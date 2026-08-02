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Дания и Швеция: два королевства за один день

Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, когда вы пересекаете границы и погружаетесь в историю и культуру двух уникальных стран.

Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность исследовать живописный Копенгаген с его
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историческими районами и современной архитектурой, а затем отправиться в Мальмё - город, который удивит вас своей культурой и красотой.

Поездка по знаменитому Эресуннскому мосту станет одним из ярких моментов вашего путешествия, соединяя Данию и Швецию и предлагая невероятные виды.

В Мальмё вы посетите исторические площади, увидите архитектурные шедевры и окунетесь в атмосферу средневековья, посетив древний замок.

Эта экскурсия - идеальный способ увидеть и почувствовать дух Скандинавии, её историю и современность, не тратя время на долгие переезды.

Комфортабельный автомобиль, отсутствие обязательных дополнительных расходов и возможность насладиться красотой двух стран в один день делают эту поездку незабываемой

5
36 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальная возможность посетить два королевства за один день
  • 🏰 Исследование древних замков и исторических мест
  • 🌆 Прогулка по живописным районам Копенгагена
  • 🌉 Проезд по знаменитому Эресуннскому мосту
  • 🏙 Открытие архитектурных шедевров Мальмё
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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Лучшее время для экскурсии «Дания и Швеция: два королевства за один день» - с мая по август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться красотами маршрута. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В остальное время года экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить комфортность поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день

Что можно увидеть

  • Кристиансхавен
  • Церковь Спасителя
  • Исланд Бруге
  • Слюсехолмен
  • Эрестад
  • Эресуннский мост
  • Стоторгет
  • Ратуша
  • Резиденция губернатора
  • Памятник Карлу X Густаву
  • Церковь Святого Петра
  • Замок Мальмё

Описание экскурсии

Что вас ожиадет

Копенгаген

Начнём экскурсию с изучения Копенгагена и его колоритного района Кристиансхавен. Это отдельный остров, который соединяется 3 мостами. Вы увидите каналы и набережные, полюбуетесь церковью Спасителя высотой в 90 метров. Я покажу вам старые склады, в которых раньше хранили зерно, сахар и муку, а сейчас живут люди.

Также мы прокатимся по районам Исланд Бруге и Слюсехолмен, которые называют «Венецией на воде», и посетим «город будущего» Эрестад, славящийся модной архитектурой.

По знаменитому мосту

Затем отправимся в самый южный город Швеции — Мальмё — через Эресуннский мост. Он известен тем, что соединяет Данию и Швецию и считается самым большим подвесным мостом в Европе. Его длина — 16 км, 4 из которых — подводный тоннель!

Мальмё

Этот город интересен своей историей и архитектурой, а также необычными кафе и ресторанами. Мы посетим площадь Стоторгет, где находится Ратуша, резиденция губернатора, памятник Карлу X Густаву, красивый фонтан и самая старая в городе аптека «Лейонет».

Церковь Святого Петра с резным алтарём 17 века и самое высокое здание в Скандинавии с закрученным по спирали фасадом — также в нашей программе. Завершим поездку в древнем замке Мальмё — одном из самых старинных в Швеции.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Verso, есть детские кресла
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Не забудьте взять с собой паспорт

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1805 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю её историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
O
Говорят, что датчане - самые счастливые в Европе. После экскурсии Александра я в это поверила!
Благодаря ему, хочется вернуться в город еще раз! Спасибо громадное за чудесный день
Говорят, что датчане - самые счастливые в Европе. После экскурсии Александра я в это поверила!
Говорят, что датчане - самые счастливые в Европе. После экскурсии Александра я в это поверила!
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М
Aлександр очень глубоко владеет материалом,отвечает безукоризненно на все вопросы,проявляет отзывчивость и внимание к туристам,в частности,если человеку трудно ходить, но он заинтересован не пропустить информацию,Александр подстраиваться под его ритм и. т. д.
Полное проявление человечности и уважения. Спасибо дорогой Александр.
Aлександр очень глубоко владеет материалом,отвечает безукоризненно на все вопросы,проявляет отзывчивость и внимание к туристам,в частности,если человеку
Aлександр очень глубоко владеет материалом,отвечает безукоризненно на все вопросы,проявляет отзывчивость и внимание к туристам,в частности,если человеку
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С
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за ФАНТАСТИЧЕСКУЮ экскурсию! Интересно, информативно, красиво, познавательно! Ничего лишнего! Программа насыщенная, но не перегруженная. Машина комфортная. Стоимость соответствует полученному результату на 100%. Обязательно вернемся ещё раз в Данию по возможности.
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за+1
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое, очень приятно слышать что вам понравилось
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Д
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Александр
Александр
Ответ организатора:
Огромное спасибо вам за ваш отзыв, чудесный день что в Копенгагене что в Швеции, я очень рад что вам понравилось экскурсия в этом чудесном городе и регионе.
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А
Экскурсия была позновательная, очень динамичная! За 5 часов обьездили все основные локации, так же он с большим удовольствием свозил меня в интересующие меня места, не входящие в экскурсию. Александр много рассказывал интересного и необычного про Данию и Швецию, про историю, быт, менталитет "викингов". Рекомендую 100%!
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А
Мы были в Дании в первый раз, и Александр сделал все, чтобы нам понравилась эта страна. Он профессионально определил, что нам может быть интересно, и экскурсия была познавательной и прошла
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на одном дыхании. Мы получили массу полезной информации в форме увлекательных историй. Удалось много посмотреть, потому что мы комфортно перемещались на машине. И это, кстати, спасало от датских погодных неожиданностей. Мы ощущали себя не просто туристами, а гостями Александра, за что ему большое спасибо.

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