Лучшее время для экскурсии «Дания и Швеция: два королевства за один день» - с мая по август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться красотами маршрута. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В остальное время года экскурсия возможна, но погодные условия могут ограничить комфортность поездки.

Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, когда вы пересекаете границы и погружаетесь в историю и культуру двух уникальных стран.Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность исследовать живописный Копенгаген с его

историческими районами и современной архитектурой, а затем отправиться в Мальмё - город, который удивит вас своей культурой и красотой. Поездка по знаменитому Эресуннскому мосту станет одним из ярких моментов вашего путешествия, соединяя Данию и Швецию и предлагая невероятные виды. В Мальмё вы посетите исторические площади, увидите архитектурные шедевры и окунетесь в атмосферу средневековья, посетив древний замок. Эта экскурсия - идеальный способ увидеть и почувствовать дух Скандинавии, её историю и современность, не тратя время на долгие переезды. Комфортабельный автомобиль, отсутствие обязательных дополнительных расходов и возможность насладиться красотой двух стран в один день делают эту поездку незабываемой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожиадет

Копенгаген

Начнём экскурсию с изучения Копенгагена и его колоритного района Кристиансхавен. Это отдельный остров, который соединяется 3 мостами. Вы увидите каналы и набережные, полюбуетесь церковью Спасителя высотой в 90 метров. Я покажу вам старые склады, в которых раньше хранили зерно, сахар и муку, а сейчас живут люди.

Также мы прокатимся по районам Исланд Бруге и Слюсехолмен, которые называют «Венецией на воде», и посетим «город будущего» Эрестад, славящийся модной архитектурой.

По знаменитому мосту

Затем отправимся в самый южный город Швеции — Мальмё — через Эресуннский мост. Он известен тем, что соединяет Данию и Швецию и считается самым большим подвесным мостом в Европе. Его длина — 16 км, 4 из которых — подводный тоннель!

Мальмё

Этот город интересен своей историей и архитектурой, а также необычными кафе и ресторанами. Мы посетим площадь Стоторгет, где находится Ратуша, резиденция губернатора, памятник Карлу X Густаву, красивый фонтан и самая старая в городе аптека «Лейонет».

Церковь Святого Петра с резным алтарём 17 века и самое высокое здание в Скандинавии с закрученным по спирали фасадом — также в нашей программе. Завершим поездку в древнем замке Мальмё — одном из самых старинных в Швеции.

Организационные детали