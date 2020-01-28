16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает
Без чего нельзя представить Копенгаген
Мы встретимся на Ратушной площади, улыбнемся золотой девочке с зонтом на городской башне и отправимся в путешествие по двум островам Копенгагена и Старому городу. Обходясь без потока сухих фактов и дат, я расскажу лишь самые интересные моменты истории Королевства Дания и познакомлю вас с визитными карточками его столицы.
- Вы «прочитаете» всю историю Копенгагена на стенах зала городской Ратуши.
- Пройдете по старой пешеходной улице Строгет и узнаете, какие события происходили на Старой и Новой площадях.
- У памятника основателю города Абсалону проследите, как Копенгаген прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до скандинавской столицы.
- На Замковом острове погрузитесь в политическую жизнь Дании — рассмотрите Парламент, рабочие апартаменты монарха, знаменитую биржу и Королевскую церковь.
- Затем посетим культовые места города: шопинг-центр Magazine D’Nord, Королевский театр, любимые места сказочника Г.Х. Андерсена и, разумеется, Новую гавань, каждая фотография которой — готовая датская открытка!
- Дворцовая площадь Амалиенборг представит вам резиденцию датской королевы, Мраморную и Русскую православную церкви.
- А после отправимся к символу Копенгагена — маленькой Русалочке — мимо красивейшего фонтана Гефион вдоль набережной города.
Рецепт датского счастья
Не секрет, что именно датчан называют самой счастливой нацией: я помогу вам разобраться, так ли это, и открыть секрет «датского счастья». Вы узнаете, что едят датчане, куда любят ходить на обед здешние политики, и сами заглянете в ресторан 18 века, который хранит историю гастрономического символа Дании — сморребродов. А еще я с удовольствием расскажу, чем примечательна социальная жизнь Копенгагена, почему горожане избрали велосипед главным средством передвижения, и поделюсь многолетними наблюдениями о датском менталитете.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто впервые оказался в Дании, хочет увидеть важнейшие локации Копенгагена и понять местный образ жизни.
- Пассажирам круизных лайнеров, у которых есть всего день на знакомство с городом.
Кроме перекуса сморребродами (по желанию) дополнительных расходов не предусмотрено.