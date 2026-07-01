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Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров

Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Представьте себе прогулку по улочкам Копенгагена, где каждый шаг открывает новую страницу из сказок, которые любят и взрослые, и дети.

Эта экскурсия - не просто путешествие по старинным улицам, это погружение
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в мир волшебства, где вы не только узнаете истории о знаменитых жителях города, но и отведаете изысканные десерты, которые вдохновляли великого сказочника Андерсена.

Ваш путь начнется от Ратуши, пройдет через зеленые аллеи парка Тиволи, мимо старинной тюрьмы и средневековой рыночной площади, завершаясь в уютной кондитерской, где каждый десерт хранит в себе часть истории.

Экскурсия рассчитана на тех, кто ценит истории, наполненные смыслом, и не прочь побаловать себя вкуснейшими десертами, названными в честь сказочника.

Подготовьтесь к незабываемому путешествию по сказочному Копенгагену, где каждый уголок города оживает своими легендами и традициями

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🍰 Дегустация уникальных десертов
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📚 Увлекательные истории и легенды
  • ☕ Ароматный кофе в культовой кондитерской

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погружение в атмосферу Копенгагена будет наиболее полным и увлекательным.
Сейчас август — это идеальное время.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров

Что можно увидеть

  • Ратуша
  • Парк Тиволи
  • Старая тюрьма
  • Средневековая рыночная площадь
  • Главная пешеходная улица Строге

Описание экскурсии

Итак, сперва осмотрим улочки старого Копенгагена! На нашем пути:

  • Ратуша — сердце города, с которого начнётся наша прогулка. Золотая девочка в башне махнёт нам рукой и пожелает хорошей погоды.
  • Парк Тиволи: вы узнаете, почему датчане бережно хранят его в ценре столицы.
  • Старая тюрьма, в которой ждал казни тот самый солдат — герой сказки Андерсена «Огниво».
  • Средневековая рыночная площадь с лобным местом, где вершились судьбы по приказу короля.
  • Главная пешеходная улица Строге — здесь нас ждут приятный променад и та самая кондитерская, в которой частым гостем был великий датский сказочник.

Любимые десерты сказочника

Здесь каждый десерт имеет свою историю, а рецепты хранятся под тремя замками с 19 века. Здесь у Андерсена был свой столик: часто за чашечкой кофе рождались сюжеты новых сказок из историй, которые сказочник слышал за соседними столиками.

Внутри кондитерской царит атмосфера, которая часто бывает в антикварных лавках: интерьер, посуда, одежда официантов и подача — всё это переносит во времена Андерсена. Мы вспомним его сказки и, конечно, попробуем десерты, которые названы в его честь: но знайте, выбрать бывает очень сложно!

Кому подходит экскурсия

Всем, кто любит сказки и истории, кто хочет побольше узнать о жизни датчан и главных шедеврах датских кондитеров.

Организационные детали

  • Торт и кофе в кондитерской оплачиваются дополнительно: средний чек — примерно 17 евро на человека
  • Экскурсия пешеходная — а значит удобная обувь будет не лишней
  • Если вы предпочитаете кофе с молоком, нам в соседнее кафе: а здесь только классика — чёрный кофе, горячий шоколад и домашний чай

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Окончил
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университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г. Х. Андерсена — всё это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Эола
Редкий формат, который одинаково увлекает и взрослых, и детей, поэтому для семей с детьми он просто идеален! Александр - прекрасный рассказчик: легко, непринужденно и с чувством юмора делится историями и деталями, благодаря которым Копенгаген оживает и запоминается надолго. Информативно, атмосферно и очень душевно! Большое спасибо за это путешествие в датскую сказку!
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И
Александр, спасибо Вам огромное! Вы влюбили нас в Копенгаген- уютный, стильный, живой и вкусный город! Рекомендуем всем!
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Л
Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на площади Ратуши в назначенное время, неспеша стал знакомить с этим удивительным городом.
Интересно было узнать
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многие подробности о Копенгагене, о жизни людей и забавных история города и его жителей, неспешно походить по улочкам старого города, узнавать о жизни Андерсена и его сказках. Ребенку очень понравилась история о необыкновенных расписных металических люках на асфальте, на которых выгравирован портрет Андерсена, о сказке «Огниво» и чудесной кондитерской, куда мы пришли по завершению экскурсии.
А знания Александра об истории каждого пирожного, к какой дате и событию было приурочено изготовление того или иного сладкого блюда,- это незабываемо и очень интересно. Мы наслаждались этим временем на экскурсии. Кстати, благодарю Александру, мы даже получили в знаменитой кондитерской место на софе, где сидел, пил кофе и наслаждался десертами сам Андерсен. Это было незабываемо, символично и очень вкусно! Сердечно благодарим Александра и очень хотим снова возвратиться в Копенгаген ☀️💕

Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на
Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на
Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на
Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на
Заказали экскурсию для ребенка 7 лет неделю назад и не пожалели. Александр радушно встретил нас на
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А
прекрасные впечатления! с удовольствием каждый день пребывания ходили бы на прогулки с Александром 🌟
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Inessa
Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и познавательным, и эмоциональным. Александр по профессии - актер. Он очень живо рассказывает, дает прекрасные
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советы куда сходить и что посмотреть. Мы были с дочкой, которая в принципе не любит экскурсии и лучше говорит по-английски, чем по-русски. Но Александр легко нашел к ней подход:: был к ней очень внимателен, добр и сразу нашел общий язык. Он ей очень понравился и она была просто счастлива. Александр - человек творческий и его хочется слушать. Мы много узнали об Андерсене, прошлись по «сказочным» местам, а также получили прекрасное представление о жизни датчан и их характере. Вишенка на торте - старая кондитерская, куда любил приходить Андерсен. Наш гид дал нам почувствовать этот город и мы полюбили Копенгаген в первый же день! Очень рекомендую эту экскурсию всем гостям, независимо от возраста.

Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и
Александр - не просто гид. Он необыкновенно теплый дружелюбный человек. Его рассказ был и интересным, и
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Н
Великолепная прогулка!
Всей семьей получили большое удовольствие от общения с Александром! Каким-то магическим образом Александру удалось заинтересовать рассказом и меня, и мужа (60+) и даже дочку (6 лет. Фото, как говорится,
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«с открытым ртом», многое значит).
Очень непринужденно коснулись многих тем - и политики, и традиций датчан, и истории, и сказок, и религии, и шопинга … С большой благодарностью Александру и рекомендациями всем, кто желает понять и почувствовать Копенгаген (и не только)!

Великолепная прогулка!
Великолепная прогулка!
Великолепная прогулка!
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