут: чем живет город
Мы пройдем по самой длинной пешеходной улице города и поговорим о брендах Дании — вас удивит количество знакомых названий. Обсудим специфику датского дизайна у стен Музея прикладного искусства. Отправимся в Новую гавань: вы узнаете, как прихоть короля дала начало одному из самых популярных туристических мест в городе. Оспорить это звание может только, пожалуй, статуя русалочки. Другая грань города откроется у действующей военной крепости Кастеллет, где мы поговорим об участии Дании во Второй Мировой. А о связях страны с Россией я расскажу у православной церкви Александра Невского.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
    Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Копенгагене, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Копенгагену
Ежедневная прогулка по Копенгагену
Ежедневная прогулка по Копенгагену
Ежедневная прогулка по Копенгагену
Ежедневная прогулка по Копенгагену
Ежедневная прогулка по Копенгагену

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала на площади Хойбро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

126 отзывов оставили туристы

9 сентября 2020
Это был замечательный опыт пешей экскурсии с чудесным гидом Ириной! Динамично, весело, познавательно.. Мы потом еще весь вечер обсуждали впечатления и весь следующий день исследовали город с опорой на советы Ирины) Спасибо огромное!
11 августа 2020
Заказали на 3 и 6 августа в Копенгагене 2 экскурсии (по синему и красному маршрутам), которые проводила гид Ирина. Было содержательно, занимательно, Ирина охотно отвечала на поставленные вопросы. Смело можно рекомендовать другим туристам)
11 августа 2020
Sposibo gidu Irine. :)
21 июля 2020
Отличная, интересная, живая экскурсия. Гид Ирина отличный рассказчик со знанием истории и традиций и современных нравов. Очень полезные советы куда пойти, что посмотреть и попробовать, чтобы наилучшим образом познакомиться и понять Датскую культуру и образ жизни. Безо всяких сомнений и с удовольствием рекомендую это ознакомительную прогулку!
15 марта 2020
Нам повезло с гидом Ириной, погуляли весело и интересно и познавательно. Поставили себе на карте много точек для самостоятельного посещения. Мы прошли по красному маршруту, он охватывает большую часть исторических достопримечательностей. Полезно для первого знакомства. Рекомендуем и экскурсию и гида Ирину всем!
10 марта 2020
Все в разумных пределах
13 февраля 2020
Экскурсия прошла великолепно !!! Было очень интересно и увлекательно.
Ольга
1 февраля 2020
Мне так понравилась экскурсия по синему маршруту с Михаилом, что я пришла на следующий день и прошла с ним по красному маршруту. Если вам хочется живой и необычной прогулки с эрудированным молодым человеком - вам сюда.
25 января 2020
Спасибо за интересную экскурсию Полине! Было очень увлекательно, познавательно и насыщенно. Мы остались довольны! :)
24 января 2020
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Полиной. Очень интересно, живо, на одном дыхании. Спасибо! Рекомендуем очень и очень
Ещё 116 отзывов

Обзорные экскурсии в Копенгагене

Копенгаген — первое знакомствоКопенгаген — первое знакомствоКопенгаген — первое знакомство
140 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии
Приглашаю в увлекательное путешествие по важнейшим местам Копенгагена! Вы услышите историю основания города, познакомитесь с его героями, ощутите средневековый колорит на старинных площадях и рынках и узнаете о культуре и традициях самой счастливой нации в мире.
Три острова Копенгагена — прогулка на катереТри острова Копенгагена — прогулка на катереТри острова Копенгагена — прогулка на катере
130 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Рассмотреть датскую столицу с воды и узнать самое интересное о её жителях
На прогулке по каналам Копенгагена мимо вас проплывает вся многовековая история Датского королевства, запечатленная в архитектуре городских пейзажей. Вы увидите яркие домики Новой Гавани, поздороваетесь с Русалочкой, узнаете о традициях и нравах загадочных датчан и оцените уютную красоту «Северного Парижа».
Копенгаген глазами местного жителяКопенгаген глазами местного жителяКопенгаген глазами местного жителя
150 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Жизнь и традиции города — обзорная прогулка с нетривиальным маршрутом
Эта экскурсия для тех, кто хочет почувствовать себя жителем датской столицы, прогуляться по городу в стороне от исхоженных туристических улиц и площадей и понять, чем живет Копенгаген и его горожане. Я давно живу в Дании, очень хорошо знаю город и с удовольствием познакомлю вас с «моим Копенгагеном».
Копенгаген для своихКопенгаген для своихКопенгаген для своих
скидка5%
€136
130 за экскурсию
2 часа
Увидеть главные достопримечательности Старого города и узнать о местных традициях и секретах
Вы погуляете по узким улочкам и колоритным площадям исторического сердца Копенгагена и поймете, почему его называют северным Парижем, городом шпилей и башен, центром мирового дизайна. А также отыщете места, связанные с великим сказочником Андерсеном, и расшифруете загадочное понятие «хюгге».
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людейКопенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людейКопенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
130 за экскурсию
2 часа
50 отзывов
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия для вас. Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.
Классический Копенгаген на автомобилеКлассический Копенгаген на автомобилеКлассический Копенгаген на автомобиле
185 за экскурсию
2 часа
Все знаковые места города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности датской столицы из окна комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или жара. По пути я познакомлю вас с историей, культурой, традициями и обычаями страны и раскрою, почему датчане признаны самой счастливой нацией в мире.

Выбирайте и другие экскурсии в Копенгагене

ГастрономическиеСо скидкойНа корабликеМузеи и искусствоИстория и архитектураКрыши и панорамыНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеЗа городомГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеНа велосипедеВсе
20 за человека
Заказать экскурсию