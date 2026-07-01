Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погружение в атмосферу Копенгагена будет наиболее полным и увлекательным.

Представьте себе прогулку по улочкам Копенгагена, где каждый шаг открывает новую страницу из сказок, которые любят и взрослые, и дети.Эта экскурсия - не просто путешествие по старинным улицам, это погружение

в мир волшебства, где вы не только узнаете истории о знаменитых жителях города, но и отведаете изысканные десерты, которые вдохновляли великого сказочника Андерсена. Ваш путь начнется от Ратуши, пройдет через зеленые аллеи парка Тиволи, мимо старинной тюрьмы и средневековой рыночной площади, завершаясь в уютной кондитерской, где каждый десерт хранит в себе часть истории. Экскурсия рассчитана на тех, кто ценит истории, наполненные смыслом, и не прочь побаловать себя вкуснейшими десертами, названными в честь сказочника. Подготовьтесь к незабываемому путешествию по сказочному Копенгагену, где каждый уголок города оживает своими легендами и традициями

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Итак, сперва осмотрим улочки старого Копенгагена! На нашем пути:

Ратуша — сердце города, с которого начнётся наша прогулка. Золотая девочка в башне махнёт нам рукой и пожелает хорошей погоды.

— сердце города, с которого начнётся наша прогулка. Золотая девочка в башне махнёт нам рукой и пожелает хорошей погоды. Парк Тиволи : вы узнаете, почему датчане бережно хранят его в ценре столицы.

: вы узнаете, почему датчане бережно хранят его в ценре столицы. Старая тюрьма , в которой ждал казни тот самый солдат — герой сказки Андерсена «Огниво».

, в которой ждал казни тот самый солдат — герой сказки Андерсена «Огниво». Средневековая рыночная площадь с лобным местом, где вершились судьбы по приказу короля.

с лобным местом, где вершились судьбы по приказу короля. Главная пешеходная улица Строге — здесь нас ждут приятный променад и та самая кондитерская, в которой частым гостем был великий датский сказочник.

Любимые десерты сказочника

Здесь каждый десерт имеет свою историю, а рецепты хранятся под тремя замками с 19 века. Здесь у Андерсена был свой столик: часто за чашечкой кофе рождались сюжеты новых сказок из историй, которые сказочник слышал за соседними столиками.

Внутри кондитерской царит атмосфера, которая часто бывает в антикварных лавках: интерьер, посуда, одежда официантов и подача — всё это переносит во времена Андерсена. Мы вспомним его сказки и, конечно, попробуем десерты, которые названы в его честь: но знайте, выбрать бывает очень сложно!

Кому подходит экскурсия

Всем, кто любит сказки и истории, кто хочет побольше узнать о жизни датчан и главных шедеврах датских кондитеров.

Организационные детали