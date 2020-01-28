16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Без чего нельзя представить Копенгаген

Мы встретимся на Ратушной площади, улыбнемся золотой девочке с зонтом на городской башне и отправимся в путешествие по двум островам Копенгагена и Старому городу. Обходясь без потока сухих фактов и дат, я расскажу лишь самые интересные моменты истории Королевства Дания и познакомлю вас с визитными карточками его столицы.

Вы «прочитаете» всю историю Копенгагена на стенах зала городской Ратуши .

. Пройдете по старой пешеходной улице Строгет и узнаете, какие события происходили на Старой и Новой площадях.

и узнаете, какие события происходили на Старой и Новой площадях. У памятника основателю города Абсалону проследите, как Копенгаген прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до скандинавской столицы.

проследите, как Копенгаген прошел путь от крошечной рыбацкой деревушки до скандинавской столицы. На Замковом острове погрузитесь в политическую жизнь Дании — рассмотрите Парламент, рабочие апартаменты монарха, знаменитую биржу и Королевскую церковь.

погрузитесь в политическую жизнь Дании — рассмотрите Парламент, рабочие апартаменты монарха, знаменитую биржу и Королевскую церковь. Затем посетим культовые места города: шопинг-центр Magazine D’Nord , Королевский театр, любимые места сказочника Г.Х. Андерсена и, разумеется, Новую гавань , каждая фотография которой — готовая датская открытка!

, Королевский театр, любимые места сказочника и, разумеется, , каждая фотография которой — готовая датская открытка! Дворцовая площадь Амалиенборг представит вам резиденцию датской королевы, Мраморную и Русскую православную церкви.

представит вам резиденцию датской королевы, Мраморную и Русскую православную церкви. А после отправимся к символу Копенгагена — маленькой Русалочке — мимо красивейшего фонтана Гефион вдоль набережной города.

Рецепт датского счастья

Не секрет, что именно датчан называют самой счастливой нацией: я помогу вам разобраться, так ли это, и открыть секрет «датского счастья». Вы узнаете, что едят датчане, куда любят ходить на обед здешние политики, и сами заглянете в ресторан 18 века, который хранит историю гастрономического символа Дании — сморребродов. А еще я с удовольствием расскажу, чем примечательна социальная жизнь Копенгагена, почему горожане избрали велосипед главным средством передвижения, и поделюсь многолетними наблюдениями о датском менталитете.

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