🌉 Уникальная возможность посетить два королевства за один день
🏰 Исследование древних замков и исторических мест
🌆 Прогулка по живописным районам Копенгагена
🌉 Проезд по знаменитому Эресуннскому мосту
🏙 Открытие архитектурных шедевров Мальмё
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Дания и Швеция: два королевства за один день» - с мая по август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться красотами маршрута. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В остальное время года экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить комфортность поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кристиансхавен
Церковь Спасителя
Исланд Бруге
Слюсехолмен
Эрестад
Эресуннский мост
Стоторгет
Ратуша
Резиденция губернатора
Памятник Карлу X Густаву
Церковь Святого Петра
Замок Мальмё
Описание экскурсии
Что вас ожиадет
Копенгаген
Начнём экскурсию с изучения Копенгагена и его колоритного района Кристиансхавен. Это отдельный остров, который соединяется 3 мостами. Вы увидите каналы и набережные, полюбуетесь церковью Спасителя высотой в 90 метров. Я покажу вам старые склады, в которых раньше хранили зерно, сахар и муку, а сейчас живут люди.
Также мы прокатимся по районам Исланд Бруге и Слюсехолмен, которые называют «Венецией на воде», и посетим «город будущего» Эрестад, славящийся модной архитектурой.
По знаменитому мосту
Затем отправимся в самый южный город Швеции — Мальмё — через Эресуннский мост. Он известен тем, что соединяет Данию и Швецию и считается самым большим подвесным мостом в Европе. Его длина — 16 км, 4 из которых — подводный тоннель!
Мальмё
Этот город интересен своей историей и архитектурой, а также необычными кафе и ресторанами. Мы посетим площадь Стоторгет, где находится Ратуша, резиденция губернатора, памятник Карлу X Густаву, красивый фонтан и самая старая в городе аптека «Лейонет».
Церковь Святого Петра с резным алтарём 17 века и самое высокое здание в Скандинавии с закрученным по спирали фасадом — также в нашей программе. Завершим поездку в древнем замке Мальмё — одном из самых старинных в Швеции.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Verso, есть детские кресла
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Не забудьте взять с собой паспорт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1805 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю её историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
–
3
–
2
–
1
–
O
Olga
Говорят, что датчане - самые счастливые в Европе. После экскурсии Александра я в это поверила! Благодаря ему, хочется вернуться в город еще раз! Спасибо громадное за чудесный день
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Aлександр очень глубоко владеет материалом,отвечает безукоризненно на все вопросы,проявляет отзывчивость и внимание к туристам,в частности,если человеку трудно ходить, но он заинтересован не пропустить информацию,Александр подстраиваться под его ритм и. т. д. Полное проявление человечности и уважения. Спасибо дорогой Александр.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Вместе с женой посетили Копенгаген, Мальме и Эльсинор. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Александру за ФАНТАСТИЧЕСКУЮ экскурсию! Интересно, информативно, красиво, познавательно! Ничего лишнего! Программа насыщенная, но не перегруженная. Машина комфортная. Стоимость соответствует полученному результату на 100%. Обязательно вернемся ещё раз в Данию по возможности.
+1
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое, очень приятно слышать что вам понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Данил
Все прошло отлично, Александр замечательный рассказчик, вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Александр
Ответ организатора:
Огромное спасибо вам за ваш отзыв, чудесный день что в Копенгагене что в Швеции, я очень рад что вам понравилось экскурсия в этом чудесном городе и регионе.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Экскурсия была позновательная, очень динамичная! За 5 часов обьездили все основные локации, так же он с большим удовольствием свозил меня в интересующие меня места, не входящие в экскурсию. Александр много рассказывал интересного и необычного про Данию и Швецию, про историю, быт, менталитет "викингов". Рекомендую 100%!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Мы были в Дании в первый раз, и Александр сделал все, чтобы нам понравилась эта страна. Он профессионально определил, что нам может быть интересно, и экскурсия была познавательной и прошла читать дальшеуменьшить
на одном дыхании. Мы получили массу полезной информации в форме увлекательных историй. Удалось много посмотреть, потому что мы комфортно перемещались на машине. И это, кстати, спасало от датских погодных неожиданностей. Мы ощущали себя не просто туристами, а гостями Александра, за что ему большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Копенгагена
Похожие экскурсии на «Дания и Швеция: два королевства за один день»