Напоил меня кофе в начале экскурсии, в конце порекомендовал отличный красивый и вкусный ресторан. Мустафа отлично говорит по-русски, знает реалии нашей страны и прекрасно разбирается в истории своей. Прямо очень понравилось!



Один нюанс: в описании длительность экскурсии 6,5 часа, в реальности было 4,5, и это включая кофе и обед. Этого достаточно, на самом деле, мы посмотрели все, что планировалось, Мустафа нигде не торопился и не торопил, но зачем указывать неверные данные в описании? Если бы знала реальную длительность, выбрала бы другое время.



Экскурсию рекомендую, но лучше уточняйте у гида реальную длительность.