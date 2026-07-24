16 отзывов оставили туристы

Познакомиться с символами скандинавской столицы и открыть формулу «датского счастья»
Добро пожаловать в Копенгаген — город, где живут самые счастливые люди на планете и где рождались чудесные сказки Андерсена.
Я проведу вас по парадным уголкам столицы Датского королевства от Ратушной площади до Новой гавани, расскажу всё, что стоит знать о Копенгагене и его загадочных жителях, и покажу, где отведать настоящий сморреброд.
Мы встретимся на Ратушной площади, улыбнемся золотой девочке с зонтом на городской башне и отправимся в путешествие по двум островам Копенгагена и Старому городу. Обходясь без потока сухих фактов и дат, я расскажу лишь самые интересные моменты истории Королевства Дания и познакомлю вас с визитными карточками его столицы.
Начнёте знакомство с Копенгагеном у памятника Г. Х. Андерсена — великого сказочника, жителя этого города
Пройдёте по старой пешеходной улице Строгет и узнаете, какие события происходили на Старой и Новой площадях
У памятника основателю города Абсалону проследите, как Копенгаген прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до скандинавской столицы
На Замковом острове погрузитесь в политическую жизнь Дании — рассмотрите Парламент, рабочие апартаменты монарха, знаменитую биржу и Королевскую церковь
Затем посетим культовые места города: шопинг-центр Magazine D’Nord, Королевский театр, любимые места сказочника Г. Х. Андерсена и, разумеется, Новую гавань, каждая фотография которой — готовая датская открытка!
Дворцовая площадь Амалиенборг представит вам резиденцию датской королевы, Мраморную и Русскую православную церкви, Королевскую оперу
А напоследок сделаем фото с королевскими гвардейцами на память
Рецепт датского счастья
Не секрет, что именно датчан называют самой счастливой нацией: я помогу вам разобраться, так ли это, и открыть секрет «датского счастья». Вы узнаете, что едят датчане, куда любят ходить на обед здешние политики, и сами заглянете в ресторан 18 века, который хранит историю гастрономического символа Дании — сморребродов. А еще я с удовольствием расскажу, чем примечательна социальная жизнь Копенгагена, почему горожане избрали велосипед главным средством передвижения, и поделюсь многолетними наблюдениями о датском менталитете.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто впервые оказался в Дании, хочет увидеть важнейшие локации Копенгагена и понять местный образ жизни
Пассажирам круизных лайнеров, у которых есть всего день на знакомство с городом
Организационные детали
Бонусом дам много важных советов и рекомендаций, чтобы ваше пребывание в столице Королевства было комфортным и запоминающимся.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1040 туристов
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Окончил читать дальшеуменьшить
университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г. Х. Андерсена — всё это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Мы в полном восторге от экскурсии!!! Александр просто первоклассный гид!! Очень интересная подача материала, без сухих дат, с юмором!! Мы узнали очень много о городе, о его особенностях, о жизни читать дальшеуменьшить
датчан, об их феномене счастья! Александр ответил на все наши 1000 вопросов! Время пролетело настолько незаметно, что хотелось еще слушать и слушать!!! Даже молодое 19-летнее поколение ни на секунду не заскучало! Спасибо Вам, Александр, огромное! Мы с удовольствием бы приехали еще раз в Ваш удивительный город!
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R
Rozen
Мы с друзями впервые были в Копенгагене, поэтому хотели увидеть и узнать как можно больше. Прекрасно провели время с гидом Александром. Профессиональный, интересный и очень харизматичный рассказчик. Спасибо большое! Однозначно рекомендую.
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Анна
Огромное спасибо Александру за потрясающую экскурсию по Копенгагену! Это была не просто прогулка по городу, а настоящее путешествие с атмосферой, историей и душой.
Экскурсия получилась очень интересной, живой и невероятно тёплой. Александр умеет рассказывать так, что хочется слушать каждое слово — легко, увлекательно и с любовью к городу.
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К
Константин
Познавательная прогулка по прекрасному Копенгагену с замечательным гидом прошла великолепно. Александр познакомил нас с основными знаковыми местами, в процессе мы также узнали, где можно продегустировать селедку и порадовать себя вкусными десертами. 2 часа пролетели незаметно, спасибо!
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И
Ирина,
Александр, спасибо Вам большое! Мы получили огромное удовольствие от экскурсий по Копенгагену с Вами! Это было очень увлекательно, весело и запоминающееся!
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В
Вероника
Спасибо за доставленное удовольствие, за интереснейшую информацию! Обязательно рекомендую