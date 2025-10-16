Мои заказы

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси – экскурсии в Александрии

Найдено 4 экскурсии в категории «Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси» в Александрии, цены от $165, скидки до 45%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Александрия
На машине
5 часов
-
45%
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Александрия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
$176$320 за всё до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
На машине
11 часов
-
45%
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$165$300 за всё до 6 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
-
40%
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: В любой точке Александрии
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$218$363 за всё до 2 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
На машине
На микроавтобусе
6 часов
-
10%
36 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$190$211 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    16 октября 2025
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Дата посещения: 16 октября 2025
    Всё Отлично!
  • Н
    Наталья
    7 декабря 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    29 и 30 ноября мы были на экскурсии в Александрии и Каире с гидом Мухамедом. Мухамед произвел на нас очень
    читать дальше

    прекрасное впечатление своей эрудицией, интеллигентностью, хорошим знанием русского языка и, конечно же, искрометным чувством юмора. В Александрии мы посетили Форт Кайт-Бей, Александрийскую библиотеку, Римский квартал, Римские катакомбы Ком аль-Шукафа. По рекомендации Мухамеда поужинали в рыбном ресторане на берегу Средиземного моря (за это ему отдельный респект) и прогулялись по набережной. В Каире Мухамед провел очень содержательную экскурсию по Новому Каирскому музею, показал Коптский район, старый рынок и другие достопримечательности Каира. Мухамед ответил на все наши тысячу вопросов, был вежлив и предупредителен. Экскурсия была организована на хорошем уровне. Спасибо огромное Мухамеду! Однозначно будем рекомендовать его в качестве гида друзьям и знакомым. Наталья и Ирина

  • Е
    Евгения
    23 ноября 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Весь день в Александрии с нами был Мустафа. Отличное чувство бмора, Прекрасный русский язык, профессиональная историческая база, и просто очень
    читать дальше

    красивый город. За день мы увидели все что нужно посетить в Александрии в центральной части. Бонусом был настоящий арабский кофе и множество фотографий.

  • Е
    Елена
    14 ноября 2025
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Мы провели замечательный день в компании гида Халима. Он показал нам основные достопримечательности Александрии, мы посетили все, что планировали, и
    читать дальше

    даже немного больше. При этом без спешки и в комфортном темпе. Халим очень интересный рассказчик, прекрасно владеет русским языком и очень заботливый и внимательный гид. Рекомендую эту экскурсию!

  • П
    Полина
    14 октября 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась!
  • В
    Владимир
    12 октября 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Все достойно!
  • Е
    Екатерина
    11 октября 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Мустафа отличный гид, очень интересно рассказывал, все подробно и доступно, ответил на все мои вопросы. Забрали и отвезли куда просила.
    читать дальше

    Напоил меня кофе в начале экскурсии, в конце порекомендовал отличный красивый и вкусный ресторан. Мустафа отлично говорит по-русски, знает реалии нашей страны и прекрасно разбирается в истории своей. Прямо очень понравилось!

    Один нюанс: в описании длительность экскурсии 6,5 часа, в реальности было 4,5, и это включая кофе и обед. Этого достаточно, на самом деле, мы посмотрели все, что планировалось, Мустафа нигде не торопился и не торопил, но зачем указывать неверные данные в описании? Если бы знала реальную длительность, выбрала бы другое время.

    Экскурсию рекомендую, но лучше уточняйте у гида реальную длительность.

  • Е
    Евгения
    9 сентября 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ясиру. Говорят, что имя Ясир производится от арабского слова «يسر» (ясира) и означает «преуспевающий»,
    читать дальше

    «тот, кто облегчает жизнь». Так вот, благодаря Ясиру наш день в Александрии прошел отлично, он однозначно облегчил нам жизнь в этот день и наполнил её гармонией!!! Наш круизный корабль задержался на 2 часа, но Ясир сделал всё возможное, что бы показать нам красоту Александрии. Очень интересный рассказчик с хорошим знанием литературного русского языка, нам очень понравилось!!! Мы посмотрели основные локации Александрии и прониклись атмосферой этого города!
    Отдельное спасибо за автомобиль с кондиционером и воду, в жару это очень спасало.

  • Д
    Дарья
    3 сентября 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Гид интересно и грамотно провел экскурсию, без спешки, успели посмотреть все, что хотели. Было очень приятно знакомиться с городом. Большое спасибо!
  • А
    Александр
    28 августа 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Саид молодец, мы плыли на лайнере и лайнер прибыл чуть позже, программу пришлось сократить. Ну мы и сами не хотели
    читать дальше

    так долго ездить, сколько написано в экскурсии. Сообщили ему что мы хотим, он быстро адаптировал всё под наши требования, сделал отличные фото. Его приятно слушать и он очень комфортный в общении человек.

  • E
    Elina
    25 августа 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Нам очень понравилась экскурсия. Все было на высоком уровне. Особенно понравился наш гид- Мустафа, очень тактичный и грамотный,замечательно владеет русским языком и разбирается в наших традициях и даже в русской литературе.
  • Г
    Гузель
    24 августа 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Добрый день, друзья. Начну с того, что перед поездкой общались мы с Саидом, скорректировали маршрут по нашим пожеланиям. Непосредственно в
    читать дальше

    Александрии гидом был Тимур, помог нам с покупкой билетов, посоветовал что лучше посетить, а что можно посмотреть "из за стекла" и сэкономить на билетах. Много интересного узнали благодаря Тимуру, было весело:-) Нас было 7 человек, поэтому брали минивен, отличная машина, прекрасный водитель, по времени уложились в 4,5 часа.

  • Д
    Данил
    22 августа 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Экскурсия огонь. Мы опоздали на полтора часа. Нас надо было забрать с порта. И привести к определённому времени. Все сделали на ура!!! Купили водичку, купили манговый сок. Все билеты на экскурсии покупали за нас. Все прошло супер. 👍. Я рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    22 августа 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Гид -Шериф, остроумный, приятный в общении, всё очень понравилось. Рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    16 июня 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Прекрасный гид, Мустафа! Не навязчиво, по делу. Однозначно рекомендую!
  • A
    Andrei
    19 марта 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Отличная поездка. Гидом был Мухаммед, настоящий археолог и знаток истории своего города. Было очень интересно и увлекательно! Особенно было интересно в Катакомбах и Цитадели. Погуляли по набережной. Спасибо за хорошую организацию поездки!
  • А
    Александр
    16 марта 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Очень богатое историческое наследие города не может оставить равнодушным. Впечатление производят все достопримечательности.
  • Н
    Наталья
    15 марта 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Всё прошло на высоком уровне и соответственно нашим пожеланиям. Спасибо огромное Трипстеру и организаторам экскурсии в Александрии.
  • С
    Светлана
    10 марта 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Очень довольны экскурсией. Особенно потрясти катакомбы. Мустафа, гид который был с нами, человек с очень хорошим русским языком, плюс очень
    читать дальше

    хорошо знает материал.
    Грамотно составлен маршрут. Все чётко, по времени, никаких неожиданных расходов, которые вдруг появились бы по ходу экскурсии нет. Ну, а магазинчики, где Вас угостят кофе, но в замен предложат товар…. так это Египет! И в любом случае, никто не заставляет покупать. А если Вам необходимо что то из товаров конкретное, то Вас с удовольствием проконсультируют, подскажут, довезут, переведут, помогут избежать явных мошенников.

  • Е
    Екатерина
    27 февраля 2025
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Мухаммед- отличный гид, профессионал. Очень структурировано и понятно, были даже распечатанные материалы. Я очень люблю такие экскурсии, без лишних вопросов с нашей стороны, рассказал всю информацию.
    Однозначно рекомендую данную компанию, не пожалеете!

