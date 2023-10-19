Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров

Прогулка по старому городу и кофе в легендарной кондитерской, где пахнет сказками Андерсена

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Эта прогулка пропитана ароматом кофе, сказочными сюжетами, сладким кремом и историями Старого города. Сначала мы откроем город шпилей и башен, королей и купцов, злых троллей и добрых фей. Поговорим о самом Копенгагене, о традициях и жителях города.

А в финале отведаем десерты от поставщика Королевскому двору — в кондитерской, куда так любил захаживать сам Андерсен.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
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Описание

Что вас ожидает

Итак, сперва осмотрим улочки старого Копенгагена! На нашем пути:

  • Ратуша — сердце города, с которого начнётся наша прогулка. Золотая девочка в башне махнёт нам рукой и пожелает хорошей погоды.
  • Парк Тиволи: вы узнаете, почему датчане бережно хранят его в ценре столицы.
  • Старая тюрьма, в которой ждал казни тот самый солдат — герой сказки Андерсена «Огниво».
  • Средневековая рыночная площадь с лобным местом, где вершились судьбы по приказу короля.
  • Главная пешеходная улица Строге — здесь нас ждут приятный променад и та самая кондитерская, в которой частым гостем был великий датский сказочник.

Любимые десерты сказочника

Здесь каждый десерт имеет свою историю, а рецепты хранятся под тремя замками с 19 века. Здесь у Андерсена был свой столик: часто за чашечкой кофе рождались сюжеты новых сказок из историй, которые сказочник слышал за соседними столиками.

Внутри кондитерской царит атмосфера, которая часто бывает в антикварных лавках: интерьер, посуда, одежда официантов и подача — всё это переносит во времена Андерсена. Мы вспомним его сказки и, конечно, попробуем десерты, которые названы в его честь: но знайте, выбрать бывает очень сложно!

Кому подходит экскурсия

Всем, кто любит сказки и истории, кто хочет побольше узнать о жизни датчан и главных шедеврах датских кондитеров.

Организационные детали

  • Торт и кофе в кондитерской оплачиваются дополнительно: средний чек — примерно 17 евро на человека
  • Экскурсия пешеходная — а значит удобная обувь будет не лишней
  • Если вы предпочитаете кофе с молоком, нам в соседнее кафе: а здесь только классика — чёрный кофе, горячий шоколад и домашний чай

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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