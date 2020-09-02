18 отзывов оставили туристы

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Копенгаген — первое знакомство

Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

140 за экскурсию

У этой экскурсии18 отзывов
5
Alexander
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Alexander – Гид в Копенгагене
Приглашаю в увлекательное путешествие по важнейшим местам Копенгагена! Вы услышите историю 📖 основания города, познакомитесь с его героями, ощутите средневековый колорит на старинных площадях и рынках и узнаете о культуре и традициях самой счастливой нации в мире.
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство

Что вас ожидает

Все знаковые места города
Вы посетите сердце датской столицы — Ратушную площадь, пройдете по самой большой пешеходной улице города, познакомитесь с легендами Новой и Старой площадей и заглянете в любимую кондитерскую Андерсена. Следом пройдете по площади Высокого моста и рассмотрите Королевскую библиотеку и замок Кристиансборг — центр политической силы Дании.

Дворцовая площадь приведет нас к необычному зданию Биржи. А площадь Короля — к театру и красочному району Ну Хавен, ставшему «визитной карточкой» Копенгагена. Далее вас ждут: дворец Амалиенборг, зимняя резиденция королевы Маргреты II, Мраморная церковь, самый большой фонтан Дании и знаменитая Русалочка. Я расскажу историю этих мест и поделюсь самыми интересными городскими секретами.

Копенгаген изнутри
Вы побываете в парке Черчилля и раскроете секреты замка Розенборг, Кафедрального собора и Королевского парка. А еще узнаете о предназначении необычной круглой башни 17 века. В завершение я дам полезные советы местного жителя: куда еще сходить, где вкусно поесть и как интересно провести свободное время в датской столице.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство
Копенгаген — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexander
Alexander
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю ее историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!
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18 отзывов оставили туристы

2 сентября 2020
Александр, спасибо вам большое за интересную экскурсию. Очень полюбили Копенгаген! Александр - очень внимательный гид и интересный рассказчик. Рассказал нам много интересного не только о достопримечательностях, но и о жизни датчан. Даже детям было интересно, несмотря на 3хчасовую прогулку. Очень рады знакомству и искренне рекомендую Александра!
14 марта 2020
Очень благодарны Александру за интереснейшую экскурсию, познавательную и нескучную!!! За 2, 5 часа увидели город и узнали много интересных фактов! Как прогулка со старым другом! Все шестеро человек из нашей компании остались очень довольны! Если вы были в Копенгагене и не слышали о нем от Александра, Вам прийдется вернуться ещё раз!!!)))
14 марта 2020
Были с супругой на экскурсии 11 марта 2020 года. Выражаю искреннюю признательность гиду Александру за знакомство с Копенгагеном. Интеллигентный, образованный, очень приятный человек и рассказчик. Более 3 часов прогулки пролетели совершенно незаметно. Большое количество любопытной информации, не перегруженной цифрами и с множеством интересных деталей. Однозначно рекомендуем Александра в качестве гида. Не пожалеете..
11 марта 2020
Когда не очень не понимаешь, в какой город и страну ты едешь, главное встретить человека, который за руку проведет тебя, сориентирует на месте и в окрестностях. С Александром город для нас открыл свои двери. С точностью могу сказать, что мы увидели все рекомендуемые путеводителями и не только места за несколько часов, услышали историю каждого из них. Александр учел все наши пожелания, и сделал прогулку максимально информативной и удобной для нас. Спасибо большое. Обращайтесь к Александру!
11 марта 2020
Если Вы первый раз в Копенгагене и хотите узнать поближе город, прочувствовать его, даже примерить на себя, то Вам однозначно сюда и именно с Александром! Прекрасная обзорная экскурсия с очень интересными комментариями и нужными советами. Вы увидите очень разный Копенгаген и не только его самые туристические тропы, но и множество других красивейших мест, увидите город глазами человека, безвозвратно в него влюблённого! Александр, выражаем Вам глубочайшую признательность за нашу совместную прогулку!! Огромное спасибо, благодаря Вам мы узнали очень много о Копенгагене и о Дании, в целом, теперь и мы столь же безвозвратно влюблены в Ваш город)!
11 марта 2020
Мы с мужем остались очень довольны как самой экскурсией, так и гидом Александром. Прекрасное знание истории, интересное изложение, множество интересных мест, которые мы увидели во время экскурсии, просто влюбили нас в этот город. Поскольку из-за сложившихся обстоятельств нам пришлось изменить начало экскурсии, Александр провёл вместо пешеходной экскурсии автомобильную, что позволило нам увидеть практически весь город и не устать при этом. ’ Мы получили огромное удовольствие от прогулки, а также благодарны всем советам, полученным от Александра. В некоторых ситуациях они были бесценны) Всем рекомендую эту экскурсию, не пожалеете!
8 марта 2020
Наше первое знакомство с Копенгагеном произошло в компании Александра и мы (семья из родителей и уже взрослого сына) остались очень довольны. Сложилось впечатление, что Александр вкладывает душу в маршрут и его наполнение. Мы узнали как историческое подспорье, так и современные особенности нации и города. Нам было одновременно комфортно, интересно и весело. Благодарны также за советы касательно дальнейшей прогулки по городу и его инфраструктуры. Рекомендуем Александра!
Della
24 февраля 2020
Легкая, интересная, живая экскурсия без поучительного тона или монотонных рассказов. Александр с легкостью отвечал на наши многочисленные вопросы. Понравилось то, что в такую холодную погоду все равно были силы ходить по городу, настолько нам было интересно. Прекрасные впечатления! Спасибо, Александр!
19 февраля 2020
Спасибо, Александр, за действительно не туристические маршруты ! Узнала Копенгаген не как турист, а как местный житель. все очень душевно ! Рада что познакомилась с Вами. жалко что мало времени было у меня. Я обязательно вернусь в Копенгаген и мы погуляем ;-)
30 января 2020
Очень содержательная экскурсия, спасибо большое Александру за теплый прием. У нас было ощущение, что мы приехали в гости к родственникам, которые нас долго ждали и готовы были все рассказать о том месте, где они живут! Всем очень рекомендую!
Ещё 8 отзывов

Alexander проводит ещё 2 экскурсии

Классический Копенгаген на автомобилеКлассический Копенгаген на автомобилеКлассический Копенгаген на автомобиле
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Все знаковые места города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности датской столицы из окна комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или жара. По пути я познакомлю вас с историей, культурой, традициями и обычаями страны и раскрою, почему датчане признаны самой счастливой нацией в мире.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модернКонтрасты Копенгагена: Средневековье и модернКонтрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
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1 отзыв
Посетить самые колоритные районы и раскрыть все грани датской столицы на автомобильной экскурсии
Вы увидите, каким разным может быть Копенгаген! Спокойным, живописным и пасторальным в рыбацком поселке Драгёр и старинном районе Кристиансхаун. Творческим и свободным в Христиании. Функциональным, ультрасовременным и модерновым в Исланд Брюгге и экспериментальном Эрестаде.

Обзорные экскурсии в Копенгагене

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Узнать и полюбить город за 2 часа
Эта обзорная прогулка по Копенгагену идеальна для первого знакомства с городом, сошедшим со страниц сказок Андерсена, его историей и внутренней жизнью. Мы покажем главные достопримечательности — от Ратуши и крепости до современного «Чёрного Бриллианта». А еще расскажем о местном менталитете, поделимся городскими лайфхаками и секретами датского счастья!
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Копенгаген глазами местного жителяКопенгаген глазами местного жителяКопенгаген глазами местного жителя
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Эта экскурсия для тех, кто хочет почувствовать себя жителем датской столицы, прогуляться по городу в стороне от исхоженных туристических улиц и площадей и понять, чем живет Копенгаген и его горожане. Я давно живу в Дании, очень хорошо знаю город и с удовольствием познакомлю вас с «моим Копенгагеном».
Копенгаген для своихКопенгаген для своихКопенгаген для своих
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