Знакомьтесь, Александрия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан16 октября 2025Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструкторДата посещения: 16 октября 2025Всё Отлично!
- ННаталья7 декабря 202529 и 30 ноября мы были на экскурсии в Александрии и Каире с гидом Мухамедом. Мухамед произвел на нас очень
- ЕЕвгения23 ноября 2025Весь день в Александрии с нами был Мустафа. Отличное чувство бмора, Прекрасный русский язык, профессиональная историческая база, и просто очень
- ЕЕлена14 ноября 2025Мы провели замечательный день в компании гида Халима. Он показал нам основные достопримечательности Александрии, мы посетили все, что планировали, и
- ППолина14 октября 2025Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась!
- ВВладимир12 октября 2025Все достойно!
- ЕЕкатерина11 октября 2025Мустафа отличный гид, очень интересно рассказывал, все подробно и доступно, ответил на все мои вопросы. Забрали и отвезли куда просила.
- ЕЕвгения9 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ясиру. Говорят, что имя Ясир производится от арабского слова «يسر» (ясира) и означает «преуспевающий»,
- ДДарья3 сентября 2025Гид интересно и грамотно провел экскурсию, без спешки, успели посмотреть все, что хотели. Было очень приятно знакомиться с городом. Большое спасибо!
- ААлександр28 августа 2025Саид молодец, мы плыли на лайнере и лайнер прибыл чуть позже, программу пришлось сократить. Ну мы и сами не хотели
- EElina25 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия. Все было на высоком уровне. Особенно понравился наш гид- Мустафа, очень тактичный и грамотный,замечательно владеет русским языком и разбирается в наших традициях и даже в русской литературе.
- ГГузель24 августа 2025Добрый день, друзья. Начну с того, что перед поездкой общались мы с Саидом, скорректировали маршрут по нашим пожеланиям. Непосредственно в
- ДДанил22 августа 2025Экскурсия огонь. Мы опоздали на полтора часа. Нас надо было забрать с порта. И привести к определённому времени. Все сделали на ура!!! Купили водичку, купили манговый сок. Все билеты на экскурсии покупали за нас. Все прошло супер. 👍. Я рекомендую!!!
- ААлексей22 августа 2025Гид -Шериф, остроумный, приятный в общении, всё очень понравилось. Рекомендую!
- ЮЮрий16 июня 2025Прекрасный гид, Мустафа! Не навязчиво, по делу. Однозначно рекомендую!
- AAndrei19 марта 2025Отличная поездка. Гидом был Мухаммед, настоящий археолог и знаток истории своего города. Было очень интересно и увлекательно! Особенно было интересно в Катакомбах и Цитадели. Погуляли по набережной. Спасибо за хорошую организацию поездки!
- ААлександр16 марта 2025Очень богатое историческое наследие города не может оставить равнодушным. Впечатление производят все достопримечательности.
- ННаталья15 марта 2025Всё прошло на высоком уровне и соответственно нашим пожеланиям. Спасибо огромное Трипстеру и организаторам экскурсии в Александрии.
- ССветлана10 марта 2025Очень довольны экскурсией. Особенно потрясти катакомбы. Мустафа, гид который был с нами, человек с очень хорошим русским языком, плюс очень
- ЕЕкатерина27 февраля 2025Мухаммед- отличный гид, профессионал. Очень структурировано и понятно, были даже распечатанные материалы. Я очень люблю такие экскурсии, без лишних вопросов с нашей стороны, рассказал всю информацию.
Однозначно рекомендую данную компанию, не пожалеете!
