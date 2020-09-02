18 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Все знаковые места города

Вы посетите сердце датской столицы — Ратушную площадь, пройдете по самой большой пешеходной улице города, познакомитесь с легендами Новой и Старой площадей и заглянете в любимую кондитерскую Андерсена. Следом пройдете по площади Высокого моста и рассмотрите Королевскую библиотеку и замок Кристиансборг — центр политической силы Дании.

Дворцовая площадь приведет нас к необычному зданию Биржи. А площадь Короля — к театру и красочному району Ну Хавен, ставшему «визитной карточкой» Копенгагена. Далее вас ждут: дворец Амалиенборг, зимняя резиденция королевы Маргреты II, Мраморная церковь, самый большой фонтан Дании и знаменитая Русалочка. Я расскажу историю этих мест и поделюсь самыми интересными городскими секретами.

Копенгаген изнутри

Вы побываете в парке Черчилля и раскроете секреты замка Розенборг, Кафедрального собора и Королевского парка. А еще узнаете о предназначении необычной круглой башни 17 века. В завершение я дам полезные советы местного жителя: куда еще сходить, где вкусно поесть и как интересно провести свободное время в датской столице.