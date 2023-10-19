Прогулка по старому городу и кофе в легендарной кондитерской, где пахнет сказками Андерсена
Эта прогулка пропитана ароматом кофе, сказочными сюжетами, сладким кремом и историями Старого города. Сначала мы откроем город шпилей и башен, королей и купцов, злых троллей и добрых фей. Поговорим о самом Копенгагене, о традициях и жителях города.
А в финале отведаем десерты от поставщика Королевскому двору — в кондитерской, куда так любил захаживать сам Андерсен.
А в финале отведаем десерты от поставщика Королевскому двору — в кондитерской, куда так любил захаживать сам Андерсен.
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Описание
Что вас ожидает
Итак, сперва осмотрим улочки старого Копенгагена! На нашем пути:
- Ратуша — сердце города, с которого начнётся наша прогулка. Золотая девочка в башне махнёт нам рукой и пожелает хорошей погоды.
- Парк Тиволи: вы узнаете, почему датчане бережно хранят его в ценре столицы.
- Старая тюрьма, в которой ждал казни тот самый солдат — герой сказки Андерсена «Огниво».
- Средневековая рыночная площадь с лобным местом, где вершились судьбы по приказу короля.
- Главная пешеходная улица Строге — здесь нас ждут приятный променад и та самая кондитерская, в которой частым гостем был великий датский сказочник.
Любимые десерты сказочника
Здесь каждый десерт имеет свою историю, а рецепты хранятся под тремя замками с 19 века. Здесь у Андерсена был свой столик: часто за чашечкой кофе рождались сюжеты новых сказок из историй, которые сказочник слышал за соседними столиками.
Внутри кондитерской царит атмосфера, которая часто бывает в антикварных лавках: интерьер, посуда, одежда официантов и подача — всё это переносит во времена Андерсена. Мы вспомним его сказки и, конечно, попробуем десерты, которые названы в его честь: но знайте, выбрать бывает очень сложно!
Кому подходит экскурсия
Всем, кто любит сказки и истории, кто хочет побольше узнать о жизни датчан и главных шедеврах датских кондитеров.
Организационные детали
- Торт и кофе в кондитерской оплачиваются дополнительно: средний чек — примерно 17 евро на человека
- Экскурсия пешеходная — а значит удобная обувь будет не лишней
- Если вы предпочитаете кофе с молоком, нам в соседнее кафе: а здесь только классика — чёрный кофе, горячий шоколад и домашний чай
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Ратушной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Провёл экскурсии для 439 туристов
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Окончил университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г. Х. Андерсена — всё это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
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