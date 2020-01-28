16 отзывов оставили туристы

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Подружиться с Копенгагеном

Познакомиться с символами скандинавской столицы и открыть формулу «датского счастья»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

145 за экскурсию

У этой экскурсии16 отзывов
5
Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Александр – Гид в Копенгагене
Добро пожаловать в Копенгаген — город 🏙️, где живут самые счастливые люди на планете и где рождались чудесные сказки Андерсена.

Я проведу вас по парадным уголкам столицы Датского королевства от Ратушной площади до Новой гавани, расскажу всё, что стоит знать о Копенгагене и его загадочных жителях, и покажу, где отведать настоящий сморреброд.
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном

Что вас ожидает

Без чего нельзя представить Копенгаген
Мы встретимся на Ратушной площади, улыбнемся золотой девочке с зонтом на городской башне и отправимся в путешествие по двум островам Копенгагена и Старому городу. Обходясь без потока сухих фактов и дат, я расскажу лишь самые интересные моменты истории Королевства Дания и познакомлю вас с визитными карточками его столицы.

  • Вы «прочитаете» всю историю Копенгагена на стенах зала городской Ратуши.
  • Пройдете по старой пешеходной улице Строгет и узнаете, какие события происходили на Старой и Новой площадях.
  • У памятника основателю города Абсалону проследите, как Копенгаген прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до скандинавской столицы.
  • На Замковом острове погрузитесь в политическую жизнь Дании — рассмотрите Парламент, рабочие апартаменты монарха, знаменитую биржу и Королевскую церковь.
  • Затем посетим культовые места города: шопинг-центр Magazine D’Nord, Королевский театр, любимые места сказочника Г.Х. Андерсена и, разумеется, Новую гавань, каждая фотография которой — готовая датская открытка!
  • Дворцовая площадь Амалиенборг представит вам резиденцию датской королевы, Мраморную и Русскую православную церкви.
  • А после отправимся к символу Копенгагена — маленькой Русалочке — мимо красивейшего фонтана Гефион вдоль набережной города.

Рецепт датского счастья
Не секрет, что именно датчан называют самой счастливой нацией: я помогу вам разобраться, так ли это, и открыть секрет «датского счастья». Вы узнаете, что едят датчане, куда любят ходить на обед здешние политики, и сами заглянете в ресторан 18 века, который хранит историю гастрономического символа Дании — сморребродов. А еще я с удовольствием расскажу, чем примечательна социальная жизнь Копенгагена, почему горожане избрали велосипед главным средством передвижения, и поделюсь многолетними наблюдениями о датском менталитете.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто впервые оказался в Дании, хочет увидеть важнейшие локации Копенгагена и понять местный образ жизни.
  • Пассажирам круизных лайнеров, у которых есть всего день на знакомство с городом.

Организационные детали

Кроме перекуса сморребродами (по желанию) дополнительных расходов не предусмотрено.

Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном
Подружиться с Копенгагеном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Закончил университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г.Х. Андерсена — все это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
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16 отзывов оставили туристы

28 января 2020
Экскурсию проводил Александр, человек, который около 30 лет живёт в этой стране и обожает Копенгаген и это чувствуется. Экскурсию проводил не заученными фразами, а как близкий друг интересно рассказывал легенды, историю, веселил нас всю дорогу. Погода была не очень. Мы были в январе, но маршрут продуман так, что мы заходили в помещения, чтобы согреться и посмотреть местные достопримечательности не только снаружи. Нам очень понравилось, рекомендуем!!!
31 декабря 2019
Мы ( группа 6 австралийцев) только что вернулись с экскурсии по предновогоднему Копенгагену, которую проводил Александр. Экскурсия о лично структурирована: мы увидели все главные достопримечательности Копенгагена, услышали насыщенный фактами увлекательный рассказ о старинном портовом городе, который превратился в центр мирового дизайна и один из самых привлекательных туристических маяков Скандинавии и всей Европы. Увиденное побудило у нас желание посетить Копенгаген еще раз летом. Спасибо Александр за ваш профессионализм и любовь к Копенгагену. От имени всей нашей маленькой группы Юрий Чернявский
23 декабря 2019
Александр потрясающий гид, 3 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Он рассказал и познакомил с городом так, что в нем захотелось остаться. Рассказал много интересных фактов о городе и стране в целом и ответил на все интересующие нас вопросы. Очень рекомендую экскурсии с Александром.
21 декабря 2019
Огромная благодарность Александру за профессионализм, тёплую, дружелюбную атмосферу! Отличный гид! Экскурсия была очень интересной, прошла на одном дыхании. Нам все понравилось - содержание, подача материала, построение маршрута. Хорошая речь, знание города. Всем рекомендуем! Мы были в полном восторге.
13 декабря 2019
Александр провел нам две экскурсии: "Знакомство с Копенгагеном" и "Рождественский Копенгаген- игра красок и света" 9, 10 декабря 2019г. Нашей группе из семи взрослых человек всем без исключения очень понравились обе экскурсии. Александр рассказывал интересно, живо, артистично, без лишних скучных фактов и дат. Видно, что человек любит этот город и свою профессию. Не смотря на пасмурную погоду, Александру удалось показать город в солнечных красках. Очень коммуникабельный, контактный человек, готовый ответить на все Ваши вопросы. Рекомендуем всем экскурсии Александра.
5 ноября 2019
Маршрут составлен грамотно, квалифицированный рассказ о городе и истории королевства, 3 часа пролетают незаметно.
1 ноября 2019
Спасибо Александру за очень интересную экскурсию !!Можем смело рекомендовать этого гида !Нам есть с чем сравнить !Александр отличный рассказчик, не было ни одного момента что ты мы заскучали !Мы были с ребёнком, сын был в восторге от экскурсии !Спасибо !
23 сентября 2019
Спасибо Александру за приятное знакомство с Копенгагеном! После экскурсии ещё долго гуляли по пройденному маршруту и парку Тиволи. Спасибо ещё раз! Желаем успехов и хорошей погоды! Марина, Юрий Рязань.
11 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия! Легко, увлекательно и не напряжно! С удовольствием рекомендую!Спасибо, Александр!
11 сентября 2019
Мы очень признательны Александру за содержательную экскурсию, прошли с ним от Ратуши до Русалочки с большим количеством остановок, с увлекательными рассказами об исторических местах, зданиях, исторических персонах, героях сказок. Помимо этого, Александр сам накануне позвонил и предложил нам немного передвинуть время начала экскурсии, чтобы не попасть под дождь и не смазать впечатления от экскурсии. Александр очень артистичен, по настоящему добр и увлечен своим любимым городом! Рекомендуем эту экскурсию Александра для знакомства с городом!
Ещё 6 отзывов

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