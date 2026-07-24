16 отзывов оставили туристы

Добро пожаловать в Копенгаген — город, где живут самые счастливые люди на планете и где рождались чудесные сказки Андерсена. Я проведу вас по парадным уголкам столицы Датского королевства от Ратушной площади до Новой гавани, расскажу всё, что стоит знать о Копенгагене и его загадочных жителях, и покажу, где отведать настоящий сморреброд.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Без чего нельзя представить Копенгаген

Мы встретимся на Ратушной площади, улыбнемся золотой девочке с зонтом на городской башне и отправимся в путешествие по двум островам Копенгагена и Старому городу. Обходясь без потока сухих фактов и дат, я расскажу лишь самые интересные моменты истории Королевства Дания и познакомлю вас с визитными карточками его столицы.

Начнёте знакомство с Копенгагеном у памятника Г. Х. Андерсена — великого сказочника, жителя этого города

Пройдёте по старой пешеходной улице Строгет и узнаете, какие события происходили на Старой и Новой площадях

и узнаете, какие события происходили на Старой и Новой площадях У памятника основателю города Абсалону проследите, как Копенгаген прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до скандинавской столицы

проследите, как Копенгаген прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до скандинавской столицы На Замковом острове погрузитесь в политическую жизнь Дании — рассмотрите Парламент, рабочие апартаменты монарха, знаменитую биржу и Королевскую церковь

погрузитесь в политическую жизнь Дании — рассмотрите Парламент, рабочие апартаменты монарха, знаменитую биржу и Королевскую церковь Затем посетим культовые места города: шопинг-центр Magazine D’Nord , Королевский театр, любимые места сказочника Г. Х. Андерсена и, разумеется, Новую гавань , каждая фотография которой — готовая датская открытка!

, Королевский театр, любимые места сказочника и, разумеется, , каждая фотография которой — готовая датская открытка! Дворцовая площадь Амалиенборг представит вам резиденцию датской королевы, Мраморную и Русскую православную церкви, Королевскую оперу

представит вам резиденцию датской королевы, Мраморную и Русскую православную церкви, Королевскую оперу А напоследок сделаем фото с королевскими гвардейцами на память

Рецепт датского счастья

Не секрет, что именно датчан называют самой счастливой нацией: я помогу вам разобраться, так ли это, и открыть секрет «датского счастья». Вы узнаете, что едят датчане, куда любят ходить на обед здешние политики, и сами заглянете в ресторан 18 века, который хранит историю гастрономического символа Дании — сморребродов. А еще я с удовольствием расскажу, чем примечательна социальная жизнь Копенгагена, почему горожане избрали велосипед главным средством передвижения, и поделюсь многолетними наблюдениями о датском менталитете.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые оказался в Дании, хочет увидеть важнейшие локации Копенгагена и понять местный образ жизни

Пассажирам круизных лайнеров, у которых есть всего день на знакомство с городом

Организационные детали

Бонусом дам много важных советов и рекомендаций, чтобы ваше пребывание в столице Королевства было комфортным и запоминающимся.