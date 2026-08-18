Мини-группа
до 3 чел.
Из Александрии: Большой Египетский музей (GEM) + пирамиды в Гизе
Побывать в новом археологическом музее и увидеть главный символ Египта
Начало: На ресепшене отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, во вторник, четверг и воскресенье в 08:30, в пятницу в 08:45
Завтра в 08:30
21 авг в 08:45
$150 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Александрия с разных ракурсов - в мини-группе
Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта
Начало: Отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 10 чел.
Групповая
до 14 чел.
Александрия за 1 день: история и море, Ком-эль-Шукафа и Кайт-Бей
Спуститься в катакомбы, осмотреть крепость, мечеть и ту самую библиотеку
Начало: У вашего отеля или в другой точке
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень понравилась организация и гид Тимур. Кладезь информации. Логистику организовали так, чтобы по возможности не пересекаться с другими экскурсионными группами
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Д
самые лучшие впечатления!
Все на высшем уровне! 👍Пирамиды, верблюды, шведский стол, музей огромное спасибо Вам от экипажа судна Lago do Ledro!
гиду Ахмеду за увлекательную и очень интересную экскурсию, водителю Ахмеду за безопасную и комфортную поездку и конечно же организатору Эмаду!)👍рекомендую всем.
Все на высшем уровне! 👍Пирамиды, верблюды, шведский стол, музей огромное спасибо Вам от экипажа судна Lago do Ledro!
гиду Ахмеду за увлекательную и очень интересную экскурсию, водителю Ахмеду за безопасную и комфортную поездку и конечно же организатору Эмаду!)👍рекомендую всем.
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Д
Все прошло отлично!
👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍
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И
Хочу сказать огромное спасибо Эмаду за этот насыщенный и интересный день! Мы никуда не спешили, всё проходило в удобном темпе
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П
Всё было здорово и музей большой египетский впечатлил и само посещение пирамид тоже. Гид Мухамед классный, отлично говорит по-русски, что
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М
Весь тур прошёл очень организованно и увлекательно, огромная благодарность! Гид просто супер, приятный и знающий свой материал человек!
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П
Поездка понравилась, особенно то что внимание было именно мне. Встретили, отвезли к пирамидам в Гизе и в музей. Если возникали вопросы или хотелось что-то добавить, всегда можно было поговорить с гидом, все супер!
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Всего 7 отзывов в Александрии в категории "Групповые"
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Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Александрии в августе 2026
Сейчас в Александрии в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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