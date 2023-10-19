Эта прогулка пропитана ароматом кофе, сказочными сюжетами, сладким кремом и историями Старого города. Сначала мы откроем город шпилей и башен, королей и купцов, злых троллей и добрых фей. Поговорим о самом Копенгагене, о традициях и жителях города. А в финале отведаем десерты от поставщика Королевскому двору — в кондитерской, куда так любил захаживать сам Андерсен.

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Описание

Что вас ожидает

Итак, сперва осмотрим улочки старого Копенгагена! На нашем пути:

Ратуша — сердце города, с которого начнётся наша прогулка. Золотая девочка в башне махнёт нам рукой и пожелает хорошей погоды.

— сердце города, с которого начнётся наша прогулка. Золотая девочка в башне махнёт нам рукой и пожелает хорошей погоды. Парк Тиволи : вы узнаете, почему датчане бережно хранят его в ценре столицы.

: вы узнаете, почему датчане бережно хранят его в ценре столицы. Старая тюрьма , в которой ждал казни тот самый солдат — герой сказки Андерсена «Огниво».

, в которой ждал казни тот самый солдат — герой сказки Андерсена «Огниво». Средневековая рыночная площадь с лобным местом, где вершились судьбы по приказу короля.

с лобным местом, где вершились судьбы по приказу короля. Главная пешеходная улица Строге — здесь нас ждут приятный променад и та самая кондитерская, в которой частым гостем был великий датский сказочник.

Любимые десерты сказочника

Здесь каждый десерт имеет свою историю, а рецепты хранятся под тремя замками с 19 века. Здесь у Андерсена был свой столик: часто за чашечкой кофе рождались сюжеты новых сказок из историй, которые сказочник слышал за соседними столиками.

Внутри кондитерской царит атмосфера, которая часто бывает в антикварных лавках: интерьер, посуда, одежда официантов и подача — всё это переносит во времена Андерсена. Мы вспомним его сказки и, конечно, попробуем десерты, которые названы в его честь: но знайте, выбрать бывает очень сложно!

Кому подходит экскурсия

Всем, кто любит сказки и истории, кто хочет побольше узнать о жизни датчан и главных шедеврах датских кондитеров.

Организационные детали