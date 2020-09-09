126 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города и чередуются через день. Оба маршрута начинаются в самом центре города, на площади Хойбро, с которой началась история Копенгагена. Вы можете выбрать любой маршрут и, по желанию, на второй день запланировать следующую прогулку.

«Красный» маршрут: об истории города

Вы увидите дворец Кристиансборг и пройдете через его внутренний двор: в прошлом здесь жили монаршие особы, а сегодня заседают простые парламентарии. Здание Королевской библиотеки, старейшей в городе, удивит новым корпусом: в солнечную погоду вы сами сможете убедиться, что филиал не зря назвали «Черным Бриллиантом». Мы отправимся на Ратушную площадь и осмотрим собор Девы Марии. Поговорим о королевских сокровищах замка Розенборг и о том, какую функцию выполняет Круглая башня. А еще я расскажу о датской кухне и объясню, как так получилось, что аптека стала одним из самых известных ресторанов города.

«Синий» маршрут: чем живет город

Мы пройдем по самой длинной пешеходной улице города и поговорим о брендах Дании — вас удивит количество знакомых названий. Обсудим специфику датского дизайна у стен Музея прикладного искусства. Отправимся в Новую гавань: вы узнаете, как прихоть короля дала начало одному из самых популярных туристических мест в городе. Оспорить это звание может только, пожалуй, статуя русалочки. Другая грань города откроется у действующей военной крепости Кастеллет, где мы поговорим об участии Дании во Второй Мировой. А о связях страны с Россией я расскажу у православной церкви Александра Невского.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.