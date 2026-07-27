Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Копенгаген особенно красив с воды — во время прогулки по каналам вы увидите исторические дворцы, современные районы и знаменитую Русалочку.



Гид расскажет об истории города и его самых известных достопримечательностях, пока вы будете наслаждаться живописными видами.

TicketsS Ваш гид в Копенгагене Задать вопрос Групповая экскурсия €27 за человека 🇬🇧 английский 1 час Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Копенгаген с воды Отправьтесь в путешествие по живописным каналам Копенгагена, где история и современность гармонично переплетаются. Круиз начинается у причала Ved Stranden 26 и проходит по самым красивым водным маршрутам города. Во время прогулки вы увидите дворцы Кристиансборг и Амалиенборг, здание Центрального банка, бывшую Копенгагенскую фондовую биржу, а также проплывёте вдоль канала Лангелиние, где находится знаменитая статуя Русалочки. Увлекательный рассказ гида На протяжении всего круиза гид познакомит вас с историей города, расскажет о знаковых зданиях и памятниках, которые встречаются на маршруте. По окончании прогулки судно вернётся в Вед Странден или Нюхавн.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец Кристиансборг

Дворец Амалиенборг

Центральный банк Дании

Копенгагенская фондовая биржа

Статуя Русалочки

Канал Лангелиние

Вед Странден

Нюхавн Что включено Круиз по каналу в обе стороны

Услуги гида (на английском)

Пончо (на случай дождя)

Wi-Fi Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Дания, регион Ховедстаден, муниципалитет Копенгаген, Копенгаген, Ved Stranden Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.