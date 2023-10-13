Дания и Швеция: два королевства за один день

Посетить самые красивые места Копенгагена и Мальмё за 1 день на автомобильной экскурсии

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Эта поездка — отличная возможность познакомиться с историей и архитектурой сразу двух государств.

Вы откроете самые интересные места в Копенгагене, прокатитесь по знаменитому мосту между странами и окажетесь в третьем по величине городе Швеции — Мальмё.

Побываете в древнем замке и узнаете, где находится «Венеция на воде» и самое высокое здание в Скандинавии.
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Дания и Швеция: два королевства за один день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожиадет

Копенгаген

Начнём экскурсию с изучения Копенгагена и его колоритного района Кристиансхавен. Это отдельный остров, который соединяется 3 мостами. Вы увидите каналы и набережные, полюбуетесь церковью Спасителя высотой в 90 метров. Я покажу вам старые склады, в которых раньше хранили зерно, сахар и муку, а сейчас живут люди.

Также мы прокатимся по районам Исланд Бруге и Слюсехолмен, которые называют «Венецией на воде», и посетим «город будущего» Эрестад, славящийся модной архитектурой.

По знаменитому мосту

Затем отправимся в самый южный город Швеции — Мальмё — через Эресуннский мост. Он известен тем, что соединяет Данию и Швецию и считается самым большим подвесным мостом в Европе. Его длина — 16 км, 4 из которых — подводный тоннель!

Мальмё

Этот город интересен своей историей и архитектурой, а также необычными кафе и ресторанами. Мы посетим площадь Стоторгет, где находится Ратуша, резиденция губернатора, памятник Карлу X Густаву, красивый фонтан и самая старая в городе аптека «Лейонет».

Церковь Святого Петра с резным алтарём 17 века и самое высокое здание в Скандинавии с закрученным по спирали фасадом — также в нашей программе. Завершим поездку в древнем замке Мальмё — одном из самых старинных в Швеции.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Verso, есть детские кресла
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Не забудьте взять с собой паспорт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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