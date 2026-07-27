Копенгаген особенно красив с воды — во время прогулки по каналам вы увидите исторические дворцы, современные районы и знаменитую Русалочку.
Гид расскажет об истории города и его самых известных достопримечательностях, пока вы будете наслаждаться живописными видами.
Гид расскажет об истории города и его самых известных достопримечательностях, пока вы будете наслаждаться живописными видами.
Описание экскурсииКопенгаген с воды Отправьтесь в путешествие по живописным каналам Копенгагена, где история и современность гармонично переплетаются. Круиз начинается у причала Ved Stranden 26 и проходит по самым красивым водным маршрутам города. Во время прогулки вы увидите дворцы Кристиансборг и Амалиенборг, здание Центрального банка, бывшую Копенгагенскую фондовую биржу, а также проплывёте вдоль канала Лангелиние, где находится знаменитая статуя Русалочки. Увлекательный рассказ гида На протяжении всего круиза гид познакомит вас с историей города, расскажет о знаковых зданиях и памятниках, которые встречаются на маршруте. По окончании прогулки судно вернётся в Вед Странден или Нюхавн.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Кристиансборг
- Дворец Амалиенборг
- Центральный банк Дании
- Копенгагенская фондовая биржа
- Статуя Русалочки
- Канал Лангелиние
- Вед Странден
- Нюхавн
Что включено
- Круиз по каналу в обе стороны
- Услуги гида (на английском)
- Пончо (на случай дождя)
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дания, регион Ховедстаден, муниципалитет Копенгаген, Копенгаген, Ved Stranden
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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