Представьте себе прогулку по улочкам Копенгагена, где каждый шаг открывает новую страницу из сказок, которые любят и взрослые, и дети.
Эта экскурсия - не просто путешествие по старинным улицам, это погружение
Эта экскурсия - не просто путешествие по старинным улицам, это погружение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🍰 Дегустация уникальных десертов
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📚 Увлекательные истории и легенды
- ☕ Ароматный кофе в культовой кондитерской
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погружение в атмосферу Копенгагена будет наиболее полным и увлекательным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ратуша
- Парк Тиволи
- Старая тюрьма
- Средневековая рыночная площадь
- Главная пешеходная улица Строге
Описание экскурсии
Итак, сперва осмотрим улочки старого Копенгагена! На нашем пути:
- Ратуша — сердце города, с которого начнётся наша прогулка. Золотая девочка в башне махнёт нам рукой и пожелает хорошей погоды.
- Парк Тиволи: вы узнаете, почему датчане бережно хранят его в ценре столицы.
- Старая тюрьма, в которой ждал казни тот самый солдат — герой сказки Андерсена «Огниво».
- Средневековая рыночная площадь с лобным местом, где вершились судьбы по приказу короля.
- Главная пешеходная улица Строге — здесь нас ждут приятный променад и та самая кондитерская, в которой частым гостем был великий датский сказочник.
Любимые десерты сказочника
Здесь каждый десерт имеет свою историю, а рецепты хранятся под тремя замками с 19 века. Здесь у Андерсена был свой столик: часто за чашечкой кофе рождались сюжеты новых сказок из историй, которые сказочник слышал за соседними столиками.
Внутри кондитерской царит атмосфера, которая часто бывает в антикварных лавках: интерьер, посуда, одежда официантов и подача — всё это переносит во времена Андерсена. Мы вспомним его сказки и, конечно, попробуем десерты, которые названы в его честь: но знайте, выбрать бывает очень сложно!
Кому подходит экскурсия
Всем, кто любит сказки и истории, кто хочет побольше узнать о жизни датчан и главных шедеврах датских кондитеров.
Организационные детали
- Торт и кофе в кондитерской оплачиваются дополнительно: средний чек — примерно 17 евро на человека
- Экскурсия пешеходная — а значит удобная обувь будет не лишней
- Если вы предпочитаете кофе с молоком, нам в соседнее кафе: а здесь только классика — чёрный кофе, горячий шоколад и домашний чай
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Окончил
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Редкий формат, который одинаково увлекает и взрослых, и детей, поэтому для семей с детьми он просто идеален! Александр - прекрасный рассказчик: легко, непринужденно и с чувством юмора делится историями и деталями, благодаря которым Копенгаген оживает и запоминается надолго. Информативно, атмосферно и очень душевно! Большое спасибо за это путешествие в датскую сказку!
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И
Александр, спасибо Вам огромное! Вы влюбили нас в Копенгаген- уютный, стильный, живой и вкусный город! Рекомендуем всем!
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Л
Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на площади Ратуши в назначенное время, неспеша стал знакомить с этим удивительным городом.
Интересно было узнать
Интересно было узнать
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А
прекрасные впечатления! с удовольствием каждый день пребывания ходили бы на прогулки с Александром 🌟
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Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и познавательным, и эмоциональным. Александр по профессии - актер. Он очень живо рассказывает, дает прекрасные
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Н
Великолепная прогулка!
Всей семьей получили большое удовольствие от общения с Александром! Каким-то магическим образом Александру удалось заинтересовать рассказом и меня, и мужа (60+) и даже дочку (6 лет. Фото, как говорится,
Всей семьей получили большое удовольствие от общения с Александром! Каким-то магическим образом Александру удалось заинтересовать рассказом и меня, и мужа (60+) и даже дочку (6 лет. Фото, как говорится,
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