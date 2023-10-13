Эта поездка — отличная возможность познакомиться с историей и архитектурой сразу двух государств. Вы откроете самые интересные места в Копенгагене, прокатитесь по знаменитому мосту между странами и окажетесь в третьем по величине городе Швеции — Мальмё. Побываете в древнем замке и узнаете, где находится «Венеция на воде» и самое высокое здание в Скандинавии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожиадет

Копенгаген

Начнём экскурсию с изучения Копенгагена и его колоритного района Кристиансхавен. Это отдельный остров, который соединяется 3 мостами. Вы увидите каналы и набережные, полюбуетесь церковью Спасителя высотой в 90 метров. Я покажу вам старые склады, в которых раньше хранили зерно, сахар и муку, а сейчас живут люди.

Также мы прокатимся по районам Исланд Бруге и Слюсехолмен, которые называют «Венецией на воде», и посетим «город будущего» Эрестад, славящийся модной архитектурой.

По знаменитому мосту

Затем отправимся в самый южный город Швеции — Мальмё — через Эресуннский мост. Он известен тем, что соединяет Данию и Швецию и считается самым большим подвесным мостом в Европе. Его длина — 16 км, 4 из которых — подводный тоннель!

Мальмё

Этот город интересен своей историей и архитектурой, а также необычными кафе и ресторанами. Мы посетим площадь Стоторгет, где находится Ратуша, резиденция губернатора, памятник Карлу X Густаву, красивый фонтан и самая старая в городе аптека «Лейонет».

Церковь Святого Петра с резным алтарём 17 века и самое высокое здание в Скандинавии с закрученным по спирали фасадом — также в нашей программе. Завершим поездку в древнем замке Мальмё — одном из самых старинных в Швеции.

Организационные детали